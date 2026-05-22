Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
РФС назначил арбитров на ответные переходные матчи за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.
«Динамо» Махачкала – «Урал»: судья – Никита Новиков.
Помощники судьи – Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.
«Акрон» – «Ротор»: судья – Андрей Прокопов.
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гончар.
Первые стыковые матчи прошли 20 мая. «Динамо» Махачкала одержало победу над «Уралом» (1:0), а «Ротор» уступил «Акрону» со счетом 2:0.
«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Махачкалой»: «Просим дать оценку с голом и неназначенным пенальти в ворота гостей. Мы пострадали от судейских ошибок и год назад»
