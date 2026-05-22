Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»

Гвардиола: я бы мог работать в «Ман Сити» в другой роли.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола заявил, что хотел бы продолжить работу в клубе в ином качестве на каком-либо этапе в будущем.

Ранее английский клуб объявил , что 55-летний специалист покинет тренерский пост по окончании сезона.

«Мы побеседовали, и я сказал, что с удовольствием продолжил бы быть частью этого клуба – не в качестве главного тренера. Я не буду принимать никаких решений, но представлять этот клуб и эту организацию – я к вашим услугам.

Я хотел и дальше оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не участвуя в принятии повседневных решений и не находясь в центре внимания, а работая за кулисами – мне хотелось бы быть частью этого», – сказал Гвардиола.

Гвардиола станет амбассадором City Football Group. В холдинг входят «Ман Сити» и еще 10 клубов