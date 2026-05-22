  • Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев

Новиков обслужит матч «Махачкалы» и «Урала», Прокопов – игру «Акрона» и «Ротора».

РФС назначил арбитров на ответные переходные матчи за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

«Динамо» Махачкала – «Урал»: судья – Никита Новиков.

Помощники судьи – Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

«Акрон» – «Ротор»: судья – Андрей Прокопов.

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гончар.

Первые стыковые матчи прошли 20 мая. «Динамо» Махачкала одержало победу над «Уралом» (1:0), а «Ротор» уступил «Акрону» со счетом 2:0.

«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Махачкалой»: «Просим дать оценку с голом и неназначенным пенальти в ворота гостей. Мы пострадали от судейских ошибок и год назад»

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: сайт РФС
Материалы по теме
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала обыграло «Урал», «Акрон» победил «Ротор»
20 мая, 18:26
РФС выдал лицензии для РПЛ всем клубам высшей лиги, а также «Факелу», «Родине», «Уралу» и «Ротору» из Лиги Pari. «Спартаку» из Костромы и «Челябинску» отказано
8 мая, 08:18
