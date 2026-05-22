  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Шварце в «Динамо»: «Где он был вообще? У нас такой чемпионат, где все хотят заработать и уехать. Жалко, что профессионализм уходит на вторую роль»
0

Мостовой о Шварце в «Динамо»: «Где он был вообще? У нас такой чемпионат, где все хотят заработать и уехать. Жалко, что профессионализм уходит на вторую роль»

Мостовой про Шварца: у нас такой чемпионат – все хотят заработать и уехать.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой после назначения Сандро Шварца тренером «Динамо» посетовал на желание людей в Мир РПЛ заработать и уехать.

«В нашем футболе не нужно ничему удивляться, не нужно пытаться понять. За последние годы мы чего только ни видели, у нас такой чемпионат, где все хотят заработать и уехать.

Где Шварц был вообще до «Динамо»? Руководство приняло решение, получилось – хорошо, не получилось – поехали домой. У нас так постоянно и происходит.

Любой человек приходит работать не за бесплатно. Жалко, что профессионализм уходит на вторую роль. Заработал – и хорошо живешь, отдыхаешь», – сказал Мостовой.

Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46577 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoСандро Шварц
logoДинамо Москва
logoденьги
logoМатч ТВ
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Поэтому Саня как настоящий профессионал не просто отошел от дел - он за них даже не брался и не планирует! Вот это подход👍🏻
Чтобы заработать надо работать, а не тупые комментарии раздавать.
Динамо, Герта, Америка - а где все это время был Мостовой? А, ну да....
Сашенька, в отличие от ТЕБЯ, он ТРЕНИРОВАЛ.
ОтветDmitry Orlov
Сашенька, в отличие от ТЕБЯ, он ТРЕНИРОВАЛ.
Ты наверно еще имеешь привычку общаться с телевизором.
ОтветDenosaur
Ты наверно еще имеешь привычку общаться с телевизором.
Есть такое. И с анонимусами в интернетах тоже.
Один Саня не такой,он хочет просто заработать,без "уехать"😁
Шварца пригласили на работу. Что за претензии к нему? Царю бы к боссам Динамо обратиться с претензиями))
В отличии от тебя он тренер,а не болтун из бронзы
Пора выпускать новый альбом своих грустных лирических песен. Песни из старого ещё ставят в ротацию, но их уже мало кто слушает.
Время всех рассудит
...играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
И.о. тренера «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
4 минуты назад
«Милан» рискует не выйти в ЛЧ в случае поражения от «Кальяри». 1:2 – Салемакерс, Боррелли и Камехо забили. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18
5 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
6 минут назад
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
16 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
18 минут назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
21 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:0 – Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
33 секунды назадLive
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 проигранных матчей не было ни разу
4 минуты назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
13 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
15 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
30 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
51 минуту назад
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем