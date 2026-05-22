Рэшфорд о том, что не упомянул «МЮ» в посте с благодарностями: «Остаюсь болельщиком клуба. Благодарил команды и тренеров, с которыми работал последние 18 месяцев»

Рэшфорд о том, что не упомянул «МЮ» в посте: остаюсь болельщиком клуба.

Маркус Рэшфорд отреагировал на обсуждение своего поста, где он поблагодарил «Астон Виллу», «Барселону», сборную Англии, а также Унаи Эмери, Ханси Флика и Томаса Тухеля за поддержку в сложный период.

Форвард при этом не упомянул «Манчестер Юнайтед» – клуб, в системе которого он вырос и за который выступал большую часть карьеры.

«Это не какой-то выпад! Я болельщик «МЮ», и это не изменилось. Я благодарил клубы и тренеров, с которыми работал последние 18 месяцев, они сыграли большую роль в моем вызове в сборную», – написал Рэшфорд в X.