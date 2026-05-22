  • В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
Криштиану Роналду (300 млн долларов) занял 1-е место, Лионель Месси (140 млн) – 3-е, Карим Бензема (104 млн) – 8-е, Килиан Мбаппе (95 млн) – 12-е, Эрлинг Холанд (80 млн) – 19-е, Винисиус Жуниор (60 млн) – 34-е, Мохамед Салах (55 млн) – 47-е.

Наибольшее представительство – у баскетбола. Из 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 20 выступают в НБА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Forbes
Весь список бы дали ленивые жопы
Ответweed
https://www.forbes.com/lists/athletes/
Ответold folk
Спасибо добрый человек, желаю дожить в здравом уме и крепком здоровье до глубокой старости
Трудно убедить Роналду, что он не лучший в мире, если он зарабатывает больше всех
Уровень зарплат в НБА и НФЛ поражает. Причем НФЛ смотрят в основном на внутреннем рынке и игроков толком не знают по миру, а платят как топовым футболистам. Ну и какой же топ без элитарных гольфистов)
Отличная написанная новость на баскетбольной ветке. Ну написали бы что столько то то баскетболистов, столько футболистов и первую десятку (хотя бы) привели
Сумасшедшая зарплата конечно у Вини, и ладно бы показывайл уровень 2024 года 🥲
Ещё и сейчас продавать контракт в его пиковый возраст, такая себе задачка для Переса
Ответrusik krasav4ik
В этом году в лл 16 голов, в ЛЧ 5+8!
Ответrusik krasav4ik
У Вини 36 очков по Г+П за сезон (53 матча). Этого уже мало для вингера?
Наконец-то Роналду обставил Месси в честной спортивной борьбе!
Удивительно 5 место бейсболиста японского. Всего 2,6 млн заработано зп, и 125 млн имиджевых доходов.
ОтветЕвгений Пешков
Бейсбол очень популярен в Японии. Но топовых игроков нет, поэтому такая ситуация
Материалы по теме
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
22 мая, 16:19
