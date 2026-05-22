Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»

Шалимов о ЦСКА: у иностранцев в Москве едет крыша, надо верно выбрать тренера.

Экс-главный тренер «Краснодара » Игорь Шалимов порассуждал о проблемах ЦСКА в весенней части минувшего сезона Мир РПЛ .

Армейцы по итогам сезона с 51 очком заняли 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Фабио Челестини покинул клуб 4 мая по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Игдисамов.



«О том, что что-то сбоит в команде, стало понятно еще осенью, когда концовку первой части команда провела очень тяжело. Потом было межсезонье, где самым странным был обмен Дивеева – основного игрока сборной и твердого игрока основы армейцев – на запасного Гонду .

Самая жесткая история в плане трансферов. Инициатором тут был Челестини, вероятно, плюс была новость, которая поначалу прошла незамеченной, а в итоге оказалась с последствиями – уход Алексея Березуцкого из штаба. Главным фактором, который привел к провалу, стало то, что слишком многое было поставлено на доверие к тренеру. И это не сработало.

То, что будут проблемы, можно было догадаться по примерам других иностранцев, у которых в Москве просто поехала крыша – например, Абаскаля. ЦСКА попал на такую же тему. И для меня это удивительно, потому что руководители армейцев обычно такие вещи внимательно отслеживают. А тут оказались в плену восторгов по первой части чемпионата. Когда команда выглядела отлично уже в феврале и выиграла предсезонный турнир, это настораживало – не могут игроки «бежать» так рано. Это и подтвердилось уже на начальном этапе второго круга.

Главное, что сейчас надо сделать – грамотно выбрать тренера. Вижу, что много восторгов по молодому составу, но представить, что этот состав будет по ресурсу бороться с «Краснодаром» и «Зенитом», я не могу – при таком курсе ЦСКА в лучшем случае будет на уровне «Локо», – сказал Шалимов.