  • Лапорта о возможных переходах Холанда и Альвареса: «О трансферах напоказ речи нет, у «Барсы» сильная команда. Но мы никого не вычеркиваем из списка»
Лапорта о возможных переходах Холанда и Альвареса: «О трансферах напоказ речи нет, у «Барсы» сильная команда. Но мы никого не вычеркиваем из списка»

Лапорта о Холанде и Альваресе: «Барса» может позволить себе сильнейших игроков.

Президента «Барселоны» Жоана Лапорту попросили прокомментировать возможные переходы форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

О Холанде

«О трансферах напоказ не идет и речи. Болельщики понимают, что у нас сильная команда».

Об Альваресе

«Мы не вычеркиваем никого из списка, потому что «Барселона» может претендовать на лучших игроков. Мы – те, кто устанавливает условия», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Президент сине-гранатовых подчеркнул, что клуб не будет совершать «безумных» шагов, и новые приобретения должны основываться на установленных спортивным директором «Барсы» Деку критериях. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46593 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Mundo Deportivo
Жоа Педро будет достаточно.
Холанд совершенно не подходит футболу барсы
ОтветВладимир Мотин
Как раз таки подходит под вертикальный футбол Флика.
я вот думаю, почему в Барсе все зацикливается на центрфорварде когда в мире где ПСГ без ЦФ но с тремя вингерами доминирует и пачками собирает трофеи.. Барса как по мне могла бы расширить зону поиска и искать вингера который может играть слева и ложную девятку похожего на Рафа того же, было бы круто. а так если ЦФ, то нужен классный ЦФ который будет лучше Феррана, а сколько в мире таких? Кейн,Холанд и?!.. Альварес по скилам он лучше Феррана, но он еще не выдавал крутые бомбардирские сезоны потому и есть вопросы по его кандидатуре, тем более за такие деньги..
ОтветTAGAY
Потому, что в ПСЖ тренер Луис Энрике, а в Барсе Флик.
Материалы по теме
Деку полетел в Лондон на встречу с агентами Жоао Педро. «Барса» переключилась на форварда «Челcи» из-за сложностей в переговорах по Альваресу
15 мая, 13:59
«Барса» была готова заплатить 100 млн евро за Альвареса, но «ПСЖ» может предложить еще больше. Каталонцы переключились на Жоао Педро, форварда «Челси» оценивают в 70 млн (Mundo Deportivo)
14 мая, 14:31
«Атлетико» может потребовать 100-130 млн евро за Альвареса – форвард интересен «Барсе» и «ПСЖ». С мадридцами еще никто не связывался, форвард счастлив в клубе (Маттео Моретто)
14 мая, 12:04
Боссы «Атлетико» выстраивают проект вокруг Альвареса и не собираются продавать его «Барселоне». Деку ищет альтернативные варианты
18 апреля, 15:01
