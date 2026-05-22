Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»

Экс-форвард Роман Павлюченко высказался о нападающем «Спартака » Манфреде Угальде .

В этом сезоне Угальде провел 29 матчей в Мир РПЛ и забил пять голов.

«Он резкий, может обыграть и убежать. Я бы не сказал, что не забивной. Угальде забивной, просто делает не так часто. У него бывает какой-то период, когда он забивает-забивает, а потом бах – долгий период без голов. С чем связано? Тяжело сказать. Надо находиться в команде и знать человека.

Как нападающий он мне нравится. Не могу сказать, что он выпадает из игры. Угальде делает много работы, всегда опасен в штрафной. Этот человек умеет создавать моменты, может забить какой-то нереальный гол. При этом он достаточно много играет в основном составе», — сказал Павлюченко.