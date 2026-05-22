Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома

Бюро исполкома РФС на заседании 20 мая утвердило повестку ежегодной конференции, которая пройдет в Москве 27 июня. На собрании будут подняты следующие темы:

1. Процедурные вопросы организации заседания конференции РФС.

2. Утверждение отчета исполкома РФС за 2025 год.

3. Утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии РФС за 2025 год.

4. Об одобрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

5. О доизбрании членов исполкома РФС.

