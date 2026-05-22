Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
В Серии А объявлены обладатели индивидуальных наград за выступления в сезоне-2025/26.
Самым ценным футболистом игрового года признан защитник «Интера» Федерико Димарко. Он лидирует в списке ассистентов с 16 голевыми передачами перед заключительным туром, а также забил 6 мячей.
Лучшим вратарем выбрали Миле Свилара («Рома»), лучшим защитником – Марко Палестру («Кальяри»), лучшим полузащитником – Нико Паса («Комо»), лучшим нападающим – Лаутаро Мартинеса («Интер»).
Лучшим молодым футболистом сезона признан Кенан Йылдыз из «Ювентуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Серии А
