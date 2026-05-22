Слот об «Арсенале»: «Впервые за 30 лет 40% голов чемпиона забиты со стандартов. Футбол изменился, «Ливерпуль» должен убедиться, что снова может соревноваться с ними и «Сити»

Слот об «Арсенале»: впервые за 30 лет 40% голов чемпионы забили со стандартов.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о досрочном чемпионстве «Арсенала » в Премьер-лиге.

«Поздравляю «Арсенал» с победой в чемпионате – Микель [Артета ] и его штаб проделали колоссальную работу.

Но в этот раз это другое чемпионство, нежели в прошлый. В последние годы золото выигрывали другие команды. Впервые за 30 лет 40% своих голов чемпионы забили со стандартных положений.

По-моему, Луис Энрике сказал , что «Арсенал» – лучшая команда в нашей лиге по игре без мяча, но я думаю, что и в Европе тоже. Так что футбол изменился, и мы должны убедиться, что снова сможем соревноваться с «Арсеналом» и «Манчестер Сити » в следующем сезоне с нашим собственным стилем футбола. Нужно найти правильный баланс, понять, что футбол меняется, развивается», – заявил Слот.

«Ливерпуль», ставший чемпионом в сезоне-2024/25, перед последним туром занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.