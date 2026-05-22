Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)

Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити».

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Пеп Лейндерс покинет клуб по окончании сезона.

Ранее «горожане» объявили об уходе Пепа Гвардиолы с поста главного тренера в конце сезона.

По данным The Athletic, руководство «Сити» было заинтересовано в том, чтобы нидерландский специалист остался в команде и стал частью нового проекта после окончания эпохи Гвардиолы.

Сообщается, что место испанца займет бывший тренер «Челси» Энцо Мареска, однако, как стало известно, Лейндерс решил отказаться от подписания нового долгосрочного контракта, предполагавшего работу в качестве одного из помощников итальянца.

Лейндерс попрощается с игроками и персоналом «Сити» после воскресного матча против «Астон Виллы». Ожидается, что этим летом 43-летний специалист продолжит карьеру в другом месте.

Нидерландец присоединился к «Сити» прошлым летом, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на 12 месяцев. Ранее Лейндерс был ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Пеп Лейндерс
мареска развалит сити, авторитета у него нету, там возможно тренерские идеи у него неплохие, но нужен авторитет
тоже не очень верю в Мареску именно в Сити, ментально тяжело ему будет после такой глыбы как Пеп
Я много игр " Комы " смотрел , Сеск классный футбол ставит - комбинационный , прессинг и если есть возможность, то быстрые контратаки. Если ему дадут других исполнителей, то будет ещё шикарнее.
В какую то большую команду скоро попадет. Если бы от меня зависило , я бы сейчас Фабригаса в " Сити". Не верю в Мареску.
Интересно будет увидеть Лейндерса главным тренером в команде АПЛ или в другой команде топ-лиг. Тренерский опыт у него уже был, совсем короткий и неидеальный, но работа с Клоппом и Гвардиолой явно поможет найти ему новые шансы. Читал, что в Сити он руководил тренировками и влиял на тактические решения Пепа.
быть главным похоже ему не суждено, крутейший помошник, но скорее всего это его максимум, с которым он хорошо справляется
Да я думаю он и не хочет. Зарплата наверняка и так хорошая, но зато никто не лезет в личную жизнь, есть время для друзей и семьи
Что же вы все уходите...
Клопп решил тренировать по ходу
Бернарду покинет «Ман Сити» в конце сезона, заявил Лейндерс: «Любая хорошая история однажды заканчивается. Надеюсь, он достойно попрощается»
5 апреля, 21:45
Тренер «Ман Сити» Лейндерс про 4:0 с «Ливерпулем»: «Заслужили победу, Гвардиола доволен. Гол Холанда – вау»
4 апреля, 14:54
Тренер «Ман Сити» Лейндерс сравнил Пепа с Тайгером Вудсом: «Лучшие именно такие, они работают на пределе возможностей, раздвигают границы»
1 февраля, 10:47
Экс-ассистент Клоппа Лейндерс о работе в «Ман Сити»: «Юрген сказал: «Я стану помощником Гвардиолы, если ты этого не сделаешь». Понимание футбола Пепа – с другой планеты»
1 февраля, 09:59
