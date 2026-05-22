Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»

Степашин: если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Гусев бы остался, наверное.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера тренера команды.

Сегодня московский клуб объявил , что его сменит 47-летний немец Сандро Шварц , который уже возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

– Сергей Вадимович, сегодня Ролан Гусев попрощался с болельщиками, динамовцами. Он уходит с поста главного тренера, а в клубе он остается?

– Ну, сегодня мы с ним встретились у меня…

– Он был у вас в гостях?

– Да, был у меня. Тем более, что я его знаю давно, когда он еще играл в «Динамо», собственно, я был одним из инициаторов приглашения его в качестве главного тренера. Мы поблагодарили его за тот результат, который он показал, все-таки неплохо мы сыграли… Третий результат всех показателей. Об одном жалею – что не смогли дойти до финала Кубка страны. Скажу откровенно – если бы вышли в финал Кубка, наверное, Ролан бы работал и дальше. Сказали огромное спасибо за работу, договорились о том, что с «Динамо» он связи не порывает.

Сейчас он немножко отдохнет и, может быть, постажируется где-нибудь еще, как он сказал, ну и есть разные варианты, которые он будет рассматривать. Я и представители совета директоров ему сказали о том, что мы готовы всегда его поддержать, ну и я ему немножко про свой опыт рассказал. Все-таки у меня отставок было больше, чем у него. Все впереди, сказал я ему и, я думаю, что все будет нормально. Он замечательный футболист, хороший нравственный человек, поэтому огромное ему спасибо.

– А как бы вы описали его работу в качестве главного тренера? Да и мы вас поддержим в поддержке Ролана Гусева.

– Я сказал спасибо ему за результаты, они были разные, но концовка, конечно, получилась сильной. Кроме игры с «Краснодаром » за Кубок . К сожалению, мы не вышли в финал. Потому что, когда Ролану было предложено стать главным тренером, задача была поставлена неплохо сыграть в первенстве, что и сделано было, безусловно. И все-таки взять Кубок. С Кубком, к сожалению, не получилось.

Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру – сто процентов. Он это прекрасно понимает. А так команда заняла седьмое место в чемпионате… И третье по его результатам. Поэтому мы считаем, что он показал неплохой результат. Но у «Динамо» амбициозные задачи, у «Динамо» разные подходы. Те, кто предлагал Шварца, надеется, что он покажет футбол, по крайней мере, не хуже, как это было в 2000-м и в 2021-22 годах, когда он дошел до финала Кубка… О Шварце пока говорить не будем.

– А тренерский штаб будет полностью меняться?

– Это будет решать главный тренер – это его прерогатива, мы туда не лезем.

– Кто присутствовал во время вашего разговора с Роланом Гусевым?

– Председатель совета директоров Александр Ивлев.

– У него как настроение?

– Ну, схоже с моим. Сказали спасибо и будем работать дальше. Я понимаю, сейчас у многих болельщиков возникает много вопросов, но я сказал то, что есть на самом деле. Я тут ничего не придумывал и не врал на самом деле. Более того, я Ролану сказал, что если будет нужна иная поддержка, «Динамо» готово работать с ним вместе, – сказал Степашин.