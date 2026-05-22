Лапорта о возможных переходах Холанда и Альвареса: «О трансферах напоказ речи нет, у «Барсы» сильная команда. Но мы никого не вычеркиваем из списка»
Лапорта о Холанде и Альваресе: «Барса» может позволить себе сильнейших игроков.
Президента «Барселоны» Жоана Лапорту попросили прокомментировать возможные переходы форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в каталонский клуб.
О Холанде
«О трансферах напоказ не идет и речи. Болельщики понимают, что у нас сильная команда».
Об Альваресе
«Мы не вычеркиваем никого из списка, потому что «Барселона» может претендовать на лучших игроков. Мы – те, кто устанавливает условия», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Президент сине-гранатовых подчеркнул, что клуб не будет совершать «безумных» шагов, и новые приобретения должны основываться на установленных спортивным директором «Барсы» Деку критериях.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Mundo Deportivo
