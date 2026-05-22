Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»

Лапочкин высказался против использования ИИ для назначения арбитров на матчи РПЛ.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин негативно высказался о внедрении искусственного интеллекта для назначения судей на матчи Мир РПЛ .

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил , что со следующего сезона в испанском футболе будет внедрен искусственный интеллект для оценки работы судей.

«Мы в России что только не проходили, и жеребьевка у нас была, всякое было. Ответственность должен нести руководитель, иначе она будет размытой. Ну человек хочет поставить одного арбитра, а ИИ ему предлагает трех других.

А если назначенный судья допустит ошибку? Руководитель скажет, что он ни при чем, виноват ИИ.

Мне кажется, надо доверять человеку. Ну, поиграться в игрушку, наверное, можно, но какую ответственность будет нести [искусственный] интеллект?», – прокомментировал Лапочкин.