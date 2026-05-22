  • Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто

Киву – лучший тренер сезона в чемпионате Италии.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву признан тренером сезона-2025/26 в Серии А.

Миланский клуб под руководством 45-летнего специалиста досрочно стал чемпионом лиги, а также завоевал Кубок Италии.

Церемония вручения награды «Тренер сезона» состоится после матча «Болонья» – «Интер» в 38-м туре Серии А.

Победителя определило жюри, состоящее из руководителей спортивных СМИ. При оценке каждого тренера учитывались технические и спортивные критерии, качество игры возглавляемых ими команд, а также их поведение и соблюдение принципов фэйр-плей во время матчей. При подведении итогов были учтены результаты всех туров Серии А сезона-2025/26 (за исключением 38-го тура).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Серии А
Показатель Серии А и всего итальянского футбола на данный момент. Выступление в ЛЧ не убедило, что Киву хорош.
Там с жеребьёвкой не повезло под каток башенного Буде Глимта попали.
Это твои проблемы.
Абсолютно заслужено. Интер полностью его команда, с его видением игры, стратегией на сезон и победным дублем по итогам сезона.
Удачи румыну в дальнейшем. Особенно в ЛЧ.
ой не согласен. первый сезон Киву очень напомнил первый сезон Слота в Ливере - и там и там им досталась сильная выстроенная команда. второй сезон Слота все показал, что будет у Киву - вопрос. но вылет из ЛЧ навел на очень плохие мысли
Даже близко нет. Интер Киву и Интер Индзаги уже разные команды.
Странно. Когда его назначали я здесь читал, что это какой-то физрук в мешке и Интер ждёт провал. Обманули получается!
Результаты в ЛЧ более показательны, в Италии на данный момент отсутствуют нормальные конкуренты
А год назад они были? Почему топарь Индзаги обосрался?
Зарплата у него, меньше, чем у Шварца, как понимаю. Особенно с налогами.
