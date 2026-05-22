Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
Киву – лучший тренер сезона в чемпионате Италии.
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву признан тренером сезона-2025/26 в Серии А.
Миланский клуб под руководством 45-летнего специалиста досрочно стал чемпионом лиги, а также завоевал Кубок Италии.
Церемония вручения награды «Тренер сезона» состоится после матча «Болонья» – «Интер» в 38-м туре Серии А.
Победителя определило жюри, состоящее из руководителей спортивных СМИ. При оценке каждого тренера учитывались технические и спортивные критерии, качество игры возглавляемых ими команд, а также их поведение и соблюдение принципов фэйр-плей во время матчей. При подведении итогов были учтены результаты всех туров Серии А сезона-2025/26 (за исключением 38-го тура).
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?45901 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Серии А
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Удачи румыну в дальнейшем. Особенно в ЛЧ.