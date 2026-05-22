Андраде и «Зенит» подписали контракт по схеме «4+1», зарплата – 1,2 млн евро в год вместе с бонусами. О трансфере защитника «Балтики» за 3,5 млн евро скоро объявят (Иван Карпов)
Защитник «Балтики» Кевин Андраде в ближайшее время станет футболистом «Зенита».
26-летний игрок из Колумбии успешно прошел медосмотр и подписал контракт по схеме «4+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год вместе с бонусами.
Сумма трансфера составит 3,5 млн евро, о переходе объявят в ближайшее время, утверждает Иван Карпов.
Андраде выступал за «Балтику» с января 2024 года.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Сумма очень хорошая для этой ситуации. Только он образующий игрок в своей линии
Андраде удачи в Петербурге
как всегда топ работа селекции Зенита
Жаль конечно что Нино уходит. Очень достойный человек