Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
Сергей Семак выступил перед болельщиками в день чемпионского парада «Зенита».
«Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Я думаю, здесь ему самое место.
Мы соскучились, год его не видели. И сейчас этот титул, который позволил нам стать однозначно первыми в истории чемпионата России, самым титулованным клубом России, с чем мы вас и поздравляем.
Огромное спасибо нашей команде, каждому из игроков, которые заслужили сегодня ваши аплодисменты, вашу любовь», – сказал главный тренер петербуржцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Зенита»
Все более ранние чемпионаты считать открытыми чемпионатами Москвы (ОЧМ).
Тогда у Спартака откидываем -7 титулов ОЧМ. Получается 5 реальных титулов СССР.
У ЦСКА -5 титулов ОЧМ. В остатке: 2 титула.
У Динамо М -9 титулов ОЧМ. Остается 2 титула.
Вот так будет справедливо!