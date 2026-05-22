Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров. Когда приезжают специалисты, не востребованные в своих странах, это унижает наш футбол и страну»

Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: нужен лимит на иностранных тренеров.

Бывший главный тренер «Динамо » и сборной России Валерий Газзаев считает, что надо вводить лимит на иностранных тренеров в России.

Ранее немец Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо».



«Давно пора в России ввести не только лимит на легионеров, но и лимит на иностранных специалистов.

Конечно, когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спалетти – это специалисты, которые повышают наш уровень.

Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну», – сказал Газзаев.