«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
«Зенит» заявил о своем намерении заплатить 35 миллионов евро за Данило из «Ботафого», сообщает журналист Вене Казагранде.
В конце апреля Legalbet писал, что бразильский клуб готов расстаться с 25-летним полузащитником в летнее трансферное окно и оценивает его в 40 млн евро.
Однако, по данным Казагранде, сам игрок не заинтересован в переходе в российский чемпионат и уже отклонил предложение петербуржцев.
В настоящее время ближе всех к его подписанию находится «Палмейрас». «Фламенго» сохраняет интерес, но признает, что преимущество не на их стороне. При текущем раскладе переход Данило в «Палмейрас» после чемпионата мира может сорваться лишь в том случае, если интерес к игроку проявит какой-либо крупный европейский клуб.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вене Казагранде
У Зенит планируется несколько игроков на выход, скорее всего Педро и Нино. Отдавать их явно будут не бесплатно, как делают это ваши любимые клубы, лишь бы агенты заработали. И когда ты кого-то продаешь, то примерно на схожую сумму можно кого то купить.
- Там Данило наклевывается с лучшим процентом, НДС повышай...