  • Пеп Гвардиола: «Я был счастлив в «Барсе», «Баварии», «Сити» и отдавал все силы. Споры о лучшем в истории неважны. Сообщение Фергюсона – один из самых больших комплиментов»
Пеп Гвардиола: «Я был счастлив в «Барсе», «Баварии», «Сити» и отдавал все силы. Споры о лучшем в истории неважны. Сообщение Фергюсона – один из самых больших комплиментов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что отдал все силы, работая в каждом клубе.

Сегодня «горожане» и тренер объявили, что 55-летний каталонец покинет должность. За 10 лет в клубе он завоевал 20 трофеев, включая первую для «Сити» Лигу чемпионов в 2023 году.

«Я знаю, что добился невероятных успехов за время работы тренером, и приятно быть здесь.

Один из самых больших комплиментов, которые я получил, – это сообщение от сэра Алекса Фергюсона несколько дней назад, сообщение от Кевина де Брюйне сегодня, сообщение от Ману Аканджи.

Именно поэтому я чувствую себя счастливым и удачливым. Эти споры [о лучшем тренере всех времен] неважны. Я был счастлив, выполняя свою работу, в «Барселоне», «Баварии» и здесь, и я делал все возможное, отдавал все силы до последней капли.

Я ухожу с невероятным чувством душевного покоя. Людям нравилось то, что я здесь делал. Но в этот процесс было вовлечено много людей», – сказал Пеп на последней предматчевой пресс-конференции.

Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это бы охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Если бы у Пепа было английское гражданство, получил бы титул "сэра". Сэр сеньор Гвардиола
ОтветТом Сойев
Комментарий скрыт
ОтветТом Сойев
Не удивлюсь, если возьмет английское гражданство, он любит Англию больше чем родную страну
А что Ферги написал? "Не оставляй Англию с одним Артетой"?
Ответспартач 2
Сказал, чтобы Пеп посоветовал руководству назначить после себя одного шотландца из Ливерпуля, вариант рабочий
Ответспартач 2
готовь три конверта
Противопоказание Пепа и Юргена для меня одно из лучших в футболе. Спасибо им за это. А Пеп просто красавчик
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Противопоказание? Серьезно? 😁
ОтветSVD44
извините, что вмешиваюсь в ваш диалект но что не так?
Чего уж таить, Пеп гений. Просто одержимый футболом человек. Одно из олицетворений современного футбола. Но все таки хотелось бы увидеть его за работой в какой нибудь Боруссии или же в Милане, что нибудь в таком звене.
ОтветБутсы Крооса
Он никогда не будет тренировать клуб без денег и топ игроков
ОтветВаня Шипитко
а зачем топклубу не топтренер? они и берут такого зная что даст топрезультат.
Мне кажется футбол Гвардиолы больше для побед на длинной дистанции. Контроль мяча очень помогает распределять силы в долгую. Но в плей-офф это часто не работает : в скоротечном противостоянии соперник может просто на сумасшедшей концентрации сил, скоростей и энергетики выдавать футбол, который они демонстрировать в течении 38 туров точно не могли бы.. (Интер 2010, Челси 2012, Атлетико 2016, Тотенхэм 2019, Челси 2021..).
Поэтому перспективы Гвардиолы для работы со сборной очень неоднозначны.
Ответ&_Bishep_&
А кто вам сказал, что он сборную хочет возглавить? По моему, то что он переходит на должность функционера, говорит о том, что в ближайшее время, он точно не планирует возвращаться к тренерству. Хотел бы, взял перерыв, как после ухода из «Барсы».
Ответ&_Bishep_&
ну да, неудивительно что он только 1 ЛЧ смог выиграть с Сити
Всегда был против сити по понятным причинам, но Пеп всегда вызывал уважения . Человек внёс много чего в футбол, изменил его если можно так сказать. Да и как человек отличный, что важнее всех спортивных пристрастий
ОтветГорец Юнайтед
самая главная причина быть против сити - самый унылый футбол в истории. скучнейший ватокат, который с топ игроками приносит результат
ОтветВаня Шипитко
Ну не сказал бы. Когда его команды в прайме они разрывают любую оборону
Считаю Ливерпуль Клоппа круче, но Пеп все-таки второй после Ферги в АПЛ. Ну а 13 титулов вряд ли еще кому-то удастся повторить.
ОтветCyberUnited
Сейчас Артета покажет, что такое доминирование
ОтветАлександр Калачев
Звучит, как угроза
>>это сообщение от сэра Алекса Фергюсона несколько дней назад

Сэр Алекс по прежнему узнаёт новости раньше многих людей
ОтветakaAzazello
В смысле раньше всех? Еще неделю назад инсайдеры озвучили, это стало достоянием всех, в том числе и САФ.
ОтветakaAzazello
Праймовый Сити, наверное, самая крутая команда лысого шарлатана. Смотреть было одно удовольствие! Невероятная мощь и внутрикомандное понимание! Топ!
ОтветКонтрольный выстрел
Смотря, какая версия Их у него было несколько)
ОтветАндрей. С
Ну наверное, это где то 21-24. Этот отрезок, на мой взгляд.
Какой же Пеп слёзовыжимательный...
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
22 мая, 12:14
«Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней
22 мая, 11:44
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
22 мая, 11:29
Гвардиола станет амбассадором City Football Group. В холдинг входят «Ман Сити» и еще 10 клубов
22 мая, 10:51
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это было охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»
22 мая, 10:41Видео
