«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)

«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило из «Ботафого».

«Зенит » заявил о своем намерении заплатить 35 миллионов евро за Данило из «Ботафого », сообщает журналист Вене Казагранде.

В конце апреля Legalbet писал , что бразильский клуб готов расстаться с 25-летним полузащитником в летнее трансферное окно и оценивает его в 40 млн евро.

Однако, по данным Казагранде, сам игрок не заинтересован в переходе в российский чемпионат и уже отклонил предложение петербуржцев.

В настоящее время ближе всех к его подписанию находится «Палмейрас ». «Фламенго » сохраняет интерес, но признает, что преимущество не на их стороне. При текущем раскладе переход Данило в «Палмейрас» после чемпионата мира может сорваться лишь в том случае, если интерес к игроку проявит какой-либо крупный европейский клуб.