Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»

Смолов о конфликте в «Кофемании»: поступил по-человечески и по-мужски.

«Было непросто. Сложный период был больше всего был связан с тем, что я искренне считаю, что я по-человечески и по-мужски поступил правильно в той ситуации, но как человек, имеющий какой-то медиакапитал и будучи публичным, я не имел права себя так повести ровно из-за того, насколько переживала моя семья – супруга Карина, родители.

Я по жизни привык нести ответственность за свои поступки. Даже если бы была хуже ситуация – это моя ответственность, я сам виноват в этом. Я видел, насколько переживают мои близкие люди, насколько находятся в нервном состоянии, для меня сложность была ровно в этом. Что я их подставил, подвел, поступил неправильно, исходя из того, как моя семья и близкие люди вынуждены проживать эту ситуацию. Они не транслировали мне это, но находились в нервном состоянии каждый раз, когда эта тема всплывала.

Плохой поступок, я виноват, полностью моя ответственность, не горжусь этим. Внутренне понимаю, что я поступил последовательно правильно, но эта публичность, которая тебе, с одной стороны, может принести пользу и возможности, она в такие ситуации работает против тебя.

Меня спровоцировали, мне сказали гадости. Я просто подошел, общался со всеми на «вы», извинялся, попросил возможности закрыть всем счет. Потому что женщина, которая находилась в этом заведении, была недовольна нашей компанией, и ей показалось, что мы шумно себя ведем, при том что это был не я, а мои ребята. Я решил попытаться урегулировать ситуацию, извиниться перед всеми, и на это я в свой адрес услышал слова, которые, я считаю, если я их озвучу в адрес другого мужчины, я должен быть готов к драке», – сказал экс-форвард сборной России.