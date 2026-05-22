Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне

Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис».

Александр Кокорин отметился голом в своем последнем матче в составе «Ариса ».

35-летний форвард с пенальти забил АЕК Ларнака (2:3, второй тайм) на 65-й минуте игры в чемпионате Кипра.

Это первое результативное действие россиянина в сезоне.

Ранее стало известно , что Кокорин покинет кипрский клуб по окончании этого сезона.