  • Слот об «Арсенале»: «Впервые за 30 лет 40% голов чемпиона забиты со стандартов. Футбол изменился, «Ливерпуль» должен убедиться, что снова может соревноваться с ними и «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о досрочном чемпионстве «Арсенала» в Премьер-лиге.

«Поздравляю «Арсенал» с победой в чемпионате – Микель [Артета] и его штаб проделали колоссальную работу.

Но в этот раз это другое чемпионство, нежели в прошлый. В последние годы золото выигрывали другие команды. Впервые за 30 лет 40% своих голов чемпионы забили со стандартных положений.

По-моему, Луис Энрике сказал, что «Арсенал» – лучшая команда в нашей лиге по игре без мяча, но я думаю, что и в Европе тоже. Так что футбол изменился, и мы должны убедиться, что снова сможем соревноваться с «Арсеналом» и «Манчестер Сити» в следующем сезоне с нашим собственным стилем футбола. Нужно найти правильный баланс, понять, что футбол меняется, развивается», – заявил Слот.

«Ливерпуль», ставший чемпионом в сезоне-2024/25, перед последним туром занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports News
Забавно видеть на фоне новостей про смену тренеров тут и там привычное стабильное заунывное и и полное боли и страданий интервью Слота.
В чем тут боль? что он не так сказал? давай только без нытья про "нет игры" и тд. Конкретно тут, что он сказал не так?
Чел почти потерял раздевалку и доверие болельщиков, а сам обсуждает, что футбол вокруг не такой и соперники неправильно выигрывают. Фокус внимания не там, вот что не так
Если Ливерпуль в этом убедится, то метлой выметет очередного нидерландского шарлатана
Ой ля, так это не он облажался, а футбол поменялся, ясно...
В прошлом сезоне , так то , Ливерпуль выиграл титул без тренера , дух Юргена помог . Но об этом шарлатан не будет говорить , этот сезон показал , кто есть кто . Если тренер на протяжение сезона не может адаптироваться под стиль игры других команд , которые твою оборону вскрывают раз за разом , то какой ты тренер .
Комментарий скрыт
Не согласен спады у всех были все средние команды стали сильнее Арсенал по праву Чемпион
Он сам не устал от своего скулежа? Ни от кого не слышал такого же ущербного поздравления..
Не ной, норм он поздравил. Сначала поздравил, а потом выразил уважение тренерскому штабу за проделанную работу и даже отметил, что в игре без мяча Арсенал лучший. И лишь после этого начал разъяснять, что футбол изменился и что нужно Ливерпулю, чтобы исправить ситуацию, просто вы со своими комплексами везде хейт видите )))
Он буквально сказал «они победили, но.. поздравляю тренерский штаб, но...»
Это называет сендвич с дерьмом, когда ты критику прикрываешь с двух сторон типа похвалой
была очень сильно против назначения Слота и по сейчас оч грустно читать все эти интервью (
Сначала он рушит команду, теперь он взялся за имидж и репутацию клуба
А в том году победа была на одном Салахе, про это он не хочет сказать?)
Салах переборщил с высказываниями за сезон в адрес Слота.Хоть сам раза в 4 хуже отыграл сезон,но Слоту он на публику сильно накидывает.Салах сам виноват
Нет, там были еще Беккер, Ван Дайк, Трент, Гравенберх и остальные
Сам бы рад был так же взять апл
только дошло до этого лысого физрука что футбол в апл строится сейчас от стандартов...я в шоке от его дебелизма, как его еще держат...а Алонсо профукали как я и говорил
