  • «Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
Конопля переходит в «Боруссию» Менхенгладбах из «Шахтера».

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, 26-летний защитник «Шахтера» Ефим Конопля перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах по истечении срока контракта с текущим клубом.

Защитник сборной Украины присоединится к немецкой команде на правах свободного агента. В ближайшее время Конопля пройдет медосмотр для нового клуба.

Ефим Конопля выступает на позиции правого защитника. На его счету 27 матчей за сборную Украины.

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Вырисовывается неплохая связка с Табаковичем. Главное, хорошо крутить и без серьезных косяков.
У нас в стране по нему 228 плачет...)))
Predator777
Шутки за 15.
Сергей Орлов
Поскули
Промес: "А чо так можно было что ли?!"
Эмм, вас и эбонитовая палочка до сих пор смешит?) Конопля очень часто в текстиле используется с незапамятных времён)
KosHertha
Да ладно?
Typucm1
Если вопрос, то - да. Конопляное масло ещё.
А если это сарказм(зная этот школьный факт) в Вашем вопросе, то остриё эпистолярного "юмора" у Вас не заточено, либо воюет не туда
Мюнхгладбах,вторая мюнхенская команда!(с).
Это старший брат Коноплянки?
h4ww7xkqkz
Скорее младший, если судить только по возрасту 😂
главное дунуть ! если не дунуть то ничего не получится(с)
Конопля, Коноплянка, Зозуля... Жесть
