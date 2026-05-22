  • Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
Арне Слот: впервые не борюсь за трофей в конце сезона.

Арне Слот уверен, что «Ливерпуль» будет выступать лучше в следующем сезоне.

«Мы станем лучше как команда, потому что летом у нас был переходный этап, и эти футболисты уже провели с нами больше времени. Это касается не только новых игроков, но и нас: у нас есть теперь опыт совместной игры с ними. Это естественным образом приведет к прогрессу. Особенно если учитывать то, сколько времени новички пропустили. Если подобное не повторится, то это автоматически будет означать, что мы сразу станем лучше.

И не нужно даже смотреть на другие команды АПЛ. Я имею в виду одну конкретную команду, у которой, как и у нас, в первой половине сезона были некоторые проблемы. Но после двух зимних трансферов она, возможно, и не проиграла ни разу, разве что в Лиге чемпионов. Так что это может существенно повлиять на ситуацию. И дело не только в этих конкретных футболистах, а в том, что порой новые игроки могут дать команде то, чего ей не хватало.

Чтобы прибавить в сравнении с этим сезоном, нам нужно многое. Одна из таких вещей – чтобы все были доступны. Вторая – надо играть лучше и в защите, и в атаке. И я надеюсь, что подписание одного или двух игроков даже поможет ускорить этот процесс.

Это мой первый сезон, когда мы к концу года уже ни за что не боремся, то есть ничего не можем выиграть. Попасть в Лигу чемпионов очень важно, но это не дарит ощущения победы.

Так что у меня первый сезон, когда у меня столько разочарований и неудач, и я понял, что, возможно, не всегда двигаюсь в правильном направлении. Мне посчастливилось всегда переживать только радостные, радостные эмоции, так работать проще, чем когда у тебя такой сезон, как нынешний. Но я сам для себя открыл, что способен справиться с такой ситуацией. Я не потерял голову ни в целом, ни в отдельных случаях. Я в основном был тем же, кем и тогда, когда дела шли хорошо.

Теперь я знаю, что способен тренировать и тогда, когда не все идет идеально», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

"И не нужно даже смотреть на другие команды АПЛ" - вот это очень точно сказано. Не надо смотреть на пример Сити, где Гвардиола выправил игру и, без учета трансферов, планомерно встроил в нее Доку, Шерки и Хусанова, не надо смотреть на пример МЮ, где смена тренера освежила тех же самых игроков, которые якобы собирались под схему Аморима, не надо смотреть на пример Борнмута, который потерял перед сезоном защиту, зимой главного бомбардира, но Ираола все равно раскрыл Крупи и Скотта и финиширует в нескольких очках от Ливерпуля. Потому что если посмотреть, то выводы по Ливерпулю неутешительные)
Шерки, Рейндерс, Хусанов, какой то негр из апл это типа не трансферы? У нас один состав уячит весь сезон, какие трофеи?
А в прошлом, что выпрямил Гвардиола? ему не понадобилось полтора года и 3 трансферных окна, чтобы выпрямить ситуацию? Шерки, Гехи, Семеньо, Рейндерс не новички?
А с МЮ совсем смешно с командой, которая сыграла 40 игр в сезоне, посмотрим, как Каррик выпрямит ситуацию в след сезоне.
Очень хочется верить, но пока больше кажется, что очередной голландский физрук доит бабки с АПЛ!
Интересно,а где он доит бабки с ливера?Моуриньо всю англию перетренировал и везде его увольняли и платили по 10 млн отступных.Сумма условно.А тут где он доит?Что руководство покупает Эщкельмека(условно) за 100 млн,Пащульбека(условно) за 120 млн и Исаака за 150 это ж не Слота вина.Центральных защитников нет.Ван Дейк постарел,а Конате люто привозит в свои ворота.А заменить некем.Цент обороны нужно усилить в ТО и нормально Ливер заиграет
Можно посчитать, что провоцирование на увольнение и есть дойка
опять Я Я Я
иди уже
100%, все нахваливает себя.
Верное направление это на выход
Алонсо уже уплыл, может хоть Ираолу выпишут.
У тебя есть верное направление: чумадан, порт, паром
Сейчас еще пару голландцев позовет и будет бороться, да )) Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Удивительный клещ.
> а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении

Верном, верном! В направлении на выход!
Ливерпулю нужно купить 4 игрока в линию защиты на каждую позицию и опорника мирового уровня. После этого можно будет думать о том, что что-то станет лучше
