Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»

Компани о Гвардиоле: он верил, что я могу стать тренером, работа с ним – подарок.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о влиянии Пепа Гвардиолы на его карьеру.

Сегодня было объявлено об уходе испанского специалиста из «Манчестер Сити ». Компани работал под его руководством с 2016 по 2019 год, выступая за «горожан».

«Разумеется, у меня есть собственный характер и индивидуальность, но я должен поблагодарить Пепа за доверие и веру в то, что смогу стать тренером. Он очень повлиял на меня.

Люди много говорят о тактике и технике, но, в конечном счете, все сводится к жажде побеждать во всем и всегда двигаться вперед. Для меня возможность работать с Пепом стала настоящим подарком. Годы, проведенные под его руководством, пробудили во мне стремление стать тренером», – сказал 40-летний Компани.

Во главе «Баварии» Компани успел дважды стать чемпионом Бундеслиги и завоевать Суперкубок Германии. Завтра мюнхенцы сыграют в финале Кубка Германии против «Штутгарта».