Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок

Димарко признан игроком года в Серии А.

В Серии А объявлены обладатели индивидуальных наград за выступления в сезоне-2025/26.

Самым ценным футболистом игрового года признан защитник «Интера » Федерико Димарко . Он лидирует в списке ассистентов с 16 голевыми передачами перед заключительным туром, а также забил 6 мячей.

Лучшим вратарем выбрали Миле Свилара («Рома »), лучшим защитником – Марко Палестру («Кальяри»), лучшим полузащитником – Нико Паса («Комо»), лучшим нападающим – Лаутаро Мартинеса («Интер»).

Лучшим молодым футболистом сезона признан Кенан Йылдыз из «Ювентуса».