Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к Ролану Гусеву после его ухода из московского клуба.

Вместо Гусева команду возглавил Сандро Шварц.

«Спасибо за все, Саныч!» – написал Тюкавин в телеграм-канале.

Гусев работал в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года – сначала в качестве ассистента. Дважды он исполнял обязанности главного тренера: весной и осенью 2025 года. В декабре 2025-го Гусева утвердили главным тренером на весеннюю часть сезона.