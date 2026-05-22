  • 40-летний Подольски завершит карьеру после завтрашней игры «Гурника». Форвард купил 86% акций клуба за 940 000 евро на этой неделе
Лукас Подольски завершит карьеру футболиста на этих выходных.

Субботняя игра «Гурника» против «Радомяка» в 34-м туре лиги Польши станет для 40-летнего игрока последней.

В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата и не забил ни одного гола. Вместе с командой он выиграл Кубок Польши – первый трофей клуба за 38 лет.

Ранее он выступал за «Баварию», «Арсенал», «Кельн», провел 130 игр за сборную Германии и забил в ее составе 49 мячей.

Подольски стал миноритарным владельцем «Гурника» в конце 2025 года, а на этой неделе – мажоритарным, приобретя 86% акций примерно за 4 млн злотых (940 000 евро).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Гурника»
Комментарии

Мда, я ожидал, что он сделает красивый жест и купит ФК "Витязь" из родного Подольска!
ОтветРостовский Гусь
Как Нижегородов купил клуб, и назвал пари нн?
Ответвсёотлично
Да и я очень надеюсь, что Богдан Москвичёв возродит ФК Москва!
Во времена ПНР Гурник Забже был очень солидным восточноевропейским клубом, регулярно в еврокубках играл и чаще других брал чемпионат Польши, но потом захирел, став чем-то вроде польского Амкара
ОтветPort Royal
Теперь польский футбол на подъёме, был на матче второй лиги Рух Хожув - Висла Краков. 53000 зрителей. Строят арены, люди обожают футбол, и со временем Лига вполне себе может стать топ 6-7 в Европе.

Лукас мудро инвестировал
ОтветPort Royal
Ну Горняк из небольшого шахтерского города - сейчас тяжело туда инвестиции найти
Что за обновление?
Текст неудобно читать, мелковатый.
Ответkillmekarina
Так акция же , не читал ? Всем подписчикам Спортса ,старше 40 лет , лупы высылают бесплатно.
ОтветMichaelSH
Все За лупами?)
Стоимость покупки льготная, как ему это удалось?)
Клуб идёт на 2 месте, выиграл кубок, еврокубки в следующем сезоне.
И всего 940 000 тыс - это около 86 млн. рублей
Окупается одной победой в еврокубках.

Крутой бизнесмен больше нечего сказать, успехов 🐐
Спасибо большое тебе, здоровья . Я радовался твой игрой. Лукас ты легенда. Удачи тебе брат.
Помню как санкт-петербургский клуб обыграл сборную подмосковья (Подольски, Боровски), а потом выиграл еврокубок.
Чтобы никто не путался с математикой, считай за один миллион евро купил команду, за 83 миллиона рублей )
