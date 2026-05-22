Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
Александр Кокорин отметился голом в своем последнем матче в составе «Ариса».
35-летний форвард с пенальти забил АЕК Ларнака (2:3, второй тайм) на 65-й минуте игры в чемпионате Кипра.
Это первое результативное действие россиянина в сезоне.
Ранее стало известно, что Кокорин покинет кипрский клуб по окончании этого сезона.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Только Кейна жалко, такой был шанс на ЗМ и тут Саня с пенальти зарядил весомую заявку!
Сколько молодых талантов было, которые даже в клубах РПЛ не закрепились.
А у него - больше сотни голов за карьеру. Чемпионом был, в еврокубках поиграл и позабивал...