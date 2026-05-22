«Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
Конопля переходит в «Боруссию» Менхенгладбах из «Шахтера».
По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, 26-летний защитник «Шахтера» Ефим Конопля перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах по истечении срока контракта с текущим клубом.
Защитник сборной Украины присоединится к немецкой команде на правах свободного агента. В ближайшее время Конопля пройдет медосмотр для нового клуба.
Ефим Конопля выступает на позиции правого защитника. На его счету 27 матчей за сборную Украины.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
