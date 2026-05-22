  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Топ-клубам легче купить иностранца, чем выращивать своих. Молодым мало доверяют. От этого страдает сборная – раздаем паспорта в стране, где живет 150 млн человек». Павлюченко о России
0

«Топ-клубам легче купить иностранца, чем выращивать своих. Молодым мало доверяют. От этого страдает сборная – раздаем паспорта в стране, где живет 150 млн человек». Павлюченко о России

Павлюченко: в России игрокам не хватает доверия, вместо них покупают иностранцев.

Экс-форвард «Спартака», «Локомотива», «Тоттенхэма» и других клубов Роман Павлюченко высказался о проблемах с развитием футболистов в России.

«Точно нельзя упрекнуть ребят в том, как отдаются процессу. Трудно однозначно ответить, почему нет такого развития. Может быть, не хватает доверия. Если брать наши топовые клубы, им сегодня легче купить иностранца, чтобы он сразу давал результат, чем выращивать своих футболистов. Это же надо ждать 5-10 лет, чтобы вырастить. Возможно, в этом тоже проблема. Когда ты молодой футболист и на твою позицию приезжает иностранец, тебе перестают доверять. Из-за этого молодые начинают уезжать по арендам в Первую лигу, еще куда-то. На этом вся карьера заканчивается. Это проблема. Мало доверяют.

Понятно, что из-за этого страдает наша сборная. В национальной команде должны играть российские футболисты. Не должно быть так, как делали несколько лет назад, когда раздавали российские паспорта всем подряд. В стране, где живет 150 млн человек, мы раздаем паспорта. Да, паспорта получали классные футболисты, но это не российские футболисты. Такого не хочется. Нужно выращивать своих.

Однако нужно понимать, что сейчас сложная ситуация. Сборная нигде не участвует. Жалко сегодняшнюю молодежь, которая в этот период не может проявить себя на чемпионатах мира или Европы. Для чего мы играем в футбол? Чтобы выступать на таких турнирах. В Лиге чемпионов, Лиге Европы, поехать на чемпионат мира. Годы идут, а кто знает, сколько еще продлится такая ситуация? У кого-то карьера пройдет и он ни разу не сыграет на большом турнире», – сказал Павлюченко, сыгравший 50 матчей за основную сборную России.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46600 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoПолитика
logoСборная России по футболу
logoЧемпионат.com
logoПервая лига
натурализация
logoчемпионат мира
logoРоман Павлюченко

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Уже надоела байка что в стране проживает 150 млн, нет уже давно столько людей в стране. Низкая рождаемость, высокая смертность, обнищание среднего класса, эмиграция, СВО и всё это благодаря великому геостратегу и его кучке братков, имеющими заграницей вторую жизнь и все они имеют отношение к одной очень хитрой нации мимикрировавшие под славянскую
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
Уже надоела байка что в стране проживает 150 млн, нет уже давно столько людей в стране. Низкая рождаемость, высокая смертность, обнищание среднего класса, эмиграция, СВО и всё это благодаря великому геостратегу и его кучке братков, имеющими заграницей вторую жизнь и все они имеют отношение к одной очень хитрой нации мимикрировавшие под славянскую
Чтобы численность населения не сильно уменьшалась - раздают паспорта всем "незаменимым специалистам".
Годы идут, а кто знает сколько ещё продлится такая ситуация). Как кто? Составители плана, по которому все идёт.
Может молодые не хотят пыжиться когда и так уже доуиллиарды капают на карту. Место не выгрызают. Все чинно и гладко.

Вспомни себя Пав, почему ты стал достаточно хорошим напом? И почему сборная в 2008 выстрелила? Просто посмотри когда ввели лимит и сразу все станет ясно. То поколение ушло и пришли Мамаевы и Кокорины. Дети лимитов.

А ты, как и многие футболисты, просто даже не смог провести нормальную рефлексию и понять причины происходящего. Да, футболисты ребята недалекого ума, но все же видеть очевидную картину просто обязаны.
Ответivannumber1
Может молодые не хотят пыжиться когда и так уже доуиллиарды капают на карту. Место не выгрызают. Все чинно и гладко. Вспомни себя Пав, почему ты стал достаточно хорошим напом? И почему сборная в 2008 выстрелила? Просто посмотри когда ввели лимит и сразу все станет ясно. То поколение ушло и пришли Мамаевы и Кокорины. Дети лимитов. А ты, как и многие футболисты, просто даже не смог провести нормальную рефлексию и понять причины происходящего. Да, футболисты ребята недалекого ума, но все же видеть очевидную картину просто обязаны.
Сборная 2008, это аномалия. Погрешность в стабильном уровне провалов и вылетов.
...а начинал Рома в «Роторе» волгоградском, и весьма неплохо начинал, кстати.
Статистика говорит о том,что молодым за последние сезоны доверяли больше чем когда либо.
Португальцы же не обламывались выдавая паспорта Деку или испанцы Диего Косте или Сенне. А многие еще и сокрушаются, что Месси не дали паспорт.
Опять "что в 150 милионой стране не можем найти игроков" вон в Китае и Индии миллиард людей живёт, там вообще все тускло с футболом, да и на счет не доверяют молодым, вы сами начнете орать когда молодой зенитовцы или спартаковец загубит момент в важном матче, дескать зачем его выпустили в таком матче
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Пономарев: «У нас говно, а не полузащитники. Без международных турниров уровень еще упадет. Надо действовать политически – тыкать сволочей носом, чтобы знали, кто такие русские»
15 мая, 14:58
Депутат Свищев: «Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе. Матвей в шаге от второй победы в ЛЧ – гордимся, что он играет в основе «ПСЖ»
7 мая, 16:59
Лукас Фассон: «Я заинтересован в получении российского паспорта. Шансы попасть в сборную Бразилии нулевые»
6 мая, 10:29
Советник президента УЕФА о бане России: «Мы хотим, чтобы все, кто хочет играть в футбол, могли играть в него. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее»
18 апреля, 10:14
Рекомендуем
Главные новости
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:5 – у Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Торино» – «Ювентус». 0:1 – Влахович забил! Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
И.о. тренера «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
8 минут назад
«Милан» рискует не выйти в ЛЧ в случае поражения от «Кальяри». 1:2 – Салемакерс, Боррелли и Камехо забили. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18
9 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
11 минут назад
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
20 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
22 минуты назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
25 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:1 – Мален не реализовал пенальти, но сразу забил с игры, Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 проигранных матчей не было ни разу
8 минут назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
17 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
19 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
34 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
55 минут назад
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем