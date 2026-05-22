  • Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»

Константин Зырянов прокомментировал выступления Джона Дурана за «Зенит» на правах аренды.

– Что в итоге пошло не так у Дурана? Почему он не заиграл?

– У него была хорошая мотивация. Ему надо было попасть на чемпионат мира. И это самая главная мотивация. Ну, человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира. Конкурируя с Сашей Соболевым, он ему проиграл. Вернее, Саша Соболев выиграл конкуренцию у Дурана.

– А что случилось с Соболевым? Что такое получилось сделать у Семака или, возможно, у самого Соболева, что он стал просто бриллиантом?

– Знаете, Саша переосмыслил. И я с ним беседовал, и Сергей Богданович очень много. Мы объясняли с высоты своего игроцкого опыта, как мы поступали в той или иной ситуации. Я Саше рассказывал, как я выступал и какие у меня перепады в игре были. Он прислушивался, кивал головой, говорит: «Да, я прекрасно понимаю».

И, конечно, здесь такой интересный факт, что у Саши родился второй ребенок. Это тоже сподвигло его, может быть, больше думать о футболе. И весной Соболев совсем другой футболист был.

– То есть можно сказать, что он в какой‑то момент потерял эту пресловутую мотивацию, но вы с ним поговорили, мотивация нашлась, и вот Саша – совершенно другой игрок?

– Ну, опять мы скатываемся к мотивации. Я не думаю, что здесь слово «мотивация» уместно. Просто у Саши уже подходит такой возраст, когда уже мало лет остается в футболе, и здесь надо уже доказывать практически в каждом матче, – сказал председатель правления «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Да и фиг с ним. У чела был хороший шанс реанимировать свою карьеру
а че все так в соболева то влюбились?) человек 2-3 пенки забил за весну и вообщем-то все)
