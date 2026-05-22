Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»

Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева.

Бывший нападающий «Динамо » Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Сандро Шварца главным тренером московской команды.

В пятницу, 22 мая, «Динамо» объявило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым и подписании контракта с 47-летним немцем.

«По моему мнению, Ролан Гусев был хорошим тренером для «Динамо». Я считаю, что бело-голубые под руководством Ролана достойно провели вторую часть сезона.

На мой взгляд, он очень хорошо управлял коллективом и наладил атмосферу в команде, благодаря чему практически удалось дойти до финала Кубка России и обыграть в РПЛ действующего чемпиона «Краснодар».

Поэтому мне кажется, что руководство московского клуба зря назначило вместо него Сандро Шварца. У меня ощущение, что у немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в пять раз больше», – заявил Булыкин.