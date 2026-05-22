Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров. Когда приезжают специалисты, не востребованные в своих странах, это унижает наш футбол и страну»
Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: нужен лимит на иностранных тренеров.
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев считает, что надо вводить лимит на иностранных тренеров в России.
Ранее немец Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо».
«Давно пора в России ввести не только лимит на легионеров, но и лимит на иностранных специалистов.
Конечно, когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спалетти – это специалисты, которые повышают наш уровень.
Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну», – сказал Газзаев.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46574 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Напомню, Ролан Гусев - дом в Марбелье
Карпин - Испания/Эсиония
Черчесов и Рахимов - живут в Австрии
Это только на всидку
Так какие же они, отечественные специалисты?
По степени бредовости то же самое.