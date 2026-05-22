Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»

Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о «Зените».

«Так не любят «Зенит», что только приклеивают всякие ярлыки. И получают от этого удовольствие.

Почему не любят «Зенит»? Потому что он на первом месте. Какая команда будет на первом месте, она получит то же самое. В этом не надо сомневаться», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».