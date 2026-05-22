Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру

Экс-хавбек «Барсы» Иньеста начнет карьеру тренера в ОАЭ.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста начинает тренерскую карьеру.

42-летний чемпион мира и Европы согласовал контракт с «Галф Юнайтед», выступающим во втором дивизионе ОАЭ, сообщает Фабрицио Романо .

Напомним, что Андрес завершал карьеру в ОАЭ – после японского «Виссел Кобе» он играл за «Эмирейтс».