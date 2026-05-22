Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к Ролану Гусеву после его ухода из московского клуба.
Вместо Гусева команду возглавил Сандро Шварц.
«Спасибо за все, Саныч!» – написал Тюкавин в телеграм-канале.
Гусев работал в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года – сначала в качестве ассистента. Дважды он исполнял обязанности главного тренера: весной и осенью 2025 года. В декабре 2025-го Гусева утвердили главным тренером на весеннюю часть сезона.
Источник: телеграм-канал Константина Тюкавина
