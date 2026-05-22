Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»

Экс-форвард Роман Павлюченко высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

В этом сезоне Угальде провел 29 матчей в Мир РПЛ и забил пять голов.

«Он резкий, может обыграть и убежать. Я бы не сказал, что не забивной. Угальде забивной, просто делает не так часто. У него бывает какой-то период, когда он забивает-забивает, а потом бах – долгий период без голов. С чем связано? Тяжело сказать. Надо находиться в команде и знать человека.

Как нападающий он мне нравится. Не могу сказать, что он выпадает из игры. Угальде делает много работы, всегда опасен в штрафной. Этот человек умеет создавать моменты, может забить какой-то нереальный гол. При этом он достаточно много играет в основном составе», — сказал Павлюченко. 

Я очень богатый, только зарабатываю не так много
Максименко отбивной, только отбивает не часто
Ответdenis_wtf
Расплодилось тут
Гатальскай???
Я работящий, просто на работу прихожу не так часто
Антон Заболотный тоже забивной. Только он всю карьеру забивает на голы.
Судя по проваленному допинг-тесту, он что-то другое забивает.
Я спортсмен, только спортом занимаюсь не так часто
Забивной, только забивает не так часто))))) Классный мем))
Получается не забивной?
Нет. Просто забивает не так часто))))
Мостовой лучший тренер, просто не тренирует.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все - мало кто может это делать.
Мукунку - он хороший
