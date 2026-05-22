Кисляк и Тюкавин порыбачили вместе. Матвей рассказал, что бы попросил у золотой рыбки: «Чтоб наши клубы и сборную вернули на международную арену»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк вместе сходили на рыбалку.
Во время рыбалки Тюкавин спросил партнера по сборной России: «А если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы у тебя были три желания? Ну ладно, одно».
20-летний хавбек ответил: «Одно? Давай скажу, чтобы сборную России и клубы российской Премьер-лиги вернули бы на международную арену».
«Это вот у тебя было бы одно желание, да?» – отреагировал Тюкавин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
-Это невозможно!
-Тогда мир во всём мире!
-Какие марки машин предпочитаешь?
Золотая рыбка: ок, расширяем состав что будет играть сб. Гаити, Ирака, Кюросао и Шотландии.
Сб. Италии: не помогло...
Еврей — значит так: миллион доллров, яхта и самолёт это раз...