Месси стал миллиардером (Bloomberg)

Лионель Месси стал миллиардером.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси стал миллиардером вслед за форвардом Криштиану Роналду , который первым перешагнул эту отметку в спорте после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в конце 2022 года.

По данным Bloomberg, это случилось после того, как 38-летний аргентинец заключил новые спонсорские сделки в США.

Согласно анализу американского информационного агентства, бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ » с 2007 года заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства, его состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Большая зарплата в клубе МЛС , сделки, включающие процент от доходов от телевидения и стримингов (например, Apple TV), владение недвижимостью и даже доля в аргентинской сети ресторанов – все это помогло Лионелю войти в клуб игроков с десятизначными доходами.

Это могло случиться и раньше, но после победы на ЧМ-2022 со сборной Аргентины Месси отказался от контракта на 400 миллионов долларов в год в саудовской лиге. Роналду сейчас зарабатывает более 200 млн долларов в год в «Аль-Насре ».

По словам владельца «Интер Майами» Хорхе Маса, общая годовая зарплата Месси в клубе составляет от 70 до 80 млн долларов.