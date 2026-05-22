  • Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»
Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»

Смолов вспомнил, как сорвался его переход в «МЮ».

Экс-форвард сборной России Федор Смолов вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер сорвался из-за Алексиса Санчеса.

Чилийский футболист перешел в «МЮ» в 2018 году, когда манкунианцев тренировал Жозе Моуринью.

«Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Договорился с «Сити» и взял зимой перешел в «Юнайтед», и меня из-за этого не взяли.

При этом я понимаю решение «Манчестер Юнайтед» – если бы я был функционером «Манчестер Юнайтед», я бы тоже взял Алексиса Санчеса, а не Федора Смолова.

У меня был реальный контракт готовый, но по факту, какая разница, есть он или нет, если переход не состоялся – это вилами по воде все.
 
Златан уже в возрасте был, Лукаку нифига не забивал, был тренером Моуринью, и он такой, типа: «Я знаю его качества. Да, он будет выходить на замену, но он создаст дополнительную конкуренцию, может, Лукаку соберется».

Как можно не перейти в «Манчестер Юнайтед»? Я из Саратова. Ты не имеешь права не перейти, если тебе предлагают. Даже 10-м нападающим», – отметил Смолов в интервью Okko Спорт.

Какой же он тупой
ОтветНикита Румянцев
Не забывайте о главном качестве Смолова. Все-таки в первую очередь он чсвшный и только потом тупой)
Повезло МЮ. Федя бы точно всё зауринил.
>Он себе заруинил и мне зауринил

Ага, тебе именно зауринил
Мда, Смолова ещё и уриной угостили).
Смолова говнафутболист
Смолов в мю? Чел даже уровень Сельты не осилил.
Надо быть , практически, таким же идиотом как Смолов, чтобы взять Смолова вместо кого то
В Европе полно профнепригодных клоунов. См. Фиорентина.
Ну не в МЮ же это полено?) он на серьезных щах нам втирает эту дичь которую его агенты разгоняли для потенциального переподписания паспортиста на выгодных условиях
Зауринил Федю золотым дождем)))
Алексис Санчес: "Что? Кто такой Смолов? Ааа, того мудака с его пенальти я припоминаю (смеётся)".
Зауринил - прям так и сказал наш филолог Смолов?
Юнайтед Смолова
где они сейчас?
Лет через 20 он такие истории будет рассказывать, что его чуть ли не в Мадриде ждали
Оптимизм, я думаю через год, когда истории про МЮ закончатся... Контент сам себя не создаст )
