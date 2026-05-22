  Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»

Федор Смолов высказался о конфликте с посетителями «Кофемании» в 2025 году.

«Было непросто. Сложный период был больше всего был связан с тем, что я искренне считаю, что я по-человечески и по-мужски поступил правильно в той ситуации, но как человек, имеющий какой-то медиакапитал и будучи публичным, я не имел права себя так повести ровно из-за того, насколько переживала моя семья – супруга Карина, родители.

Я по жизни привык нести ответственность за свои поступки. Даже если бы была хуже ситуация – это моя ответственность, я сам виноват в этом. Я видел, насколько переживают мои близкие люди, насколько находятся в нервном состоянии, для меня сложность была ровно в этом. Что я их подставил, подвел, поступил неправильно, исходя из того, как моя семья и близкие люди вынуждены проживать эту ситуацию. Они не транслировали мне это, но находились в нервном состоянии каждый раз, когда эта тема всплывала.

Плохой поступок, я виноват, полностью моя ответственность, не горжусь этим. Внутренне понимаю, что я поступил последовательно правильно, но эта публичность, которая тебе, с одной стороны, может принести пользу и возможности, она в такие ситуации работает против тебя.

Меня спровоцировали, мне сказали гадости. Я просто подошел, общался со всеми на «вы», извинялся, попросил возможности закрыть всем счет. Потому что женщина, которая находилась в этом заведении, была недовольна нашей компанией, и ей показалось, что мы шумно себя ведем, при том что это был не я, а мои ребята. Я решил попытаться урегулировать ситуацию, извиниться перед всеми, и на это я в свой адрес услышал слова, которые, я считаю, если я их озвучу в адрес другого мужчины, я должен быть готов к драке», – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Okko
Федор Смолов
logoсветская хроника
logoпроисшествия
logoСборная России по футболу

Вот же тупой , утро, кофемания,, пришел начал себя громко и вызывающе вести.......но поступил по мужски, что полез в драку на замечание что находишься не ночью в ночном клубе
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Да неважно, с утра в кофемании попить кофе приходят расслабляться, можно и послать если придут неадекваты думая что им все позволено в этой жизни, и путая утреннюю кофеманию с ночным клубом, и я буду прав в этой ситуации
"Если человек тупой, то он тупой".
- Джейсон Стэтхем.
Кладезь мудрости.
Сильная цитата.
Если руки распускаются, то это уже не по-человечески. Человеки всегда могут договориться.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Я по жизни привык нести ответственность за свои поступки (с)

Федя, я надеюсь, ты это читаешь. Ты мог просто извиниться за свою паненку. А ты выдал какую-то нелепость. Ты мог как мужик взять ответственность на себя. Но ты приплел Джордана. Ты пустослов, Федя
На 💯 % точно подмечено
Ну так реально жесть была, Смолова назвали бро, за такое раньше на дуэль вызывали, так что Смолов поступил реально по мужски, и не испугался, таким людям только уважение и скидка в Кофемании
Отскочил за деньги, вот и хорохорится теперь, смелый. Получил бы реальный срок - не сказал бы такого никогда.
зато был бы как все его друзья во дворе либо наркоши либо отсидели
Нет, не так. Если прав был, должен был идти до конца, в отказ, а не лебизить, и десятки миллионов отдавать. Не будут уважают федю, ни здесь, ни на зоне)
Он кстати, буквально же сегодня назвал Алексиса Санчеса мудаком. Он готов к драке с ним, получается?
Жизнь ничему не учит, это ещё повезло что там 2 скуфа оказалось, а так ударишь какого-нибудь бойца случайно, и потом будешь в лучшем случае в реанимации лежать:))
А кто такие скуфы? Я по ЕГЭ не обучался просто ...поясни по простому для старого человека?
Получается, Смолову повезло, что в кофемании он не с тобой общался, ты бы сразу Смолова вырубил, т.к. ты не скуф.
Прятались потом от полиции тоже "как мужчины"? С шофером тоже неловко получилось, "как мужчины", группой набросились.
Так это Кокорин же был
и Мамаев
Как минимум (публично) два раза одно и то же. Многое говорит о человеке.
