  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
0

Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»

Лапочкин высказался против использования ИИ для назначения арбитров на матчи РПЛ.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин негативно высказался о внедрении искусственного интеллекта для назначения судей на матчи Мир РПЛ.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что со следующего сезона в испанском футболе будет внедрен искусственный интеллект для оценки работы судей.

«Мы в России что только не проходили, и жеребьевка у нас была, всякое было. Ответственность должен нести руководитель, иначе она будет размытой. Ну человек хочет поставить одного арбитра, а ИИ ему предлагает трех других.

А если назначенный судья допустит ошибку? Руководитель скажет, что он ни при чем, виноват ИИ.

Мне кажется, надо доверять человеку. Ну, поиграться в игрушку, наверное, можно, но какую ответственность будет нести [искусственный] интеллект?», – прокомментировал Лапочкин.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46595 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Лапочкин
технологии
logoсудьи
logoСпорт-Экспресс
logoХавьер Тебас

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А какую ответственность сейчас несут судьи?!Пальчиком пригрозили,ай-ай-ай и пару неделек отдохнуть(дискфалификация на тур-два) дали?
Зачем так сложно ? Пусть ИИ сразу судит, хуже не будет
ОтветСurator
Зачем так сложно ? Пусть ИИ сразу судит, хуже не будет
судить должен человек, а оценивать компьютер по трактовкам правил...поверь, будет много веселья, ещё больше, чем сейчас...
Очень странно когда люди не поддерживают технологический процесс. На мой взгляд наоборот случайность в деле подбора судей намного лучше чем ручное назначение. Отпадут сразу какие-то домыслы, теории заговоров и так далее.

Назначила ИИ или жеребьевка арбитра на матч и ладно. Пусть значит ЭТОТ арбитр работает на ЭТОМ матче. В моем понимании любой судья должен уметь судить любой матч.

У нас зачем то начинают подбирать наиболее подходящих или «удобных» арбитров под определенные матчи, не понимаю этого.

Дали матч, отработал хорошо, рейтинг выше, дальше получаешь больше назначений и т.д.

Дали матч, не отработал качественно, получил минус в рейтинге, если минусов много, значит пропускаешь какое то время или вовсе выходишь из обоймы.
А если руководитель поставит своего, а тот накосячит. Сейчас ведь так происходит. И ответственности никакой. Зачем что-то менять. Главное, доверять человеку.
Только в Испании собираются внедрить ИИ для объективной оценки судейства, а не для назначения. Хотя и это не помешало бы.
негативно высказался о внедрении искусственного интеллекта для назначения судей на матчи Мир РПЛ.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что со следующего сезона в испанском футболе будет внедрен искусственный интеллект для оценки работы судей.
...
Назначение и оценка вообще ничего общего.
Назначать и лотереей можно, даже ИИ не нужен.
ОтветКлирик
негативно высказался о внедрении искусственного интеллекта для назначения судей на матчи Мир РПЛ. Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что со следующего сезона в испанском футболе будет внедрен искусственный интеллект для оценки работы судей. ... Назначение и оценка вообще ничего общего. Назначать и лотереей можно, даже ИИ не нужен.
оценивать судейство должен компьютер это факт, судить только люди...любой не показ жёлтой или красной или назначение пенальти за игру или попадание в руку всё это должно быть автоматизировано...только так при одинаковых трактовках от компьютера будет более реальная картина по судейству...
Ответ</c/>
оценивать судейство должен компьютер это факт, судить только люди...любой не показ жёлтой или красной или назначение пенальти за игру или попадание в руку всё это должно быть автоматизировано...только так при одинаковых трактовках от компьютера будет более реальная картина по судейству...
Не представляю этот промт для обучения))
Лапочкин вороватый бомжара мечтающий пристроить свою жопу на место Мажича, получающий протекцию на спортсе по протекции Дорского.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапочкин о голе «Махачкалы» «Уралу»: «По ТВ кажется, что мяч полностью не пересек линию ворот. ВАР вмешался бы при очевидных доказательствах ошибки – значит, не нашли хороший ракурс»
21 мая, 09:14
«Карасев должен судить все важные игры. Он лидер российского судейства». Лапочкин о назначении арбитра на матч «Ростов» – «Зенит»
16 мая, 13:06
Рекомендуем
Главные новости
«Торино» – «Ювентус». 0:1 – Влахович забил! Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Милан» рискует не выйти в ЛЧ в случае поражения от «Кальяри». 1:2 – Салемакерс, Боррелли и Камехо забили. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
И.о. тренера «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
7 минут назад
«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18
8 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
10 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
19 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
21 минуту назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
24 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:1 – Мален не реализовал пенальти, но сразу забил с игры, Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 проигранных матчей не было ни разу
7 минут назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
16 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
18 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
33 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
54 минуты назад
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем