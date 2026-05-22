  • Кисляк и Тюкавин порыбачили вместе. Матвей рассказал, что бы попросил у золотой рыбки: «Чтоб наши клубы и сборную вернули на международную арену»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк вместе сходили на рыбалку.

Во время рыбалки Тюкавин спросил партнера по сборной России: «А если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы у тебя были три желания? Ну ладно, одно».

20-летний хавбек ответил: «Одно? Давай скажу, чтобы сборную России и клубы российской Премьер-лиги вернули бы на международную арену».

«Это вот у тебя было бы одно желание, да?» – отреагировал Тюкавин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
рыбка: лучше свари из меня уху
ОтветВладимир Осипов
рыбка: лучше свари из меня уху
-Рыбка, дай мне миллиард миллиардов долларов, 10 вилл у Средиземного моря, 20 машин премиум-класса и красотку-любовницу.
-Это невозможно!
-Тогда мир во всём мире!
-Какие марки машин предпочитаешь?
ОтветВладимир Осипов
рыбка: лучше свари из меня уху
Сб.Италии: Нужно попасть на ЧМ?

Золотая рыбка: ок, расширяем состав что будет играть сб. Гаити, Ирака, Кюросао и Шотландии.

Сб. Италии: не помогло...
Так просил бы чтобы война закончилась. Тогда и вернут.
ОтветКлирик
Так просил бы чтобы война закончилась. Тогда и вернут.
Если Россия закончит войну ударом ядерной бомбы, то не уверен, что вернут.
ОтветZeitgeist Zeppelin
Если Россия закончит войну ударом ядерной бомбы, то не уверен, что вернут.
Тогда некуда возвращать будет...
Рыба ответила: «За спорт вне политики!»
ОтветZeitgeist Zeppelin
Рыба ответила: «За спорт вне политики!»
Рыба ответила гнию с головы
Если вслух сказал - не сбудется
Рыбка еврею разрешила три желания загадать.
Еврей — значит так: миллион доллров, яхта и самолёт это раз...
так это надо не у рыбки просить
ОтветMisha Patton
так это надо не у рыбки просить
веры в рыбку больше
Главное чтобы за дельфином не отправились в город на Неве, все-таки за рубежом интереснее рыбалка)
Дурачина ты, простофиля....не сумел ты взять выкупа с рыбки! Оставайся у разбитого корыта
На фотке Кисляк так палец выставил. Сразу вспомнился прокурор из особенностей национальной рыбалки с крючком в пальце))))))
Так прямо бы и сказал , хочу чтобы война закончилась
ОтветKataDiaz
Так прямо бы и сказал , хочу чтобы война закончилась
Ахах) мы бы не увидели этого ролика, потому что его бы удалили или как минимум вырезали этот момент.
