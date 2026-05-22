Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»

Арне Слот: впервые не борюсь за трофей в конце сезона.

Арне Слот уверен, что «Ливерпуль » будет выступать лучше в следующем сезоне.

«Мы станем лучше как команда, потому что летом у нас был переходный этап, и эти футболисты уже провели с нами больше времени. Это касается не только новых игроков, но и нас: у нас есть теперь опыт совместной игры с ними. Это естественным образом приведет к прогрессу. Особенно если учитывать то, сколько времени новички пропустили. Если подобное не повторится, то это автоматически будет означать, что мы сразу станем лучше.

И не нужно даже смотреть на другие команды АПЛ . Я имею в виду одну конкретную команду, у которой, как и у нас, в первой половине сезона были некоторые проблемы. Но после двух зимних трансферов она, возможно, и не проиграла ни разу, разве что в Лиге чемпионов. Так что это может существенно повлиять на ситуацию. И дело не только в этих конкретных футболистах, а в том, что порой новые игроки могут дать команде то, чего ей не хватало.

Чтобы прибавить в сравнении с этим сезоном, нам нужно многое. Одна из таких вещей – чтобы все были доступны. Вторая – надо играть лучше и в защите, и в атаке. И я надеюсь, что подписание одного или двух игроков даже поможет ускорить этот процесс.

Это мой первый сезон, когда мы к концу года уже ни за что не боремся, то есть ничего не можем выиграть. Попасть в Лигу чемпионов очень важно, но это не дарит ощущения победы.

Так что у меня первый сезон, когда у меня столько разочарований и неудач, и я понял, что, возможно, не всегда двигаюсь в правильном направлении. Мне посчастливилось всегда переживать только радостные, радостные эмоции, так работать проще, чем когда у тебя такой сезон, как нынешний. Но я сам для себя открыл, что способен справиться с такой ситуацией. Я не потерял голову ни в целом, ни в отдельных случаях. Я в основном был тем же, кем и тогда, когда дела шли хорошо.

Теперь я знаю, что способен тренировать и тогда, когда не все идет идеально», – сказал главный тренер «Ливерпуля».