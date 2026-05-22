Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»

Мостовой о Шварце в «Динамо»: ничего не изменится, какая разница, кто на бровке?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что назначение немца Сандро Шварца главным тренером «Динамо» после ухода Ролана Гусев ничего не изменит в клубе.

«После ухода Ролана Гусева и прихода Сандро Шварца в «Динамо» ничего не изменится. По моему мнению, нет никакой разницы, кто будет тренировать динамовцев в следующем сезоне, потому что хуже, чем в прошлом, уже быть не может (смеется).

Я уже устал всем повторять, что играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на тренерской бровке? Вон Андрей Талалаев пропустил четыре матча из-за дисквалификации, «Балтика » не проигрывала; вернулся – команда потерпела четыре поражения подряд. И что?

Да, Ролан – мой друг, но что с ним, что без него, игроки будут так же просыпаться, завтракать, идти на тренировку, а потом ехать на матч», – заявил Мостовой.

Возвращение Шварца в «Динамо» – сомнительный ход