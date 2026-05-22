  • Андраде и «Зенит» подписали контракт по схеме «4+1», зарплата – 1,2 млн евро в год вместе с бонусами. О трансфере защитника «Балтики» за 3,5 млн евро скоро объявят (Иван Карпов)
Защитник «Балтики» Кевин Андраде в ближайшее время станет футболистом «Зенита».

26-летний игрок из Колумбии успешно прошел медосмотр и подписал контракт по схеме «4+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год вместе с бонусами.

Сумма трансфера составит 3,5 млн евро, о переходе объявят в ближайшее время, утверждает Иван Карпов.

Андраде выступал за «Балтику» с января 2024 года. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Поздравляю Андраде с хорошей зарплатой, Зенит с качественным игроком, Талалаева с 3,5 % . Покупала Балтика за 450к его =)
У него же год по контакту??

Сумма очень хорошая для этой ситуации. Только он образующий игрок в своей линии
вот так и должны работать клубы уровня Балтики, искать талантов, показывать их лицом и продавать за большие деньги, зарабатывая на этом
Значит Нино, скорее всего, нас покинет, жаль, но такова жизнь
Андраде удачи в Петербурге
Нино спасибо за всё, топ.👌Но сын, это сын.Не знаю как с Дивеевым состыкуются, посмотрим.
Равноценная замену по качеству

как всегда топ работа селекции Зенита
Добро пожаловать.
Жаль конечно что Нино уходит. Очень достойный человек
Дивеев и Андраде могли играть вместе этой весной в ЦСКА, в следующем сезоне всё таки сыграют вместе, но есть нюанс
Какой?
Такой
Ростеху надо Талалаеву зарплату раза в два поднять, пусть дальше поленья растит на продажу - это лучшая стратегия для клуба-финансового аутсайдера.
Да уж парадокс: Ростех - контора богаче и влиятельнее Газпрома, а их клуб - финансовый аутсайдер)
Лукойл тоже не бедная контора. Но если руководитель фиолетовый к футболу, тогда привозят коллекцию платьишек с футболистом в придачу.
Менеджемент на высоте Зенит красавцы
Кот в мешке, но для зенита это копейки, вендел на штрафы купил
Талалаев лично его привезет на базу Зенита . В заводской упаковке, со всеми пломбами как положено
Добро пожаловать в Питер, Андраде ! Поздравления с заключением выгодного долгосрочного контракта, который надо будет отрабатывать. Удачи и успеха !
Хорошая сделка для всех. Зенит купил недорого, зарплата не космос, игрок прошел проверку в РПЛ. А Балтика заработала 3млн, что для них весьма прилично и смогут сразу пачку молодых игроков прикупить
Материалы по теме
Андраде проходит медосмотр в «Зените». Защитник «Балтики» рассчитывал на зарплату 1,1-1,2 млн евро в год, его агент обсуждал комиссию в 1 млн для клубов РПЛ (Legalbet)
21 мая, 21:23
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
14 мая, 07:50
«Локомотив» не договорился с агентом Андраде по финансовым условиям. С «Балтикой» был согласован трансфер за 3-3,5 млн евро (Legalbet)
11 мая, 13:59
«Зенит» покупает Андраде у «Балтики» за 3,2 млн евро (Иван Карпов)
11 мая, 06:44
