Мостовой о Шварце в «Динамо»: «Где он был вообще? У нас такой чемпионат, где все хотят заработать и уехать. Жалко, что профессионализм уходит на вторую роль»

Мостовой про Шварца: у нас такой чемпионат – все хотят заработать и уехать.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой после назначения Сандро Шварца тренером «Динамо» посетовал на желание людей в Мир РПЛ заработать и уехать.

«В нашем футболе не нужно ничему удивляться, не нужно пытаться понять. За последние годы мы чего только ни видели, у нас такой чемпионат, где все хотят заработать и уехать.

Где Шварц был вообще до «Динамо»? Руководство приняло решение, получилось – хорошо, не получилось – поехали домой. У нас так постоянно и происходит.

Любой человек приходит работать не за бесплатно. Жалко, что профессионализм уходит на вторую роль. Заработал – и хорошо живешь, отдыхаешь», – сказал Мостовой.

