  • «Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
«Зенит» заявил о своем намерении заплатить 35 миллионов евро за Данило из «Ботафого», сообщает журналист Вене Казагранде.

В конце апреля Legalbet писал, что бразильский клуб готов расстаться с 25-летним полузащитником в летнее трансферное окно и оценивает его в 40 млн евро. 

Однако, по данным Казагранде, сам игрок не заинтересован в переходе в российский чемпионат и уже отклонил предложение петербуржцев.

В настоящее время ближе всех к его подписанию находится «Палмейрас». «Фламенго» сохраняет интерес, но признает, что преимущество не на их стороне. При текущем раскладе переход Данило в «Палмейрас» после чемпионата мира может сорваться лишь в том случае, если интерес к игроку проявит какой-либо крупный европейский клуб.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вене Казагранде
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пир во время чумы набирает обороты в одном городке.
ОтветКовид 07.10.52
Смысл в покупках в Бразилии когда все равно все решается в кабинете у Мажича
ОтветСтепан Воропутин
только что-то не в пользу Зенита судьи постоянно ошибаются, а так да решает у Мажича, такие клоуны
Зенит теперь агентская бабайка в южной Америке, когда надо денег побольше выдоить.
теперь здесь каждый день будет появляться кого еще зенит купить хотел
слышал, что 135 млн, и 35 млн ЗП
ОтветShikari
Ну московцы с подпевалами и "голодные" СМИ в межсезонье Вам и не такое скажут.
ОтветShikari
Часть зп будет напрямую московскими бабушками выплачиваться слышал
Не надоело уже всякий бред писать.Одному предлагают 35мл,он не хочет ехать,другому дают 10, а он просит 15 и согласен приехать,так добавьте от тех и все,а итог трансферов нет.
Ответкосмоссила
Ещё даже ТО не открыто.
ОтветТреска
Так я вообщем.
Чего кудахтаем?
У Зенит планируется несколько игроков на выход, скорее всего Педро и Нино. Отдавать их явно будут не бесплатно, как делают это ваши любимые клубы, лишь бы агенты заработали. И когда ты кого-то продаешь, то примерно на схожую сумму можно кого то купить.
- Шойгу, Геращенко....
- Там Данило наклевывается с лучшим процентом, НДС повышай...
Тут ещё и проблема в том, что иностранцу не объяснить, у нас нет Инсты, ТГ, и ЮТ. Это свои схав.... примут с пониманием. А иностранец скажет, нет уж извините...
О май гад, Данило! Ты крейзи
вроде Форест его обратно вернуть хочет
