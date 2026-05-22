Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак не поддерживает возвращение Мир РПЛ на систему «весна-осень».

«Это заблуждение. Многократно об этом говорил, что по правилам всех футбольных инстанций, есть чемпионаты Европы и мира, в которых принимают участие футболисты из нашего чемпионата. Чтобы соблюсти спортивный принцип, естественно, нужно останавливать чемпионат на время проведения чемпионатов Европы и мира.

Если посмотреть календарь, каждые два года проходят крупные футбольные турниры, каждый второй год мы должны останавливать чемпионат 15-20 мая и возобновлять 15-20 июля.

Исходя из этих соображений, мы можем продлить футбольный сезон исключительно через год и исключительно в промежуток того же месяца. Я думаю, что это все-таки не имеет большого смысла.

Для турниров Второй и Первой лиг, возможно, конечно, можно сейчас разные форматы обсуждать и играть. Но по большей части для Премьер-лиги этот вопрос, на мой взгляд, неактуален», – сказал Семак .