Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»

Антонио о ДТП: спасло, что у футболистов крепкие ноги, иначе умер бы.

Микаил Антонио рассказал, как ему удалось пережить ДТП в конце декабря 2024 года.

Форвард, выступавший тогда за «Вест Хэм », попал в аварию на «Феррари» и пропустил 7 месяцев из-за перелома ноги.

«Прямо передо мной – смятая груда металла, то, что осталось от «Феррари».

«Не могу поверить, что ты выжил, – говорит мне парень на площадке. – Я видел машины с гораздо меньшими повреждениями, из которых люди уже не выбирались».

Потребовалось определенное волевое усилие, чтобы приехать сюда и оказаться лицом к лицу с машиной, которая едва не стала для меня гробом. Слезы наполняют глаза, но не текут. Я не люблю плакать на людях. Это то, над чем я работаю с терапевтом. Она постоянно говорит: «Просто выпусти свои эмоции!» Но я всегда их в себе прятал.

Этот клубок металла и проводов заставляет меня осознать, насколько близко я был к смерти. Я видел фотографии с места аварии, но увидеть воочию искореженный остов автомобиля – это совсем другое. Комок подкатывает к горлу. Мысль о том, что я мог не дожить до того, как мои дети вырастут, бьет прямо в голову.

Мой старший брат Дюк привез меня сюда и пытается со мной заговорить. Наверное, мне стоило приехать одному, чтобы все это пережить в тишине. На фоне я слышу: «Как ты вообще из этого выбрался?»

Отличный вопрос, мне его задавали уже сотни раз. Я всегда отвечаю одно и то же: «Скорее всего, меня спасла моя нога».

Нога футболиста, закаленная годами на самом высоком уровне, оказалась достаточно крепкой, чтобы принять на себя основную силу удара. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и, как мне говорили, я бы истек кровью за четыре минуты. Учитывая, что меня вытаскивали из машины целых сорок пять минут, даже не нужно быть гением, чтобы понять, чем бы все закончилось», – написал форвард «Аль-Саилии».

Ferrari Lusso после ДТП Антонио продается на eBay за 44 995 фунтов для «запчастей или ремонта». До аварии машина стоила 260 тысяч