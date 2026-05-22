  • Рэшфорд о том, что не упомянул «МЮ» в посте с благодарностями: «Остаюсь болельщиком клуба. Благодарил команды и тренеров, с которыми работал последние 18 месяцев»
Рэшфорд о том, что не упомянул «МЮ» в посте с благодарностями: «Остаюсь болельщиком клуба. Благодарил команды и тренеров, с которыми работал последние 18 месяцев»

Маркус Рэшфорд отреагировал на обсуждение своего поста, где он поблагодарил «Астон Виллу», «Барселону», сборную Англии, а также Унаи Эмери, Ханси Флика и Томаса Тухеля за поддержку в сложный период.

Форвард при этом не упомянул «Манчестер Юнайтед» – клуб, в системе которого он вырос и за который выступал большую часть карьеры.

«Это не какой-то выпад! Я болельщик «МЮ», и это не изменилось. Я благодарил клубы и тренеров, с которыми работал последние 18 месяцев, они сыграли большую роль в моем вызове в сборную», – написал Рэшфорд в X.

Источник: аккаунт Маркуса Рэшфорда в X
Сначала набросил, а потом когда напихали в панаму дал заднюю, поздно, надо было изначально либо всех отметить, либо никого, а уже поздно, уже засветил свою неблагодарную, гнилую натуру
ОтветNo Name
Не надо было его облизывать руководству и продлевать в 2023. Снесло крышу Рэшу
ОтветNo Name
Почему надо было? Он не имеет право как хочет сделать?
Прирождённый депутат
Последние 18 месяцев))))) Тупее отмазки не слышал.
ОтветБутсы Крооса
Комментарий удален модератором
ОтветZorickZorikovich
Комментарий удален модератором
То что он 🪵 МЮ виноват?
18 месяцев? А что именно 18?)
Сезон идет 18 месяцев, что ли?😁
Ну раз он начал говорить о том кто сыграл роль именно в его вызове в сборную на ЧМ, то Астон Виллу мог бы и не упоминать так как в ней он играл в позапрошлом сезоне(что никак не влияло на выбор тех кто поедет на этот ЧМ) и играл не совсем удачно.
В этот раз выкрутился 😀
Ну да, МЮ же ничего ему не дал ни за эти 18 месяцев, ни до этого
Почему именно 18 месяцев?
Слабовато, особенно на фоне того, что в МЮ в него верили до последнего, а фанаты всегда тепло к нему относились, как к воспитаннику.
