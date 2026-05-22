Пеп Гвардиола: «Я был счастлив в «Барсе», «Баварии», «Сити» и отдавал все силы. Споры о лучшем в истории неважны. Сообщение Фергюсона – один из самых больших комплиментов»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что отдал все силы, работая в каждом клубе.
Сегодня «горожане» и тренер объявили, что 55-летний каталонец покинет должность. За 10 лет в клубе он завоевал 20 трофеев, включая первую для «Сити» Лигу чемпионов в 2023 году.
«Я знаю, что добился невероятных успехов за время работы тренером, и приятно быть здесь.
Один из самых больших комплиментов, которые я получил, – это сообщение от сэра Алекса Фергюсона несколько дней назад, сообщение от Кевина де Брюйне сегодня, сообщение от Ману Аканджи.
Именно поэтому я чувствую себя счастливым и удачливым. Эти споры [о лучшем тренере всех времен] неважны. Я был счастлив, выполняя свою работу, в «Барселоне», «Баварии» и здесь, и я делал все возможное, отдавал все силы до последней капли.
Я ухожу с невероятным чувством душевного покоя. Людям нравилось то, что я здесь делал. Но в этот процесс было вовлечено много людей», – сказал Пеп на последней предматчевой пресс-конференции.
Поэтому перспективы Гвардиолы для работы со сборной очень неоднозначны.
Сэр Алекс по прежнему узнаёт новости раньше многих людей