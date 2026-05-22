Слот об «Арсенале»: «Впервые за 30 лет 40% голов чемпиона забиты со стандартов. Футбол изменился, «Ливерпуль» должен убедиться, что снова может соревноваться с ними и «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о досрочном чемпионстве «Арсенала» в Премьер-лиге.
«Поздравляю «Арсенал» с победой в чемпионате – Микель [Артета] и его штаб проделали колоссальную работу.
Но в этот раз это другое чемпионство, нежели в прошлый. В последние годы золото выигрывали другие команды. Впервые за 30 лет 40% своих голов чемпионы забили со стандартных положений.
По-моему, Луис Энрике сказал, что «Арсенал» – лучшая команда в нашей лиге по игре без мяча, но я думаю, что и в Европе тоже. Так что футбол изменился, и мы должны убедиться, что снова сможем соревноваться с «Арсеналом» и «Манчестер Сити» в следующем сезоне с нашим собственным стилем футбола. Нужно найти правильный баланс, понять, что футбол меняется, развивается», – заявил Слот.
«Ливерпуль», ставший чемпионом в сезоне-2024/25, перед последним туром занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.
Это называет сендвич с дерьмом, когда ты критику прикрываешь с двух сторон типа похвалой