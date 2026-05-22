Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й

Роналду вновь признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Криштиану Роналду в четвертый раз подряд возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes.

Нападающий сборной Португалии за последние 11 лет попадал на первую строчку 6 раз.

В десятку лучших включены:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 300 млн долларов до вычета налогов (235 млн – в футболе, 65 млн – вне футбола).

2. Сауль Альварес (бокс) – 170 млн (160+10).

3. Лионель Месси (футбол) – 140 млн (70+70).

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 137,8 млн (52,8+85).

5. Сехей Отани (бейсбол) – 127,6 млн (2,6+125).

6. Стефен Карри (баскетбол) – 124,7 млн (59,7+65).

7. Джон Рам (гольф) – 107 млн (97+10).

8. Карим Бензема (футбол) – 104 млн (100+4).

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 103,8 млн (54,8+49).

10. Льюис Хэмилтон (автоспорт) – 100 млн (70+30).