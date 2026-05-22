  Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й

Роналду вновь признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Криштиану Роналду в четвертый раз подряд возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes. 

Нападающий сборной Португалии за последние 11 лет попадал на первую строчку 6 раз.

В десятку лучших включены:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 300 млн долларов до вычета налогов (235 млн – в футболе, 65 млн – вне футбола).

2. Сауль Альварес (бокс) – 170 млн (160+10).

3. Лионель Месси (футбол) – 140 млн (70+70).

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 137,8 млн (52,8+85).

5. Сехей Отани (бейсбол) – 127,6 млн (2,6+125).

6. Стефен Карри (баскетбол) – 124,7 млн (59,7+65).

7. Джон Рам (гольф) – 107 млн (97+10).

8. Карим Бензема (футбол) – 104 млн (100+4).

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 103,8 млн (54,8+49).

10. Льюис Хэмилтон (автоспорт) – 100 млн (70+30).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Forbes
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Нормально Сехей Отани вне футбола заколачивает
Ответmelowchi
Нормально Сехей Отани вне футбола заколачивает
У него и зарплата большая, просто контракт так устроен, что сейчас зарабатывает копейки, а потом 68 миллионов в год будет с 2034 года, очень умный человек!
Ответmelowchi
Нормально Сехей Отани вне футбола заколачивает
У него и контракт с 23 года 700 млн на 10 лет. Непонятно откуда 2.6 взяли.
чую, Кришти купит наш МЮ, и еще раз уволит Тен Хага 🤔
ОтветЛюбезный Коссутий
чую, Кришти купит наш МЮ, и еще раз уволит Тен Хага 🤔
Ваш МЮ? Вы англичанин с Манчестера?
ОтветНа конспектах Мостового
Ваш МЮ? Вы англичанин с Манчестера?
я совладелец))
В голове не укладывающиеся суммы, я б наверное если бы получил сотую часть от зарплаты Криштиану не знал бы что с этими деньгами делать
Ответkanabeos
В голове не укладывающиеся суммы, я б наверное если бы получил сотую часть от зарплаты Криштиану не знал бы что с этими деньгами делать
Ну, если не придумаешь, можешь мне отдать!
ОтветАлександр Суряев
Ну, если не придумаешь, можешь мне отдать!
Ну как будет, так подумаю об этом 😀
Я не понимаю таких сумм людям, занимающимся тем, без чего человечество запросто проживет...
ОтветГеоргий Хасия
Я не понимаю таких сумм людям, занимающимся тем, без чего человечество запросто проживет...
Все кроме Роналду приносят прибыль владельцам клубов. Так что с марксисткой точки зрения их эксплуатируют и недоплачивают.
ОтветЛиллард унижатель!
Все кроме Роналду приносят прибыль владельцам клубов. Так что с марксисткой точки зрения их эксплуатируют и недоплачивают.
Почти, отличие в том что Рональду приносит и принесет огромную прибыль стране
Так в СА нет подоходного, так что 300 млн все его.
ОтветVitto
Так в СА нет подоходного, так что 300 млн все его.
Не все. То, что за рекламу, там должен быть налог)
ОтветJuVero
Не все. То, что за рекламу, там должен быть налог)
Почему?
Что должно произойти, что бы этот "пузырь" лопнул?
ОтветЮ. Евгеньевич
Что должно произойти, что бы этот "пузырь" лопнул?
Популярность футбола должна упасть до уровня… не знаю… гандбола
ОтветЮ. Евгеньевич
Что должно произойти, что бы этот "пузырь" лопнул?
Это не пузырь
Ни одного играющего в Европе футболиста, что характерно.
ОтветИгорь Богомолов
Ни одного играющего в Европе футболиста, что характерно.
Так Европа же всех ограбила и теперь платит репарации !
Что не так ?
Что за Сехей? Это Шохей Отани
Сехей Отани (бейсбол) – 127,6 млн (2,6+125).

Виски-Танго-Фокстрот ?
У Месси прям сбалансированный контракт,😄 50% в спорте, и 50% вне его.😁👏
ОтветФутбол, хоккей итд
У Месси прям сбалансированный контракт,😄 50% в спорте, и 50% вне его.😁👏
В спорте в 3 с половиной меньше...
