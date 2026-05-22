Гершкович считает назначение Шварца ошибкой «Динамо»: «Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот Гвардиола освободился – такое я бы понял»

Гершкович о «Динамо»: понял бы назначение тренера калибра Гвардиолы.

Михаил Гершкович недоволен приглашением Сандро Шварца на должность главного тренера «Динамо».

«Назначение Шварца – это ошибка. Гусев начал прогрессировать, он хороший специалист с хорошим футбольным прошлым. Думаю, надо было оставить Ролана и дать ему работать.

Вообще не понимаю решение руководства по Шварцу. В «Динамо» он не добился каких‑то больших успехов. Дальнейшая его работа связана с определенными трудностями в достижении результатов. В «Герте» он работал плохо. Он же ведь нигде не был востребован в Европе. Очень странное решение «Динамо» пригласить именно этого специалиста.

Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот, например, Гвардиола сейчас освободился. И назначение тренера такого калибра я бы понял.

При этом у нас есть российские специалисты, а самое главное – Гусев не заслуживает того, чтобы его убирали сегодня», – сказал экс-нападающий «Динамо».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Я не хочу материться, но в какой реальности они живут? Про Гвардиолу даже шутить не стоит... К нам сейчас даже тренер калибра Гатуззо, прости Господи, поедет только за большую денежку!

А тут пришёл тренер, адаптированный к чемпионату за адекватную личку, которая на 30% меньше, чем у нашего гениального специалиста Карпина, а она всё недовольны, дайте человеку поработать!
ОтветРостовский Гусь
Комментарий скрыт
Ответgarryfsal
Комментарий скрыт
Та дали бы уже тогда Паршивлюку шанс,одно и то же что Ролан.
Везёт ему. Если бы Динамо предложило контракт Гвардиоле, то я бы не понял…
Наших графьёв даже Эмери не устроил, хотя времена были в разы лучше чем сейчас. А сегодня к нам ни один тренер из топ-чемпионатов не пойдёт, если у него хоть какой то выбор есть. Тем более тренер с именем. Гершковичи и прочие блаженные живут в какой то своей реальности.
Не понимаю стонов по Гусеву: чем он заслужил пост ГТ?
ОтветJacques Pars
Ну он выдал хороший результат весной,хотя мне он не импонирует по определённым причинам.Чем Шварц будет лучше?
Ответgarryfsal
А что, теперь чемпионат на части делят? Спартак чемпион после третьего тура, Динамо призёр весенний, да все забыли, что Динамо в феврале на зимнем кубке вторыми были.
Ну а почему нулина без опыта Гусев должен возглавить знаменитый клуб Динамо????Я бы Понял,если Бердыев и такого калибра тренеры.
Дедуля в облаках витает, и людей смешит.
Я считаю большой ошибкой брать интервью у Гершковича, вот у Карло Анчелотти я бы понял. Очень странное решение. ;)
Эван, што мать твою ты такое несёшь???
Приглашение Гвардиолы понял бы Гершкович. Вот только сам Гвардиола, к сожалению, вряд-ли понял бы это.
Гвардиола.. Динамо..Да они просто созданы друг для друга 🤣
Материалы по теме
Мостовой о Шварце в «Динамо»: «Где он был вообще? У нас такой чемпионат, где все хотят заработать и уехать. Жалко, что профессионализм уходит на вторую роль»
22 мая, 14:10
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
22 мая, 13:50
Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров. Когда приезжают специалисты, не востребованные в своих странах, это унижает наш футбол и страну»
22 мая, 13:19
