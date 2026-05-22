  • Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера тренера команды.

Сегодня московский клуб объявил, что его сменит 47-летний немец Сандро Шварц, который уже возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

– Сергей Вадимович, сегодня Ролан Гусев попрощался с болельщиками, динамовцами. Он уходит с поста главного тренера, а в клубе он остается?

– Ну, сегодня мы с ним встретились у меня…

– Он был у вас в гостях?

– Да, был у меня. Тем более, что я его знаю давно, когда он еще играл в «Динамо», собственно, я был одним из инициаторов приглашения его в качестве главного тренера. Мы поблагодарили его за тот результат, который он показал, все-таки неплохо мы сыграли… Третий результат всех показателей. Об одном жалею – что не смогли дойти до финала Кубка страны. Скажу откровенно – если бы вышли в финал Кубка, наверное, Ролан бы работал и дальше. Сказали огромное спасибо за работу, договорились о том, что с «Динамо» он связи не порывает. 

Сейчас он немножко отдохнет и, может быть, постажируется где-нибудь еще, как он сказал, ну и есть разные варианты, которые он будет рассматривать. Я и представители совета директоров ему сказали о том, что мы готовы всегда его поддержать, ну и я ему немножко про свой опыт рассказал. Все-таки у меня отставок было больше, чем у него. Все впереди, сказал я ему и, я думаю, что все будет нормально. Он замечательный футболист, хороший нравственный человек, поэтому огромное ему спасибо.

– А как бы вы описали его работу в качестве главного тренера? Да и мы вас поддержим в поддержке Ролана Гусева.

– Я сказал спасибо ему за результаты, они были разные, но концовка, конечно, получилась сильной. Кроме игры с «Краснодаром» за Кубок. К сожалению, мы не вышли в финал. Потому что, когда Ролану было предложено стать главным тренером, задача была поставлена неплохо сыграть в первенстве, что и сделано было, безусловно. И все-таки взять Кубок. С Кубком, к сожалению, не получилось.

Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру – сто процентов. Он это прекрасно понимает. А так команда заняла седьмое место в чемпионате… И третье по его результатам. Поэтому мы считаем, что он показал неплохой результат. Но у «Динамо» амбициозные задачи, у «Динамо» разные подходы. Те, кто предлагал Шварца, надеется, что он покажет футбол, по крайней мере, не хуже, как это было в 2000-м и в 2021-22 годах, когда он дошел до финала Кубка… О Шварце пока говорить не будем.

– А тренерский штаб будет полностью меняться?

– Это будет решать главный тренер – это его прерогатива, мы туда не лезем.

– Кто присутствовал во время вашего разговора с Роланом Гусевым? 

– Председатель совета директоров Александр Ивлев.

– У него как настроение?

– Ну, схоже с моим. Сказали спасибо и будем работать дальше. Я понимаю, сейчас у многих болельщиков возникает много вопросов, но я сказал то, что есть на самом деле. Я тут ничего не придумывал и не врал на самом деле. Более того, я Ролану сказал, что если будет нужна иная поддержка, «Динамо» готово работать с ним вместе, – сказал Степашин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «КП Спорт»
То что Динамо по пути РПЛ прошли, уже оверперфоманс по сути. Шварц то много кубков принёс?
Слов нет. Одни эмоции. Надо же, 30 лет кубок не выигрывали, а тут давай за 4 месяца работы. Пока эти люди у руководства. Динамо ничего не выиграет, а Шварц это уже доказал, что этот тренер не может быть победителем. Уйдёт. А о Гусеве ещё пожалеют
Ну о чем жалеть то? У Гусева было 2 захода. В первый надо было всего лишь Краснодару отомстить за лишение чемпионства. Итог помним, Краснодар уничтожил нас. В этом году хотя бы дойти до финала - слили снова Краснодару. Зато лишили их чемпионства, когда по факту уже никому это не нужно было, кроме самих игроков. Спасибо, что хоть когда было не нужно, они собрались. И поэтому чего стоило ждать от Гусева в новом сезоне? Да хз что, лучше чем Карпин, но была бы не стабильность. Ему опыта набраться нужно ещё и пусть возвращается.
Шварц слился в тот момент когда грандиозное давление было на него и на иностранных лидеров команды в 2022 году. Команда бегала и играла хорошо и в тот момент та команда была лучшей со времен Силкина, после лучше была команда Лички и все
То есть, судьбу Гусева решила серия пенальти. Вот по таким критериям, лотерейным, и определюят, подходит тренер или нет
> Я и представители совета директоров ему сказали о том, что мы готовы всегда его поддержать

Настолько готовы поддержать, что выкинули на мороз после неплохих результатов в сезоне, который был потерян ещё до назначения Гусева главным.

>ну и я ему немножко про свой опыт рассказал. Все-таки у меня отставок было больше, чем у него

Офигеть поддержка, офигеть уровень аналогий.
Ну так Степашина уволили, и после него назначили Путина.
Типа, Шварц теперь будет Динамо 20+ лет руководить?
Да какой мороз? В Москве 4й день за тридцать градусов))
Ну не прямо 20.Лет 8 всего,потом помощник немного.
Потихоньку сдаёт Степашин . Совковый функционер .
Он свадебный генерал и ничего не решает. Просто устроен на зп в сд за лояльность и как бывший чиновник и мент
ну какой-то бред. Менять тренера из-за проигранной серии пенальти это странно.
Можно согласиться с тем что Гусев - не лучший тренер из возможных.

Но сложно согласиться с аргументацией и ходом мысли лиц, принимающих решения.

Потому что развитие клуба на 3 года не должно зависеть от успеха в одной серии пенальти.
Ля, пацаны, вы руководите Динамо. Проснитесь. Когда вы в последний раз брали кубок? С чего человек, возглавивший команду в пожарный момент, когда она вполне могла даже к вылету идти, должен выиграть кубок? Вы реально неадекваты и живёте в мире розовых пони, где с какого-то перепугу человека считают достойным кандидатом в главные тренеры ДИНАМО, только если он выиграет трофей с клубом, который 32 года назад кубок и видел.
ну тогда надо и Шварцу ставить такие условия: медали/финал кубка или увольнение? хотя о чём я, у него же контракт на 3 года с зп 2 млн- неустойку платить придётся.
Интересно что скажут по итогам следующего сезона, если в финал кубка не выйдут и не возьмут никаких медалей
Как говорится если бы у бабушки был.......
Степашке это не грозит.
