Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто

Киву – лучший тренер сезона в чемпионате Италии.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву признан тренером сезона-2025/26 в Серии А.

Миланский клуб под руководством 45-летнего специалиста досрочно стал чемпионом лиги, а также завоевал Кубок Италии.

Церемония вручения награды «Тренер сезона» состоится после матча «Болонья » – «Интер» в 38-м туре Серии А.

Победителя определило жюри, состоящее из руководителей спортивных СМИ. При оценке каждого тренера учитывались технические и спортивные критерии, качество игры возглавляемых ими команд, а также их поведение и соблюдение принципов фэйр-плей во время матчей. При подведении итогов были учтены результаты всех туров Серии А сезона-2025/26 (за исключением 38-го тура).