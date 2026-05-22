Ричардс о Гвардиоле: «Фергюсон был великим менеджером, а Пеп – величайший тренер. Он гений. Без него АПЛ не будет прежней»

Майка Ричардс: Гвардиола – величайший тренер современности, он гений.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс прокомментировал уход Пепа Гвардиолы с поста главного тренера «горожан».

«Это тот момент, которого боялся «Манчестер Сити». Но и весь английский футбол тоже будет скучать по Гвардиоле.

Он настоящая легенда, и я разбит тем, что он уходит – без него Премьер-лига не будет прежней.

Пеп – один из лучших тренеров, которых мы видели. Величайший в истории? Трудно не высказывать уважение к Фергюсону , когда вы ведете такой разговор, но то было другое время. Гвардиола совершенно точно величайший тренер современности.

Если вы посмотрите на то, что они оба выиграли – я знаю, что каждый, кто прочитает это, скажет, что «Ман Сити » тратил намного больше, и я это понимаю, – то Пеп брал требл с «Барселоной» и «Ман Сити», что само по себе поражает.

Но главное различие между ними в том, что Фергюсон был великим менеджером, а Гвардиола – величайшим тренером. Он изменил подход к футболу в Англии так, как никто до него не делал.

Я играл против команд сэра Алекса, он потрясающе их заряжал. Встречаться с ними было ужасно, потому что вы знали, что кое-что особенное должно случиться, а они будут биться до самого конца – и это говорит человек, который выступал за «Манчестер Сити». Другие команды сталкивались с тем же.

Но, как эксперт, я анализировал десятки матчей Пепа, и он – гений. Все просто,» – написал Ричардс в своей колонке для BBC.