Андраде и «Зенит» подписали контракт по схеме «4+1», зарплата – 1,2 млн евро в год вместе с бонусами. О трансфере защитника «Балтики» за 3,5 млн евро скоро объявят (Иван Карпов)

«Зенит» и Андраде подписали контракт.

Защитник «Балтики» Кевин Андраде в ближайшее время станет футболистом «Зенита ».

26-летний игрок из Колумбии успешно прошел медосмотр и подписал контракт по схеме «4+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год вместе с бонусами.

Сумма трансфера составит 3,5 млн евро, о переходе объявят в ближайшее время, утверждает Иван Карпов .

Андраде выступал за «Балтику» с января 2024 года. Его подробная статистика – здесь .