  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
0

Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома

Бюро исполкома РФС утвердило повестку конференции 27 июня.

Бюро исполкома РФС на заседании 20 мая утвердило повестку ежегодной конференции, которая пройдет в Москве 27 июня. На собрании будут подняты следующие темы:

1. Процедурные вопросы организации заседания конференции РФС.

2. Утверждение отчета исполкома РФС за 2025 год.

3. Утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии РФС за 2025 год.

4. Об одобрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

5. О доизбрании членов исполкома РФС. 

Зырянов и Сафиуллин из «Рубина» выдвинуты в исполком РФС от РПЛ

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46584 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: сайт РФС
logoпремьер-лига Россия
logoОрганизация РПЛ
logoРФС
logoденьги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» не стал участвовать в выборах в исполком по квоте РПЛ. Красно-белые хотят согласовать с Дюковым кандидата по квоте президента РФС («РБ Спорт»)
19 мая, 20:02
Дегтярев об ужесточении лимита: «Участники процесса пытались отговорить, надавить и не допустить изменения. Продолжим дискуссию через год, это 100% изменит финансовые потоки в сторону детей»
13 мая, 10:57
РФС изменил правила лицензирования клубов. Усилен финансовый контроль по ходу сезона, за нарушения могут запретить регистрацию новых игроков
26 декабря 2025, 11:56
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» рискует не выйти в ЛЧ в случае поражения от «Кальяри». 1:2 – Салемакерс, Боррелли и Камехо забили. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
И.о. тренера «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
5 минут назад
«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18
6 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
8 минут назад
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
17 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
19 минут назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
22 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:1 – Мален не реализовал пенальти, но сразу забил с игры, Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 проигранных матчей не было ни разу
5 минут назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
14 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
16 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
31 минуту назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
52 минуты назад
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем