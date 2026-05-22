Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
Бывший полузащитник «Барселоны» Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб Ханси Флика.
35-летний испанец больше не будет помощником главного тренера «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.
После завершения игровой карьеры в 2024 году Алькантара вернулся в «Барселону» и занял пост технического ассистента в тренерском штабе.
В сезоне-2025/26 «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании.
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
