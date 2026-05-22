«Топ-клубам легче купить иностранца, чем выращивать своих. Молодым мало доверяют. От этого страдает сборная – раздаем паспорта в стране, где живет 150 млн человек». Павлюченко о России

Павлюченко: в России игрокам не хватает доверия, вместо них покупают иностранцев.

Экс-форвард «Спартака», «Локомотива», «Тоттенхэма» и других клубов Роман Павлюченко высказался о проблемах с развитием футболистов в России.

«Точно нельзя упрекнуть ребят в том, как отдаются процессу. Трудно однозначно ответить, почему нет такого развития. Может быть, не хватает доверия. Если брать наши топовые клубы, им сегодня легче купить иностранца, чтобы он сразу давал результат, чем выращивать своих футболистов. Это же надо ждать 5-10 лет, чтобы вырастить. Возможно, в этом тоже проблема. Когда ты молодой футболист и на твою позицию приезжает иностранец, тебе перестают доверять. Из-за этого молодые начинают уезжать по арендам в Первую лигу, еще куда-то. На этом вся карьера заканчивается. Это проблема. Мало доверяют.

Понятно, что из-за этого страдает наша сборная. В национальной команде должны играть российские футболисты. Не должно быть так, как делали несколько лет назад, когда раздавали российские паспорта всем подряд. В стране, где живет 150 млн человек, мы раздаем паспорта. Да, паспорта получали классные футболисты, но это не российские футболисты. Такого не хочется. Нужно выращивать своих.

Однако нужно понимать, что сейчас сложная ситуация. Сборная нигде не участвует. Жалко сегодняшнюю молодежь, которая в этот период не может проявить себя на чемпионатах мира или Европы. Для чего мы играем в футбол? Чтобы выступать на таких турнирах. В Лиге чемпионов, Лиге Европы , поехать на чемпионат мира. Годы идут, а кто знает, сколько еще продлится такая ситуация? У кого-то карьера пройдет и он ни разу не сыграет на большом турнире», – сказал Павлюченко, сыгравший 50 матчей за основную сборную России.