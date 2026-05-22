Испанские банки отказались предоставить гарантии Рикельме, претендующему на пост главы «Реала». Окружение Переса предупредило Banco Santander и BBVA о возможных последствиях

Конкурент Переса не смог заручиться поддержкой испанских банков.

Испанские банки не захотели поддерживать Энрике Рикельме, претендующего на пост президента «Реала».

Как сообщает El Pais, глава энергетической компании Cox Energy не смог получить необходимые финансовые гарантии от Banco Santander и BBVA.

По данным Voz Populi, отказ связан с давлением со стороны Флорентино Переса , действующего руководителя мадридского клуба. Президент «Реала » также является владельцем строительной компании Grupo ACS, тесно связанной с двумя вышеуказанными банками, и обе финансово-кредитные организации были предупреждены окружением Переса о возможных деловых последствиях поддержки Рикельме или другого конкурента Флорентино.

Теперь глава Cox Energy договаривается с иностранными банками – Scotiabank и Andbank. Последний уже предоставил гарантийное письмо.