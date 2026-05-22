Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»

Модрич может сыграть с «Кальяри».

Полузащитник «Милана » Лука Модрич заявил, что готов сыграть с «Кальяри ».

Ранее сообщалось, что у 40-летнего игрока диагностирован двойной перелом скуловой кости. Хорват получил травму в матче Серии А против «Ювентуса» (0:0) в результате столкновения головами с Мануэлем Локателли в верховой борьбе за мяч. Ожидалось, что он может выбыть до чемпионата мира, где будет играть в защитной маске.

«Я уже вернулся к тренировкам с командой и готов играть, мне не терпится выйти на поле, и я уже привыкаю к ​​маске. Разумеется, окончательное решение остается за тренером.

У меня с ним [Аллегри ] сложились отличные отношения – точно такие же, как с партнерами по команде и всеми сотрудниками клуба. Принимая решение перейти в «Милан», я ставил перед собой цель побеждать. В этом году этого не произошло, но, само собой разумеется, я очень хотел бы завоевать трофей вместе с «Миланом». Однако сейчас мы должны сосредоточиться исключительно на воскресном матче – он просто слишком важен», – сказал Модрич в интервью SportMediaset.

«Милан» примет «Кальяри» в 38-м туре Серии А. Сейчас «россонери» с 70 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. У идущей 4-й «Роме» столько же очков, «Комо» и «Ювентус», занимающие 5-е и 6-е места, набрали по 68 баллов.