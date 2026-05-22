Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что назначение немца Сандро Шварца главным тренером «Динамо» после ухода Ролана Гусев ничего не изменит в клубе.
«После ухода Ролана Гусева и прихода Сандро Шварца в «Динамо» ничего не изменится. По моему мнению, нет никакой разницы, кто будет тренировать динамовцев в следующем сезоне, потому что хуже, чем в прошлом, уже быть не может (смеется).
Я уже устал всем повторять, что играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на тренерской бровке? Вон Андрей Талалаев пропустил четыре матча из-за дисквалификации, «Балтика» не проигрывала; вернулся – команда потерпела четыре поражения подряд. И что?
Да, Ролан – мой друг, но что с ним, что без него, игроки будут так же просыпаться, завтракать, идти на тренировку, а потом ехать на матч», – заявил Мостовой.
Для чего уволили Алонсо и позвали Моуриньо если в этом нет смысла ?
А уж мы то как устали от повторения этого бреда. И эти повторения все публикуют и публикуют...
А как насчёт вылета в ФНЛ, который у Динамо был?
>Какая разница, кто стоит на тренерской бровке?
А если бы это был Абаскаль?
Какая разница, совмещает он или нет, играют то всё равно футболисты а не тренер?
А Саня может возглавить новую организацию "Стоящий у бровки". Стояк! )))