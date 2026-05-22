  • Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
Экс-хавбек «Барсы» Иньеста начнет карьеру тренера в ОАЭ.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста начинает тренерскую карьеру.

42-летний чемпион мира и Европы согласовал контракт с «Галф Юнайтед», выступающим во втором дивизионе ОАЭ, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что Андрес завершал карьеру в ОАЭ – после японского «Виссел Кобе» он играл за «Эмирейтс».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Царю сейчас плохо станет,такой футбольный человек и второй дивизион,да ещё и ОАЭ🤦‍♂️А потом Саня узнает его зарплату и вообще в депрессию уйдёт
Напишите Мостовому .
Пожелаем удачи Маэстро. Ещё бы взял пару уроков у Пепа и стал бы очередным лысым гением.
Удачи великому Иньесте в новом качестве! Невероятный игрок, большой мастер дриблинга, видения поля и просто умница футболист! Чемпион мира и Европы, один из самых титулованных игроков в истории футбола!
Издалека начал. Удачи великому иллюзионисту.
Странный выбор, думаю легко мог начинать и с сегунды, или др. европейского чемпионата.
В любом случае удачи, когда нибудь ждем в Барселоне.
