  • Испанские банки отказались предоставить гарантии Рикельме, претендующему на пост главы «Реала». Окружение Переса предупредило Banco Santander и BBVA о возможных последствиях
Испанские банки отказались предоставить гарантии Рикельме, претендующему на пост главы «Реала». Окружение Переса предупредило Banco Santander и BBVA о возможных последствиях

Конкурент Переса не смог заручиться поддержкой испанских банков.

Испанские банки не захотели поддерживать Энрике Рикельме, претендующего на пост президента «Реала».

Как сообщает El Pais, глава энергетической компании Cox Energy не смог получить необходимые финансовые гарантии от Banco Santander и BBVA.

По данным Voz Populi, отказ связан с давлением со стороны Флорентино Переса, действующего руководителя мадридского клуба. Президент «Реала» также является владельцем строительной компании Grupo ACS, тесно связанной с двумя вышеуказанными банками, и обе финансово-кредитные организации были предупреждены окружением Переса о возможных деловых последствиях поддержки Рикельме или другого конкурента Флорентино.

Теперь глава Cox Energy договаривается с иностранными банками – Scotiabank и Andbank. Последний уже предоставил гарантийное письмо.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Pais
Ну и зачем такие выборы, в чем их смысл, если не будет других кандидатов буквально. Надеюсь, иностранные банки дадут гарантии
Типичные демократические выборы)))
Так это обычная практика в спортивных организациях. Человек залазит в кресло и начинает менять правила, чтобы усидеть в нём как можно дольше. А поменять там правила гораздо проще, чем конституцию. Вон в прошлом году выборы например в ФИА были абсолютно безальтернативными, потому что по условиям проходил лишь действующий президент.
Я не вцепился в кресло босса Реала синими пальцами. Если сосьос попросят - я сразу уйду. Но они всегда просят меня остаться
Рекомендую обратится в банк Империал. "Точность - вежливость королей".
Всемирная история!
🤣🤣🤣🤣
Диктатор Перес. )
Перес мафиози. Крестный отец. Даже крупнейшие банки его боятся. А еще что-то говорят про влияние Негрейры )
Перес безусловно самый успешный президент наверное на посту Реала, благодаря ему клуб долгие годы отлично зарабатывает и хорошо себя показывал на международной арене, но сама идея то, что он хочет быть в кресле президента до самой смерти, это уже маразм
Сантьяго Бернабеу тоже был в кресле президента Реала до самой смерти.
Вспомнился ещё кое-кто
Демократ Перес
мафия бессмертна
Устав Реала:
для избрания президентом клуба "Обладать хорошей репутацией и не иметь задолженностей перед клубом."

Перес: шантажирует банки для неконкурентной борьбы с другим кандидатом
