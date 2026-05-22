  • Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
Микаил Антонио рассказал, как ему удалось пережить ДТП в конце декабря 2024 года.

Форвард, выступавший тогда за «Вест Хэм», попал в аварию на «Феррари» и пропустил 7 месяцев из-за перелома ноги.

«Прямо передо мной – смятая груда металла, то, что осталось от «Феррари».

«Не могу поверить, что ты выжил, – говорит мне парень на площадке. – Я видел машины с гораздо меньшими повреждениями, из которых люди уже не выбирались».

Потребовалось определенное волевое усилие, чтобы приехать сюда и оказаться лицом к лицу с машиной, которая едва не стала для меня гробом. Слезы наполняют глаза, но не текут. Я не люблю плакать на людях. Это то, над чем я работаю с терапевтом. Она постоянно говорит: «Просто выпусти свои эмоции!» Но я всегда их в себе прятал.

Этот клубок металла и проводов заставляет меня осознать, насколько близко я был к смерти. Я видел фотографии с места аварии, но увидеть воочию искореженный остов автомобиля – это совсем другое. Комок подкатывает к горлу. Мысль о том, что я мог не дожить до того, как мои дети вырастут, бьет прямо в голову.

Мой старший брат Дюк привез меня сюда и пытается со мной заговорить. Наверное, мне стоило приехать одному, чтобы все это пережить в тишине. На фоне я слышу: «Как ты вообще из этого выбрался?»

Отличный вопрос, мне его задавали уже сотни раз. Я всегда отвечаю одно и то же: «Скорее всего, меня спасла моя нога».

Нога футболиста, закаленная годами на самом высоком уровне, оказалась достаточно крепкой, чтобы принять на себя основную силу удара. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и, как мне говорили, я бы истек кровью за четыре минуты. Учитывая, что меня вытаскивали из машины целых сорок пять минут, даже не нужно быть гением, чтобы понять, чем бы все закончилось», – написал форвард «Аль-Саилии».

Ferrari Lusso после ДТП Антонио продается на eBay за 44 995 фунтов для «запчастей или ремонта». До аварии машина стоила 260 тысяч

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
Тренируй ногу смолоду! Однажды она спасет тебе жизнь!
Не удача, не воля случая, а нога. Понятно. А если бы голову задело, то и тут бы нога спасла?
Ответlegioner1988
Не удача, не воля случая, а нога. Понятно. А если бы голову задело, то и тут бы нога спасла?
А что сказать должен был, что боженька помог?
Ответвсёотлично
А что сказать должен был, что боженька помог?
То есть всё-таки нога?
За дурной головой ногам покоя нет.
Нога футбольного человека
Лукаку: "Это не нога"
Если бы он не был таким безответственным фраером, никакого бы ДТП не было бы
Микаил Антонио о жизни в Катаре и конфликте на Ближнем Востоке: «Я слышал взрывы и видел пламя от летящих бомб, отель сотрясался. Это был единственный страшный день»
19 марта, 20:37
Антонио о переходе в катарскую «Аль-Саилию»: «Владельцы клубов АПЛ не хотели смотреть в мою сторону после случившегося – ДТП, травмы. Я говорил: «Тренироваться не приеду»
2 марта, 21:39
Антонио о ДТП: «Врач сказал: «У тебя перелом ноги. Ты снова сможешь играть в футбол». Смерть Жоты выбила меня из колеи, понимаю, что такое могло произойти со мной»
14 августа 2025, 09:08
