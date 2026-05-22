Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»

Сергей Семак: самое важное – вернули кубок в город на Неве.

Сергей Семак выступил перед болельщиками в день чемпионского парада «Зенита ».

«Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Я думаю, здесь ему самое место.

Мы соскучились, год его не видели. И сейчас этот титул, который позволил нам стать однозначно первыми в истории чемпионата России, самым титулованным клубом России, с чем мы вас и поздравляем.

Огромное спасибо нашей команде, каждому из игроков, которые заслужили сегодня ваши аплодисменты, вашу любовь», – сказал главный тренер петербуржцев.