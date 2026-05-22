  Ричардс о Гвардиоле: «Фергюсон был великим менеджером, а Пеп – величайший тренер. Он гений. Без него АПЛ не будет прежней»
Ричардс о Гвардиоле: «Фергюсон был великим менеджером, а Пеп – величайший тренер. Он гений. Без него АПЛ не будет прежней»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс прокомментировал уход Пепа Гвардиолы с поста главного тренера «горожан».

«Это тот момент, которого боялся «Манчестер Сити». Но и весь английский футбол тоже будет скучать по Гвардиоле.

Он настоящая легенда, и я разбит тем, что он уходит – без него Премьер-лига не будет прежней.

Пеп – один из лучших тренеров, которых мы видели. Величайший в истории? Трудно не высказывать уважение к Фергюсону, когда вы ведете такой разговор, но то было другое время. Гвардиола совершенно точно величайший тренер современности.

Если вы посмотрите на то, что они оба выиграли – я знаю, что каждый, кто прочитает это, скажет, что «Ман Сити» тратил намного больше, и я это понимаю, – то Пеп брал требл с «Барселоной» и «Ман Сити», что само по себе поражает.

Но главное различие между ними в том, что Фергюсон был великим менеджером, а Гвардиола – величайшим тренером. Он изменил подход к футболу в Англии так, как никто до него не делал.

Я играл против команд сэра Алекса, он потрясающе их заряжал. Встречаться с ними было ужасно, потому что вы знали, что кое-что особенное должно случиться, а они будут биться до самого конца – и это говорит человек, который выступал за «Манчестер Сити». Другие команды сталкивались с тем же.

Но, как эксперт, я анализировал десятки матчей Пепа, и он – гений. Все просто,» – написал Ричардс в своей колонке для BBC. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?43779 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: BBC
для меня Гвардиола лучший тренер в истории футбола
> Встречаться с ними было ужасно, потому что вы знали, что кое-что особенное должно произойти

Вероятно, *ножницы* Шрека перед своим лицом до сих пор в кошмарах снятся)
Сложно не согласиться независимо от клубных предпочтений...
Обычный тренер ГВаридиолла. Сложно не согласиться.
Всё верно, Алонсо попытается быть лучшим менеджером в 21 веке.
По-моемому земляки Алонсо из соседних деревень выглядят поперспективнее, но время конечно у него еще есть.
Будет другая АПЛ. Фергюсон тоже уходил, однако АПЛ как была лучшей лигой мира, так и осталась
Пеп Гвардиола: «Я был счастлив в «Барсе», «Баварии», «Сити» и отдавал все силы. Споры о лучшем в истории неважны. Сообщение Фергюсона – один из самых больших комплиментов»
22 мая, 14:27
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
22 мая, 12:14
Гвардиола не стал чемпионом в двух сезонах подряд впервые в карьере – с «Сити»
19 мая, 20:26
Гвардиола выиграл 41-й трофей в качестве тренера. Больше только у Фергюсона – 49
16 мая, 16:15
Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Спартак» против «Краснодара». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
4 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Пэлас», «Ман Сити» примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Брентфорд», «МЮ» против «Брайтона», «Челси» сыграет с «Сандерлендом»
4 минуты назад
«Преступник от футбола отменил второй гол». Защитник «Ротора» Храмцов про решение судьи Прокопова в матче с «Акроном»
20 минут назад
Карседо признан лучшим тренером сезона Фонбет Кубка России. Он опередил Мусаева
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 07:02
Пеп про 115 нарушений «Ман Сити»: «Это было давным-давно. Доверяю клубу, судя по его поведению и поступкам»
сегодня, 06:29
«Акрон» и «Махачкала» остались в РПЛ, «Бавария» выиграла Кубок Германии, поражения США и Швеции на ХЧМ, Андраде в «Зените», Бруну – лучший игрок АПЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Удинезе», «Ювентус» против «Торино», «Милан» сыграет с «Кальяри»
сегодня, 05:00
Арсенал из финала ЛЧ-2006 – где они сейчас? Квиз недели в Игровой
сегодня, 05:00
Помните, как «Локомотив» разгромил «Интер» со счетом 3:0 в 2003-м?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Гвардиола о работе в сборной Англии: «У меня нет четких планов на будущее. Мне нужно отдохнуть, поразмыслить, наверстывать упущенное время с детьми. Потом посмотрим»
5 минут назад
Глеб о чемпионстве «Арсенала»: «Вот мы играли в зрелищный футбол. А что толку?»
15 минут назад
Кубок Швейцарии. Финал. «Санкт-Галлен» сыграет с «Лозанна-Уши» из 2-го дивизиона
52 минуты назад
«Спартак» с первых минут будет иметь преимущество, «Краснодару» придется терпеть». Радимов о финале Кубка
сегодня, 07:28
«Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 07:12
Владелец «Акрона»: «Игдисамова рассматривали, но для ЦСКА правильное решение – назначить его главным»
сегодня, 06:55
«Верона» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 06:39
«Кристал Пэлас» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 06:10
«Спартак» обыграет «Краснодар» 3:1. «Быки» устали, есть потери. Красно-белые свежее, лучше бегут». Мор о финале Кубка
сегодня, 05:58
«Ливерпуль» выйдет в ЛЧ, если не проиграет «Брентфорду». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 05:45
