Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)

Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити».

Помощник главного тренера «Манчестер Сити » Пеп Лейндерс покинет клуб по окончании сезона.

Ранее «горожане» объявили об уходе Пепа Гвардиолы с поста главного тренера в конце сезона.

По данным The Athletic, руководство «Сити» было заинтересовано в том, чтобы нидерландский специалист остался в команде и стал частью нового проекта после окончания эпохи Гвардиолы.

Сообщается, что место испанца займет бывший тренер «Челси» Энцо Мареска , однако, как стало известно, Лейндерс решил отказаться от подписания нового долгосрочного контракта, предполагавшего работу в качестве одного из помощников итальянца.

Лейндерс попрощается с игроками и персоналом «Сити» после воскресного матча против «Астон Виллы ». Ожидается, что этим летом 43-летний специалист продолжит карьеру в другом месте.

Нидерландец присоединился к «Сити» прошлым летом, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на 12 месяцев. Ранее Лейндерс был ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле».