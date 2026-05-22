В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха

В список самых высокооплачиваемых спортсменов 2026 года Forbes включил всего 7 футболистов.

Криштиану Роналду (300 млн долларов) занял 1-е место, Лионель Месси (140 млн) – 3-е, Карим Бензема (104 млн) – 8-е, Килиан Мбаппе (95 млн) – 12-е, Эрлинг Холанд (80 млн) – 19-е, Винисиус Жуниор (60 млн) – 34-е, Мохамед Салах (55 млн) – 47-е.

Наибольшее представительство – у баскетбола. Из 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 20 выступают в НБА.