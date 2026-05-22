  • Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров. Когда приезжают специалисты, не востребованные в своих странах, это унижает наш футбол и страну»
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев считает, что надо вводить лимит на иностранных тренеров в России.

Ранее немец Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо».

«Давно пора в России ввести не только лимит на легионеров, но и лимит на иностранных специалистов.

Конечно, когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спалетти – это специалисты, которые повышают наш уровень.

Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну», – сказал Газзаев.

Гораздо хуже, когда именитые отечественные тренеры становятся президентами клуба, разворовывают и банкротят его. Да, Валерий Георгиевич?
ОтветЕбздрогыч
Это не про любовь к Родине, а про любовь к деньгам. У валеры любви хватит на всё! 😁
Да ####### свой закройте , вы что творите ? А ? ###### , суки (с)
🐕‍🦺
Напомню, Ролан Гусев - дом в Марбелье
Карпин - Испания/Эсиония
Черчесов и Рахимов - живут в Австрии
Это только на всидку
Так какие же они, отечественные специалисты?
Комментарий скрыт
В Шварцвальде
А зачем действительно успешным тренерам ехать работать в Россию? Тем более без ЕК) ?
Комментарий скрыт
Нет, неразумнее, если тренер не нужен в Бундеслиги, то это не значит что он не топ для РПЛ, ведь разница в уровне лиг просто космос
А ещё пора одному псу усы сбрить, но он че то не шевелится
Газай повторяется за Гершковичем
Это видимо возрастное.)
А как работать будет лимит на тренеров? то есть у какого то клуба может быть иностранный тренер, а у другого нет, потому что нет слота под тренера?
В теории можно сделать как очередь. 8 иностранных специалистов на лигу. Если клуб уволил иностранца (того же Челестини), то следующим должен быть отечественный специалист, а право нанять иностранца переходит к дргому клубу у которого был отечественный. Но это так, в порядке бреда)
Какие 8? У нас сейчас всего 4 иностранца на лигу, причем Шварц это четвёртый придет
Иностранные тренеры же не просто так приезжают, им предлагают контракты. Значит руководители считают, что они сильнее местных специалистов. Получается, вместо того, чтобы повышать свой уровень и доказывать, наши тренеры просто хотят получать эти места бесплатно через такие инициативы. Пойдет ли это на пользу нашему футболу?
Нет конечно . В других странах не считается зазорным приглашать тренера иностранца, особенно который дает результат . Но у нааааас же тут все в псевдопатриотический шовинизм превращают . Ек нет , сильных рос.тренеров тоже нет , так кого брать ?! Хватит уже этой советской белиберды. Конечно каждый клуб хочет как максимум тренера для своего клуба экс-игрока клуба , но это редко сходится . Плюс лимит на поленья ослабляют с каждым годом . А теперь представьте что будет лет через 3-5 когда на 80% будут играть в составе россияне , и плюс у всех клубов будут рос. тренеры . Учиться , набираться опыта надо у лучших ( западных школ ), или сделать общероссискую тренерскую систему , которая будет работать как часы , плюс не будет блатных игроков . В СССР играли за страну , но под страхом давления в случае провала . Было несколько мэтров-тренеров , которые гоняли игроков до крови в моче , иначе было результат из них было нельзя вытащить . Были конечно и таланты от природы, но это скорее редкость . В самой большой стране Европы с населением в 140 с лишним нет топовых игроков и тренеров - это уже простите меня ( Шава так говорил вроде ) Надо или признать свой уровень , или кардинально менять всю фут.систему . Да и не только фут. Да и вообще стране с нынешними вводными не до этого . Хлеба и зрелища для отвлечения от бед нужны конечно , но надо хотя бы крестик снять тогда . Как все эти приспособленцы надобали
...сказал невостребованный в своей стране тренер и депутат...
Тогда на тренеров-собак тоже надо лимит
Это нытье похоже на нытье, что "черным не дают работу главными тренерами, потому что они черные".
По степени бредовости то же самое.
