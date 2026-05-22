Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не поддерживает возвращение Мир РПЛ на систему «весна-осень».
«Это заблуждение. Многократно об этом говорил, что по правилам всех футбольных инстанций, есть чемпионаты Европы и мира, в которых принимают участие футболисты из нашего чемпионата. Чтобы соблюсти спортивный принцип, естественно, нужно останавливать чемпионат на время проведения чемпионатов Европы и мира.
Если посмотреть календарь, каждые два года проходят крупные футбольные турниры, каждый второй год мы должны останавливать чемпионат 15-20 мая и возобновлять 15-20 июля.
Исходя из этих соображений, мы можем продлить футбольный сезон исключительно через год и исключительно в промежуток того же месяца. Я думаю, что это все-таки не имеет большого смысла.
Для турниров Второй и Первой лиг, возможно, конечно, можно сейчас разные форматы обсуждать и играть. Но по большей части для Премьер-лиги этот вопрос, на мой взгляд, неактуален», – сказал Семак.
футбол это не только РПЛ
1) с какого буя РПЛ должна останавливаться в 15-20 мая? что совсем ухинаелись? такое ощущение, что из нашей лиги на ЧМ уезжает 2/3 игроков, а не 10 человек.... РПЛ должна играть матчи до 30 мая всегда! и финал кубка можно проводить в начале июня, прямо перед началом ЧМ/ЧЕ... то что из команд финалистов МОЖЕТ БЫТЬ уедет 2-3 человека вообще не оправдание, того чтобы из-за этого не играть половину МАЯ!
2) вся лабуда с синхронизацией трансферных окон, полная чушь... даже без нынешних проблем, игроки в РПЛ переходили неохотно и только если им отваливали жирную катлету, либо под конец ТО (когда уже никуда не смогли перейти). в таком варианте что осень-весна, что весна осень не имеет значения. про смену составов, тоже чушь, команды их меняют когда хотят и от ТО это не зависит.
3) опять же, если вернутся к весне осени, то матчи перед и после ЧМ/ЧЕ не будут самыми важными и неучастие в них пары сборников не будет большой проблемой.
4) ЗАТО все лиги синхронизированы и играют по одной системе, все кроме РПЛ могут спокойно играть и во время ЧМ/ЧЕ - ЛЕТОМ!
5) т.к. в России большинство команды бюджетные, то и синхронизация их по выделению денег с Бюджетом тоже логична
6) опять же если играть по схеме с разделением на группы после первой части, так чемпионат вообще будет идеален - законченная весенняя часть (из которое можно сделать квалификацию в ЕК - если и когда вернут). осенняя чистая борьба за чемпионство между топами))