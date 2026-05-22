Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»

Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов порассуждал о проблемах ЦСКА в весенней части минувшего сезона Мир РПЛ.

Армейцы по итогам сезона с 51 очком заняли 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Фабио Челестини покинул клуб 4 мая по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Игдисамов.

«О том, что что-то сбоит в команде, стало понятно еще осенью, когда концовку первой части команда провела очень тяжело. Потом было межсезонье, где самым странным был обмен Дивеева – основного игрока сборной и твердого игрока основы армейцев – на запасного Гонду.

Самая жесткая история в плане трансферов. Инициатором тут был Челестини, вероятно, плюс была новость, которая поначалу прошла незамеченной, а в итоге оказалась с последствиями – уход Алексея Березуцкого из штаба. Главным фактором, который привел к провалу, стало то, что слишком многое было поставлено на доверие к тренеру. И это не сработало.

То, что будут проблемы, можно было догадаться по примерам других иностранцев, у которых в Москве просто поехала крыша – например, Абаскаля. ЦСКА попал на такую же тему. И для меня это удивительно, потому что руководители армейцев обычно такие вещи внимательно отслеживают. А тут оказались в плену восторгов по первой части чемпионата. Когда команда выглядела отлично уже в феврале и выиграла предсезонный турнир, это настораживало – не могут игроки «бежать» так рано. Это и подтвердилось уже на начальном этапе второго круга.

Главное, что сейчас надо сделать – грамотно выбрать тренера. Вижу, что много восторгов по молодому составу, но представить, что этот состав будет по ресурсу бороться с «Краснодаром» и «Зенитом», я не могу – при таком курсе ЦСКА в лучшем случае будет на уровне «Локо», – сказал Шалимов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Абаскаль последний из тренеров Спартака кто брал медали в РПЛ при этом у него в старте выходило по 7-8 россиян. Какие вообще могут быть претензии к Абаскалю?
Ответ
Могут, еще какие могут, особенно у тех, кто сам смог занять только 4 место и то 9 лет назад
Ответ
как какие? он нефутбольный человек
три всадника апокалипсиса. шалимов, юран, мостовой.
Ответ
Вообще их четыре. кончельскис четвертый) Или ташуев. Хз, кто разберет
Ответ
Уже какая-то дикая охота или назгулы
И что там было с Абаскалем? Если бы у самого Шалимова уже после сборов забрали бы лидера команды - Промеса, и оставили распустившихся Джикию и Соболева, вот я бы посмотрел как с ними бы справлялся Шалимов или любой другой, кто так мечтает увидеть себя тренером Спартака.

Да и что значит много доверия? Когда у Силкина Динамо играло хорошо, а потом не очень, что-то никто не говорил: ах, слишком много доверия отечественным тренерам
У Шалимова одни провалы где он тренировал .В чем его проблема?
Ответ
В том, что он бездарь
Ответ
если быть точнее, футбольный бездарь
Не надо вешать всех собак на Челистини, там комплекс проблем был, где есть весомая вина и на руководстве, они одобрили, а возможно были инициаторами, обмен Дивеева!

Плюс пиар-отдел вместо создания тишины, стругали проплаченные статейки, что УОТ МИ ПОБОРЕМСА ЗА ШАМПИОНЬСТВО!!!
А ещё Каррера был - чего молчим? И Кононова тактично забыл
Кого ты тренируешь, клоун? У тебя результаты в разы хуже Абаскаля. Мамкин тренер
Эксперт по иностранцам Шалимов. За всех всё рассказал, у кого как голова устроена
По моему у наших тренеров и псевдоэкспертов точно так же едет крыша. Какому-нибудь Мостовому или Ташуеву давно пора показаться специалистам.
Чем вам Абаскаль на мозоли то давит?
Некоторые факты о работе Абаскаля в клубе:
В московском клубе Абаскаль стал самым молодым тренером в истории.
По итогам первой половины сезона 2022–2023 «Спартак» одержал несколько крупных побед и обошёл «Зенит» на групповом этапе Кубка России.
В феврале 2023 года, во время зимних сборов, «Спартак» под руководством Абаскаля выиграл зимний турнир — «Winline Зимний Кубок РПЛ».
На старте нового сезона 2023–2024 «Спартак» одержал пять побед подряд в чемпионате и кубке страны.
Кто из наших тренеров, не имеющих работы, в случае назначения в какой нибудь топ клуб мог бы достичь таких результатов? Шалимов например? Чего он достиг? Мостовому такие достижения не доступны никогда! НИКОГДА повторю! Он подмёток Абаскалю не стоит. Только языком метёт!
Ответ
Из заслуг Спартака забыл добавить печиненство 5 тура.
Ответ
шел бы ты хохлуша, за ДК болеть или за Днiпр якись
