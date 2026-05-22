0

Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России

Джон Кордоба из «Краснодара» и Манфред Угальде из «Спартака» признаны лучшими нападающими FONBET Кубка России сезона-2025/26.

Оба форварда вошли в символическую сборную турнира по итогам голосования болельщиков в телеграм-канале Кубка. Кордоба и Угальде набрали больше всего голосов, опередив Ливая Гарсию и Лусиано Гонду.

В символическую сборную также попали вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, защитник ЦСКА Мойзес, а также восемь игроков «Спартака»: Александер Джику, Кристофер Ву, Даниил Денисов, Маркиньос, Наиль Умяров, Пабло Солари и Эсекьель Барко.

24 мая «Спартак» и «Краснодар» сыграют в Суперфинале FONBET Кубка России.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46576 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
logoFONBET Кубок России
logoДжон Кордоба
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМанфред Угальде

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Открыт новый персонаж - Кордобу)))
Кто такая Кордобу? 🤣🤣🤣
Ответmarco -81
Кто такая Кордобу? 🤣🤣🤣
португал. или румын
Ответdedushka
португал. или румын
Так он же болгарин
Подхалимаж явный в сторону одного популярного клуба)
Кто забьет в финале, тот и будет лучший.
Угальде это форвард🤔
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
И.о. тренера «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
3 минуты назад
«Милан» рискует не выйти в ЛЧ в случае поражения от «Кальяри». 1:2 – Салемакерс, Боррелли и Камехо забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18
4 минуты назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
6 минут назад
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
15 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
17 минут назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
20 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Рома». 0:0 – Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
25 секунд назадLive
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 проигранных матчей не было ни разу
3 минуты назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
12 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
14 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
29 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
50 минут назад
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем