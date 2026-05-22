  • Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о «Зените».

«Так не любят «Зенит», что только приклеивают всякие ярлыки. И получают от этого удовольствие.

Почему не любят «Зенит»? Потому что он на первом месте. Какая команда будет на первом месте, она получит то же самое. В этом не надо сомневаться», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Хочется успокоить Геннадия Сергеича. Зенит и на других местах не будут любить.
Я не раз говорил здесь - Зенит был чемпионом и раньше, и не один раз, и в нулевых, и позже.
Плюс еврокубки брал. Но не было такого отношения к клубу, как сейчас.
Да, москвичи не любили, это понятно. Но на периферии очень симпатизировали Зениту.
Почему же сейчас иначе? Зенит просто презирают в регионах.
Может, дело не в первом месте?
Привычка отвечать за всех до добра не доведёт.
Когда смотрю на болельщиков в зенитовских розах из провинции, мальчишек в сбг-цветах в Ростове, Самаре, Перми, всё время думаю - это вот вы исключили их из "разумных", "адекватных", или врёте по привычке? Презрение вызывает это высокомерие и враньё.
ГШ68, подписавшийся Ихтиандром, как я и предполагал занёс меня в черный список.
Потому что ответить по сути нечего.
Наврать с три короба и оскорбить - их фирменный почерк. "Адекватная вся Россия", знакомьтесь.
Футбол должен быть честной игрой, а не игрой на радость питерскому нуворише. Ответ на вопрос, почему не любят Зенит лежит в другой плоскости. Не любят за то, что убыточная компания тратит большие деньги на любые хотелки, в т.ч. скупают игроков и из других команд.
"Зенит" НЕ любят за враньё, за бразильяность, за то, что скупают игроков,а не растят своих....Вонючие они! Даже со своими миллиардами не смогли выиграть у "Ростова" без выдуманного пенальти! Позорище
За Зенит времён Кержакова, Аршавина, Спивака тренеров Морозова и Петржелы действительно болели многие не только в Ленинграде. Хотя первого места не было.
А вот за газпромовский Зенит с их, так называемыми "чемпионствами", болеют только петербуржцы.
С подаренным Газпромом бюджетом, на 10 млрд превышающим бюджет ближайшего преследователя, при стадионе на за 1 рубль кто же Зенит любить будет, кроме местных? Между тем газа в Питере как не было, так и нет...
Зенит не любят, потому что Миллер, Орлов, Соболев. Потому что вечно неуместный и неоправданный пафос. Потому что заваливают баблом, а говорят о стрелке и самом красивом городе. Городе, который помыть и подлатать даже в центре не могут.
Не знаю,К Спартаку нормально относились и к ЦСКА,никто не называл их позором.Орлов глуповат или прикидывается.
У кого в руках пресса, тот и разгоняет про "позор", очевидно же.
Искать на каждом матче Зенита трёх орущих алкашей и выставлять, как будто это "вся Россия". И кричалку запустил проспартаковский Факел, и Вендела спровоцировали и удалили перед важной игрой со Спартаком в Воронеже.
Ой, как удивительно, правда?)))
Так кто прикидывается-то?
Спартак вся Россия (та самая), у которой есть мало-мальски критическое мышление, презирает. "Мы Спартак, а вы - г***о" - это очень четкий сигнал обществу. Даже не надейтесь когда-нибудь это исправить.
при чем здесь первое место, я болельщик Спартака с детства, но раньше мне был симпатичен и Зенит, всё дело в поведении команды на поле и вне его. большие деньги портят не только людей но и некоторые команды.
Солидарен с вами на 100%.
Конечно, раньше тебе был симпатичен Зенит - когда не выигрывал. Прав ГСО.

Интересно - чем же сейчас так особенно несимпатична команда Зенит на поле и вне его?
Один из самых интеллигентных тренеров, далеко не самое вызывающее поведение игроков на поле. Практически отсутствуют скандалы вне поля в последние года.
Я тоже как-то раньше симпатизировал Зениту, потому хотелось, чтобы призы брали и другие клубы, кроме московских. Но потом разочаровался постепенно. Причин оказалось несколько. Во-первых, Зенит играет скучно и вальяжно. Не уважает зрителя. Во-вторых, его тянут судьи. Не так, чтобы совсем уж нагло, но заметно. В-третьих - слишком большой бюджет. Народные, как ни крути, деньги тратятся на латиносов, которые играют в полноги и слабо радуют своих фанатов. Ну и наконец, в четвёртых, мне не нравится Соболев. Прежде всего, как человек. Но это личное, конечно.
