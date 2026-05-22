Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин негативно высказался о внедрении искусственного интеллекта для назначения судей на матчи Мир РПЛ.
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что со следующего сезона в испанском футболе будет внедрен искусственный интеллект для оценки работы судей.
«Мы в России что только не проходили, и жеребьевка у нас была, всякое было. Ответственность должен нести руководитель, иначе она будет размытой. Ну человек хочет поставить одного арбитра, а ИИ ему предлагает трех других.
А если назначенный судья допустит ошибку? Руководитель скажет, что он ни при чем, виноват ИИ.
Мне кажется, надо доверять человеку. Ну, поиграться в игрушку, наверное, можно, но какую ответственность будет нести [искусственный] интеллект?», – прокомментировал Лапочкин.
Назначила ИИ или жеребьевка арбитра на матч и ладно. Пусть значит ЭТОТ арбитр работает на ЭТОМ матче. В моем понимании любой судья должен уметь судить любой матч.
У нас зачем то начинают подбирать наиболее подходящих или «удобных» арбитров под определенные матчи, не понимаю этого.
Дали матч, отработал хорошо, рейтинг выше, дальше получаешь больше назначений и т.д.
Дали матч, не отработал качественно, получил минус в рейтинге, если минусов много, значит пропускаешь какое то время или вовсе выходишь из обоймы.
Только в Испании собираются внедрить ИИ для объективной оценки судейства, а не для назначения. Хотя и это не помешало бы.
Назначение и оценка вообще ничего общего.
Назначать и лотереей можно, даже ИИ не нужен.