«Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно

Конопля переходит в «Боруссию» Менхенгладбах из «Шахтера».

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, 26-летний защитник «Шахтера » Ефим Конопля перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах по истечении срока контракта с текущим клубом.

Защитник сборной Украины присоединится к немецкой команде на правах свободного агента. В ближайшее время Конопля пройдет медосмотр для нового клуба.

Ефим Конопля выступает на позиции правого защитника. На его счету 27 матчей за сборную Украины .