В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
В список самых высокооплачиваемых спортсменов 2026 года Forbes включил всего 7 футболистов.
Криштиану Роналду (300 млн долларов) занял 1-е место, Лионель Месси (140 млн) – 3-е, Карим Бензема (104 млн) – 8-е, Килиан Мбаппе (95 млн) – 12-е, Эрлинг Холанд (80 млн) – 19-е, Винисиус Жуниор (60 млн) – 34-е, Мохамед Салах (55 млн) – 47-е.
Наибольшее представительство – у баскетбола. Из 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 20 выступают в НБА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Forbes
Ещё и сейчас продавать контракт в его пиковый возраст, такая себе задачка для Переса