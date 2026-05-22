0

Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не поддерживает возвращение Мир РПЛ на систему «весна-осень».

«Это заблуждение. Многократно об этом говорил, что по правилам всех футбольных инстанций, есть чемпионаты Европы и мира, в которых принимают участие футболисты из нашего чемпионата. Чтобы соблюсти спортивный принцип, естественно, нужно останавливать чемпионат на время проведения чемпионатов Европы и мира.

Если посмотреть календарь, каждые два года проходят крупные футбольные турниры, каждый второй год мы должны останавливать чемпионат 15-20 мая и возобновлять 15-20 июля.

Исходя из этих соображений, мы можем продлить футбольный сезон исключительно через год и исключительно в промежуток того же месяца. Я думаю, что это все-таки не имеет большого смысла.

Для турниров Второй и Первой лиг, возможно, конечно, можно сейчас разные форматы обсуждать и играть. Но по большей части для Премьер-лиги этот вопрос, на мой взгляд, неактуален», – сказал Семак.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46573 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
logoСергей Семак
logoЗенит
регламент
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoВторая лига Б
logoВторая лига А
календарь
ТАСС

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
сколько лет смотрю за спорами про "осень-весна" и "весна-осень" и понимаю, как же тупит народ массово... не понимает, что при обоих системах (барабанная дробь!!!) могут быть абсолютно одинаковые календари, день в день... т.е. это вообще не вопрос календаря... это лишь вопрос, когда определять победителя? в апреле-мае при хорошей погоде и на хороших полях или в ноябре-декабре при морозах, слякоти и снеге? определять тех, кто будет участвовать в еврокубках (ну когда вернут) за 3-4 месяца до старта еврокубков или за 9-10 месяцев до старта еврокубков? вот главное... мне кажется первое лучше, а следовательно текущая система "осень-весна" оптимальнее
Ответwestport70
сколько лет смотрю за спорами про "осень-весна" и "весна-осень" и понимаю, как же тупит народ массово... не понимает, что при обоих системах (барабанная дробь!!!) могут быть абсолютно одинаковые календари, день в день... т.е. это вообще не вопрос календаря... это лишь вопрос, когда определять победителя? в апреле-мае при хорошей погоде и на хороших полях или в ноябре-декабре при морозах, слякоти и снеге? определять тех, кто будет участвовать в еврокубках (ну когда вернут) за 3-4 месяца до старта еврокубков или за 9-10 месяцев до старта еврокубков? вот главное... мне кажется первое лучше, а следовательно текущая система "осень-весна" оптимальнее
Да как раз не тупит, ту методичку которую Вы нам написали мы слышали ровно 16 лет назад, просто Вы забываете маленький нюанс что помимо Премьер Лиги существует ещё первый дивизион и особенно вторая лига, так вот этот переход очень сильно ударил именно по клубам второй лиги. Например почти полностью уничтожены клубы Сибири и Дальнего Востокап Вы говорите что только кругами меняемся и это не правда, например у меня как болельщика подчеркиваю первого и второго дивизиона отнимают как минимум 10 матчей в лётную пору в комфортной обстановке куда я мог взять например ребенка и был я например й декабря в Томске на футболе -15 градусов зрелище ещё то. И последнее Вы говорите Еврокубки, так мы все еврокубки завоевали как раз в старой системе.
Ответwestport70
сколько лет смотрю за спорами про "осень-весна" и "весна-осень" и понимаю, как же тупит народ массово... не понимает, что при обоих системах (барабанная дробь!!!) могут быть абсолютно одинаковые календари, день в день... т.е. это вообще не вопрос календаря... это лишь вопрос, когда определять победителя? в апреле-мае при хорошей погоде и на хороших полях или в ноябре-декабре при морозах, слякоти и снеге? определять тех, кто будет участвовать в еврокубках (ну когда вернут) за 3-4 месяца до старта еврокубков или за 9-10 месяцев до старта еврокубков? вот главное... мне кажется первое лучше, а следовательно текущая система "осень-весна" оптимальнее
бред, низшие лиги должны играть в июне-июле, а не отдыхать, или идиотия в том, что там пауза между чемпионатами 2-3недели,а между кругами 3 месяца ... не смущает?) осень-весна это только для теплых стран, не для России
футбол это не только РПЛ
При старой системе клубы СССР/России добивались успехов в ЕК
Кто участвует в чемпионатах мира? пол зенитовца? смешно, следуем законам сраной европы. Рад за Беларусь, ни куда не дергаются как играли так и играют, суверенная страна свои правила.
https://www.sports.ru/football/blogs/3364170.html

1) с какого буя РПЛ должна останавливаться в 15-20 мая? что совсем ухинаелись? такое ощущение, что из нашей лиги на ЧМ уезжает 2/3 игроков, а не 10 человек.... РПЛ должна играть матчи до 30 мая всегда! и финал кубка можно проводить в начале июня, прямо перед началом ЧМ/ЧЕ... то что из команд финалистов МОЖЕТ БЫТЬ уедет 2-3 человека вообще не оправдание, того чтобы из-за этого не играть половину МАЯ!

2) вся лабуда с синхронизацией трансферных окон, полная чушь... даже без нынешних проблем, игроки в РПЛ переходили неохотно и только если им отваливали жирную катлету, либо под конец ТО (когда уже никуда не смогли перейти). в таком варианте что осень-весна, что весна осень не имеет значения. про смену составов, тоже чушь, команды их меняют когда хотят и от ТО это не зависит.

3) опять же, если вернутся к весне осени, то матчи перед и после ЧМ/ЧЕ не будут самыми важными и неучастие в них пары сборников не будет большой проблемой.

4) ЗАТО все лиги синхронизированы и играют по одной системе, все кроме РПЛ могут спокойно играть и во время ЧМ/ЧЕ - ЛЕТОМ!

5) т.к. в России большинство команды бюджетные, то и синхронизация их по выделению денег с Бюджетом тоже логична

6) опять же если играть по схеме с разделением на группы после первой части, так чемпионат вообще будет идеален - законченная весенняя часть (из которое можно сделать квалификацию в ЕК - если и когда вернут). осенняя чистая борьба за чемпионство между топами))
семак каблук- веган и его мнения даже его жене не уперлись
Какое нам теперь дело до международного календаря? Какое он имеет отношение к нам (и мы к нему)? Мы много-много лет будем в своей отдельной реальности, ну и давайте из неё и исходить. Включая климат, который у нас не такой, как в Англии, Франции и Испании.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
И.о. тренера «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
3 минуты назад
«Милан» рискует не выйти в ЛЧ в случае поражения от «Кальяри». 1:2 – Салемакерс, Боррелли и Камехо забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18
4 минуты назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
5 минут назад
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
15 минут назадТесты и игры
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
17 минут назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
сегодня, 18:06Видео
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
20 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 проигранных матчей не было ни разу
3 минуты назад
«Верона» – «Рома». 0:0 – Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
12 минут назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
14 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
29 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
50 минут назад
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
сегодня, 19:00Live
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
Рекомендуем