  • Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Сандро Шварца главным тренером московской команды.

В пятницу, 22 мая, «Динамо» объявило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым и подписании контракта с 47-летним немцем.

«По моему мнению, Ролан Гусев был хорошим тренером для «Динамо». Я считаю, что бело-голубые под руководством Ролана достойно провели вторую часть сезона.

На мой взгляд, он очень хорошо управлял коллективом и наладил атмосферу в команде, благодаря чему практически удалось дойти до финала Кубка России и обыграть в РПЛ действующего чемпиона «Краснодар».

Поэтому мне кажется, что руководство московского клуба зря назначило вместо него Сандро Шварца. У меня ощущение, что у немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в пять раз больше», – заявил Булыкин.

Источник: «РБ Спорт»
Откуда такие упоротые только берутся? Человек даже еще первую тренировку не провел, а уже прочат ему, что ничего не выйдет. Рука-лицо.
Если увольняют Гусева, который весной с Динамо был третьим, то логично что от Шварца болельщики вправе ожидать 1-2 места в следующем сезоне. За последние более чем 30 лет показать такие результаты в Динамо ни у кого не получилось. И у Шварца это не получалось нигде. Отсюда и вполне обоснованный скепсис по поводу его назначения.
Гусев весной был третьим, а в феврале вторым🤣
Ну такое вот у нас руководство. История с Карпиным их ничему не научила. Не говоря уж о том, что мы помним, как Шварц уходил, и знаем, как он дальше тренировал.
А дополнительно к этому - пусть ответит (а вопросы такие ему зададут, однозначно!) и расскажет, по какой такой причине он бросил клуб в прошлый раз?! Извиниться, хотя бы, не хочет? Перед публикой, а не перед руководством клуба. ((
Руководство московского клуба зря уволило Личку и назначила вместо него отечественного "специалиста"
Почему все так хвалят Гусева, потому что он свой родной? Смотрел с ним интервью, максимально не уверенный в себе чел. Возможно хороший тренер в штаб, каким он и был до недавнего времени. На главного он не тянет, особенно на фоне таких харизматичных как Талалаев и Семак....
Все правильно булка сказал
Булка а что ты не хочешь тренировать,????
Не, он депутатом хочет быть.
Это Булыкин чем, вообще, занимается? Не депутат случайно какого нибудь низового совета, страстно желающий проползти ужиком вверх на кормёжку?
А откуда инфа, что Гусеву заплатили бы в 5 раз меньше?
Мне кажется, что история с российскими тренерами навроде Автовазовской - их не берут потому, что ломят конский ценник за несоответствующее качество.
Гусев со своим штабом был бы ничуть не хуже. Возвращать бывшего тренера - это попытка войти в ту же воду. Толку от этого никакого не будет.
Сандро - уан лав.
Материалы по теме
Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров. Когда приезжают специалисты, не востребованные в своих странах, это унижает наш футбол и страну»
22 мая, 13:19
Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»
22 мая, 12:54
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
22 мая, 12:32
