Кисляк и Тюкавин порыбачили вместе. Матвей рассказал, что бы попросил у золотой рыбки: «Чтоб наши клубы и сборную вернули на международную арену»

Кисляк рассказал Тюкавину на рыбалке, что бы попросил у золотой рыбки.

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк вместе сходили на рыбалку.

Во время рыбалки Тюкавин спросил партнера по сборной России: «А если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы у тебя были три желания? Ну ладно, одно».

20-летний хавбек ответил: «Одно? Давай скажу, чтобы сборную России и клубы российской Премьер-лиги вернули бы на международную арену».

«Это вот у тебя было бы одно желание, да?» – отреагировал Тюкавин.