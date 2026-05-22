40-летний Подольски завершит карьеру после завтрашней игры «Гурника». Форвард купил 86% акций клуба за 940 000 евро на этой неделе

Лукас Подольски завершит карьеру футболиста на этих выходных.

Субботняя игра «Гурника» против «Радомяка» в 34-м туре лиги Польши станет для 40-летнего игрока последней.

В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата и не забил ни одного гола. Вместе с командой он выиграл Кубок Польши – первый трофей клуба за 38 лет.

Ранее он выступал за «Баварию», «Арсенал», «Кельн», провел 130 игр за сборную Германии и забил в ее составе 49 мячей.

Подольски стал миноритарным владельцем «Гурника » в конце 2025 года, а на этой неделе – мажоритарным, приобретя 86% акций примерно за 4 млн злотых (940 000 евро).