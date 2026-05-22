Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России

Джон Кордоба из «Краснодара » и Манфред Угальде из «Спартака » признаны лучшими нападающими FONBET Кубка России сезона-2025/26.

Оба форварда вошли в символическую сборную турнира по итогам голосования болельщиков в телеграм-канале Кубка. Кордоба и Угальде набрали больше всего голосов, опередив Ливая Гарсию и Лусиано Гонду.

В символическую сборную также попали вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, защитник ЦСКА Мойзес, а также восемь игроков «Спартака»: Александер Джику, Кристофер Ву, Даниил Денисов, Маркиньос, Наиль Умяров, Пабло Солари и Эсекьель Барко.

24 мая «Спартак» и «Краснодар» сыграют в Суперфинале FONBET Кубка России.