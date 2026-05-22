Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»

Бывший полузащитник «Барселоны» Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб Ханси Флика.

35-летний испанец больше не будет помощником главного тренера «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

После завершения игровой карьеры в 2024 году Алькантара вернулся в «Барселону» и занял пост технического ассистента в тренерском штабе.

В сезоне-2025/26 «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
А он там был?
Флик еще в первый год попросил ассистента, который будет мостиком между ним и игроками. Алькантара, который играл в Барсе и Баварии (как раз у Флика), знает немецкий и испанский, стал идеальным кандидатом. Правда, Тьяго тогда быстро ушел, потом вернулся и теперь вот снова уходит… Вероятно, Флик уже справляется и без ассистента. Алькантара же наверняка начнет сольную карьеру
У него какой-то стокгольмский синдром. Туда-сюда бегает уже который год
