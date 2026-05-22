  • Победитель Кубка России получит 113,2 млн рублей, финалист – 37,8 млн. «Спартак» и «Краснодар» сыграют 24 мая
Победитель Кубка России получит 113,2 млн рублей, финалист – 37,8 млн. «Спартак» и «Краснодар» сыграют 24 мая

Победитель Кубка России получит 113 миллионов, а финалист – 38 млн.

Стали известны призовые участников Суперфинала FONBET Кубка России.

«Спартак» и «Краснодар» разыграют трофей 24 мая в «Лужниках».

«151 миллион рублей заработают Суперфиналисты FONBET Кубка России. РФС обозначил призовые выплаты для двух лучших команд нашего турнира.

113 200 000 рублей получит победитель, 37 800 000 рублей достанутся проигравшей команде», – сообщает пресс-служба турнира.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Кубка России
Что-то слишком большая разница, обычно призовые немного по другому делят
ОтветПравдоРуб
Опять заговор против Спартака.
Жесть. Вы видели стоимость билетов на финал? Организаторы поднимут больше миллиарда там только на билетах
Ответmaratavia
Даже интересно как вы посчитали) расскажете?
Ответmaratavia
По моим прикидкам в случае солдаута выручка, до налогов и оплаты всех расходов стадиона (чисто стоимость билетов) около 250 млн.
Победитель получит чуть больше чем Фассон по новому контракту за год(а есть кто и больше получает), как они вообще отбивают зп футболистов, с чего такие зп, вообще не понимаю, призовых хватает отбить зп пары футболистов и то не самых высокооплачиваемых, а остолбенных? Короче наши клубы вообще не по средствам живут, ладно частники, а регионалы вообще в никуда деньги выкидывают
Пишите сразу:

Победитель получает 1,36 млн €
Проигравший - 0,46 млн €

Но разбег между суммами конечно мощный
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Самое то. Победитель и должен получать в разы больше
Как раз на одну ногу от футболиста)
Это получается, что выйграв, Краснодар не сможет даже половину годового оклада Кордобы компенсировать?
Около 1.4 млн. евро для победителя
ну или 1.3 милиона евро а проигравший 460 к
460 к это средняя зарплата игрока акрона
могли бы организаторы насыпать например не 151 милион евро а 1 милиард 151 милион

в лч и то больше победитель получает
