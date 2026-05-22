Месси стал миллиардером (Bloomberg)

Лионель Месси стал миллиардером.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал миллиардером вслед за форвардом Криштиану Роналду, который первым перешагнул эту отметку в спорте после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в конце 2022 года.

По данным Bloomberg, это случилось после того, как 38-летний аргентинец заключил новые спонсорские сделки в США.

Согласно анализу американского информационного агентства, бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» с 2007 года заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства, его состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. 

Большая зарплата в клубе МЛС, сделки, включающие процент от доходов от телевидения и стримингов (например, Apple TV), владение недвижимостью и даже доля в аргентинской сети ресторанов – все это помогло Лионелю войти в клуб игроков с десятизначными доходами.

Это могло случиться и раньше, но после победы на ЧМ-2022 со сборной Аргентины Месси отказался от контракта на 400 миллионов долларов в год в саудовской лиге. Роналду сейчас зарабатывает более 200 млн долларов в год в «Аль-Насре».

По словам владельца «Интер Майами» Хорхе Маса, общая годовая зарплата Месси в клубе составляет от 70 до 80 млн долларов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Bloomberg
Меня многое объединяет с Месси ещё вчера я тоже не был миллиардером.
Ответnerol
Объединяло. Догоняй!
Ответnerol
А он был, блумберг недооценивает его спонсорские доходы, там более 50кк в год выходило в прайме
Роналду, Месси и Матьё Фламини самые богатые игроки в истории ⚽️
ОтветPeter Sakic
Фламени самый богатый, бро)
ОтветО Леон
Сейчас как раз читал материал о Фламини
Ну все, теперь можно пойти и спокойно заварить дошик!
Ответramzk
ригоберка с слезами на глазах читает новость о своём кумире, уплетая свежесваренные пельмешки мамой
Ответwshnmn
Кстати жареные пельмешки топ, сам раз в неделю жарю )
Ответwshnmn
" о своём кумире"
Его кумир - Роналду, так-то. Он в новостях с его тегом просто живет ) Просто Риго - латентный фанат )
Молодец Лео честно заработал свои деньги .
сечины, ротенберги, костины, кириленки, грефы, тимченки и прочие воры уже давно!
путины ...
Tı xotel skazat Rolduginı😄
Тоже бы хотелось миллиардик, но к сожалению таких талантов не имею. А Лионель заслуживает как никто другой
Первым сплртсменом, хоть и уже и не игравший, ставшим 1млрд+ был Его Воздушество. В 2014
Я тоже своего рода миллиардер, только в копейках
Миллиард копеек это 10 млн рублей, вы не бедный человек.
Миллиард копеек это десять миллионов.
Весьма неплохо, особенно в долларах.
На Криша ишачит пол Саудовской аравии, за то, что он там играет и продвигает футбол в стране.

Месси всего лишь один из топ спортсменов в Майям, который играет и живет там.

Разный по уровню РЕСПЕКТ и деньги.
Месси один из лучших спортсменов мира всех времен и народов, если не лучший)
лучший
