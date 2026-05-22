Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Пеп Лейндерс покинет клуб по окончании сезона.
Ранее «горожане» объявили об уходе Пепа Гвардиолы с поста главного тренера в конце сезона.
По данным The Athletic, руководство «Сити» было заинтересовано в том, чтобы нидерландский специалист остался в команде и стал частью нового проекта после окончания эпохи Гвардиолы.
Сообщается, что место испанца займет бывший тренер «Челси» Энцо Мареска, однако, как стало известно, Лейндерс решил отказаться от подписания нового долгосрочного контракта, предполагавшего работу в качестве одного из помощников итальянца.
Лейндерс попрощается с игроками и персоналом «Сити» после воскресного матча против «Астон Виллы». Ожидается, что этим летом 43-летний специалист продолжит карьеру в другом месте.
Нидерландец присоединился к «Сити» прошлым летом, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на 12 месяцев. Ранее Лейндерс был ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
В какую то большую команду скоро попадет. Если бы от меня зависило , я бы сейчас Фабригаса в " Сити". Не верю в Мареску.