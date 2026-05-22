  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
Видео
0

Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне

Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис».

Александр Кокорин отметился голом в своем последнем матче в составе «Ариса».

35-летний форвард с пенальти забил АЕК Ларнака (2:3, второй тайм) на 65-й минуте игры в чемпионате Кипра.

Это первое результативное действие россиянина в сезоне.

Ранее стало известно, что Кокорин покинет кипрский клуб по окончании этого сезона.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46423 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАрис Лимасол
logoАлександр Кокорин
logoвысшая лига Кипр
logoАЕК Ларнака
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Кто бы что не говорил,но Кокорин живет считай лучшую жизнь. Занимается любимым делом, кайфут несмотря на то в какие передряги сам себя загоняет, посидел,вышел, поиграл на Кипре,денег зарабоал прилично, потом еще займется еще чем нибудь.он не пример для подражания,упаси Боже,но то как он все эти годы провел на чиле,на расслабоне иногда вызывает умиление, более того достиг он всего сам.
ОтветRurik Gislasson
Кто бы что не говорил,но Кокорин живет считай лучшую жизнь. Занимается любимым делом, кайфут несмотря на то в какие передряги сам себя загоняет, посидел,вышел, поиграл на Кипре,денег зарабоал прилично, потом еще займется еще чем нибудь.он не пример для подражания,упаси Боже,но то как он все эти годы провел на чиле,на расслабоне иногда вызывает умиление, более того достиг он всего сам.
Типичное поколение лимита как и федор паненка который втирает всем что переход в МЮ сорвался
ОтветRurik Gislasson
Кто бы что не говорил,но Кокорин живет считай лучшую жизнь. Занимается любимым делом, кайфут несмотря на то в какие передряги сам себя загоняет, посидел,вышел, поиграл на Кипре,денег зарабоал прилично, потом еще займется еще чем нибудь.он не пример для подражания,упаси Боже,но то как он все эти годы провел на чиле,на расслабоне иногда вызывает умиление, более того достиг он всего сам.
Легенда!
Вишенка на торте замечательной карьеры великого футболиста!

Только Кейна жалко, такой был шанс на ЗМ и тут Саня с пенальти зарядил весомую заявку!
ОтветРостовский Гусь
Вишенка на торте замечательной карьеры великого футболиста! Только Кейна жалко, такой был шанс на ЗМ и тут Саня с пенальти зарядил весомую заявку!
Шутки шутками, а с таким использованием пенальти Зенит мог стать чемпионом заранее и без нервотрепки !
ОтветРостовский Гусь
Вишенка на торте замечательной карьеры великого футболиста! Только Кейна жалко, такой был шанс на ЗМ и тут Саня с пенальти зарядил весомую заявку!
Комментарий скрыт
Все в Кофеманию!
ОтветBest game on Earth
Все в Кофеманию!
Вы вот шутите, а они с Федей реально пойдут, может только без Мамаева...
Всю свою карьеру загубил, потенциал был шикарный в начале карьеры
Ответkanabeos
Всю свою карьеру загубил, потенциал был шикарный в начале карьеры
Многим бы так "загубить", как он.
Сколько молодых талантов было, которые даже в клубах РПЛ не закрепились.
А у него - больше сотни голов за карьеру. Чемпионом был, в еврокубках поиграл и позабивал...
ОтветDmitry Orlov
Многим бы так "загубить", как он. Сколько молодых талантов было, которые даже в клубах РПЛ не закрепились. А у него - больше сотни голов за карьеру. Чемпионом был, в еврокубках поиграл и позабивал...
То что ты написал это был далеко не предел его возможностей
Да уж. Вот вроде недавно молодой талант рвал за Динамо. А сейчас уже 35 лет. Время не жалеет никого
Даже уровень Кипра не потянул по-большому счету.
Дембельский аккорд.
ОтветДмитрий Рабко
Дембельский аккорд.
Осталось кирзу до блеска на чистить, подшиву белую, свежую и на родину, пусть кричат уродина, а она мне нравится. 😎
Кокоша это же буквально Иван-дурачок из сказок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Кокорина о его уходе из «Ариса»: «Хочу, чтобы Саша отдохнул, он с 10 лет играет в футбол. Он заслужил отдых. Можно закончить»
20 мая, 18:25
Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»
20 мая, 15:44Видео
Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона, заявил гендиректор клуба: «В последнем туре будет трогательная церемония, проведем прощальный матч. Нам надо двигаться дальше»
4 мая, 14:27
Гендиректор «Ариса»: «Довольны Кокориным в целом. Но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи,  это беспокоит»
11 апреля, 15:38
Рекомендуем
Главные новости
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
5 минут назадВидео
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:3 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль тоже забили. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
10 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
13 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
21 минуту назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
23 минуты назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
38 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
40 минут назад
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
48 минут назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
2 минуты назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
23 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало матча отложено на час из-за беспорядков с участием фанатов. Онлайн-трансляция
36 минут назад
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
48 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
51 минуту назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
55 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем