  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
0

Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок

Димарко признан игроком года в Серии А.

В Серии А объявлены обладатели индивидуальных наград за выступления в сезоне-2025/26.

Самым ценным футболистом игрового года признан защитник «Интера» Федерико Димарко. Он лидирует в списке ассистентов с 16 голевыми передачами перед заключительным туром, а также забил 6 мячей.

Лучшим вратарем выбрали Миле СвилараРома»), лучшим защитником – Марко Палестру («Кальяри»), лучшим полузащитником – Нико Паса («Комо»), лучшим нападающим – Лаутаро Мартинеса («Интер»).

Лучшим молодым футболистом сезона признан Кенан Йылдыз из «Ювентуса».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46229 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Серии А
рейтинги
logoЛаутаро Мартинес
logoРома
logoМарко Палестра
logoКальяри
logoЮвентус
logoФедерико Димарко
logoКомо
logoНико Пас
logoМиле Свилар
logoКенан Йылдыз
logoсерия А Италия
logoИнтер

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Полностью заслужено!
Смотрел несколь игр Интера, был шикарен
Позиция - настоящий символ для Интера. Zanetti. Maicon. Главный тренер играл там же. Успехов команде.
ОтветOutta control
Позиция - настоящий символ для Интера. Zanetti. Maicon. Главный тренер играл там же. Успехов команде.
Особенно Майкон, игравший справа
ОтветСергей Петлин
Особенно Майкон, игравший справа
Это про позицию фуллбэка в целом
Ди Марко молодец. Хотя именно в защите он, зачастую, слабое звено
Палестру ждём в Интере, добротный защ
ого, помню как его списывали в прошлом сезоне
Димарко заслуженно,хотя поначалу сезона о нем говорили много...
По итогу результат очевиден уже всем!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Олисе – игрок сезона в Бундеслиге. Вингер «Баварии» стал лучшим ассистентом турнира с 19 пасами и забил 15 голов за 32 матча
16 мая, 16:45
Мбаппе, Ямаль, Тчуамени, Вальверде, Жоан Гарсия, Мурики и Моуриньо – в сборной сезона Ла Лиги
13 мая, 16:40
Бруну признан игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Представителей «МЮ» не награждали с 2010-го
8 мая, 17:20
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
10 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
12 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
20 минут назадТесты и игры
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
21 минуту назад
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
29 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
35 минут назадLive
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»
40 минут назад
«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
41 минуту назадВидео
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало матча отложено из-за беспорядков с участием фанатов. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
14 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
20 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
23 минуты назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
27 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
54 минуты назад
Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»
56 минут назад
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
56 минут назадДрузья сайта
Рекомендуем