  • Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о влиянии Пепа Гвардиолы на его карьеру.

Сегодня было объявлено об уходе испанского специалиста из «Манчестер Сити». Компани работал под его руководством с 2016 по 2019 год, выступая за «горожан».

«Разумеется, у меня есть собственный характер и индивидуальность, но я должен поблагодарить Пепа за доверие и веру в то, что смогу стать тренером. Он очень повлиял на меня.

Люди много говорят о тактике и технике, но, в конечном счете, все сводится к жажде побеждать во всем и всегда двигаться вперед. Для меня возможность работать с Пепом стала настоящим подарком. Годы, проведенные под его руководством, пробудили во мне стремление стать тренером», – сказал 40-летний Компани.

Во главе «Баварии» Компани успел дважды стать чемпионом Бундеслиги и завоевать Суперкубок Германии. Завтра мюнхенцы сыграют в финале Кубка Германии против «Штутгарта».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Мы часто говорим, какой Пеп гений как тренер, но забываем, что он ещё и создал множество толковых специалистов!

Просто величайший!
Пеп не только выиграл много титулов и внес большой вклад в развитие футбола, он еще воспитал успешных учеников, вот это редкость для футбольного тренера
Компани отличный ученик. Все конспекты запомнил.
