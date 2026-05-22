Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
«Так не любят «Зенит», что только приклеивают всякие ярлыки. И получают от этого удовольствие.
Почему не любят «Зенит»? Потому что он на первом месте. Какая команда будет на первом месте, она получит то же самое. В этом не надо сомневаться», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Плюс еврокубки брал. Но не было такого отношения к клубу, как сейчас.
Да, москвичи не любили, это понятно. Но на периферии очень симпатизировали Зениту.
Почему же сейчас иначе? Зенит просто презирают в регионах.
Может, дело не в первом месте?
Когда смотрю на болельщиков в зенитовских розах из провинции, мальчишек в сбг-цветах в Ростове, Самаре, Перми, всё время думаю - это вот вы исключили их из "разумных", "адекватных", или врёте по привычке? Презрение вызывает это высокомерие и враньё.
Потому что ответить по сути нечего.
Наврать с три короба и оскорбить - их фирменный почерк. "Адекватная вся Россия", знакомьтесь.
А вот за газпромовский Зенит с их, так называемыми "чемпионствами", болеют только петербуржцы.
Искать на каждом матче Зенита трёх орущих алкашей и выставлять, как будто это "вся Россия". И кричалку запустил проспартаковский Факел, и Вендела спровоцировали и удалили перед важной игрой со Спартаком в Воронеже.
Ой, как удивительно, правда?)))
Так кто прикидывается-то?
Интересно - чем же сейчас так особенно несимпатична команда Зенит на поле и вне его?
Один из самых интеллигентных тренеров, далеко не самое вызывающее поведение игроков на поле. Практически отсутствуют скандалы вне поля в последние года.