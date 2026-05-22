  • Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что назначение немца Сандро Шварца главным тренером «Динамо» после ухода Ролана Гусев ничего не изменит в клубе.

«После ухода Ролана Гусева и прихода Сандро Шварца в «Динамо» ничего не изменится. По моему мнению, нет никакой разницы, кто будет тренировать динамовцев в следующем сезоне, потому что хуже, чем в прошлом, уже быть не может (смеется).

Я уже устал всем повторять, что играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на тренерской бровке? Вон Андрей Талалаев пропустил четыре матча из-за дисквалификации, «Балтика» не проигрывала; вернулся – команда потерпела четыре поражения подряд. И что?

Да, Ролан – мой друг, но что с ним, что без него, игроки будут так же просыпаться, завтракать, идти на тренировку, а потом ехать на матч», – заявил Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
А почему тогда при Карине команда играла плохо , а при Гусеве хорошо ?
Для чего уволили Алонсо и позвали Моуриньо если в этом нет смысла ?
Ни один журнализд не задаст Мостовому неудобные для него вопросы, потому что тот их сразу заблокирует. Такой источник пустых новостей иссякнет, вот они и не рискуют.
А тут вопросы уже не к царю. Это вы у менеджмента интересуйтесь. Хотите тратить деньги и менять тренеров - ваши проблемы. Царь обосновал! 🤣
Вот как в одной голове умещается,играют футболисты, не важно кто на бровке и претензии к не футбольным людям которые стоят на бровке?
В этой голове есть вполне чёткая логика: тренер - это символическая почётная должность, которая ничего не делает и ни на что не влияет, а просто получает деньги за выслугу лет и за былые заслуги. Поэтому у него и бомбит, что эту должность занимают те кто "не знает как бить по мячу", а не те кто "150 лет играл на высшем уровне" и поэтому "заслужил".
Какая разница Гусев или Гвардиола 🤣
А что, есть инфа, что эта "разница" к нам собралась?!
Это не инфа, это ппосто Мост говорит что нет разницы кто на бровке
А уж мы то как устали от повторения этого бреда. И эти повторения все публикуют и публикуют...
В 2015/16 говорят хуже было, ваша светлость
А как насчёт вылета в ФНЛ, который у Динамо был?

А если бы это был Абаскаль?
А почему тогда с твоих же слов было ошибкой назначать Карпина тренером?
Какая разница, совмещает он или нет, играют то всё равно футболисты а не тренер?
"Я уже устал всем повторять, что играют футболисты, а не тренеры" Именно поэтому клубы платят лучшим тренерам миллионы долларов, а Мостовому СМИ на пиво с воблой подкидывают. Потому что клубам нужны умные, а СМИ кто угодно подойдет.
По Саниной логике тренер вообще лишняя единица. В принципе в команде много игроков и они могут по очереди возле бровки стоять. А для большей убедительности чеканить мяч. )))
А Саня может возглавить новую организацию "Стоящий у бровки". Стояк! )))
Клопп тренировал чемпионский Ливерпуль, пришел Слот, те же игроки, даже усилились, но результат другой. Значит Мостовой вообще ничего не соображает в футболе.
Пришел Слот и взял чемпионство с Ливерпулем в следующем сезоне, потом состав поменялся, и в этом году уже не то пальто. Поэтому в приведенном тобой случае "Теорема царя" сработала как никогда.
взяли чемпионство по инерции оставленной Клопом. При Слоте Ливерпуль потратил почти 500 миллионов фунтов для усиления состава, а не на ослабление состава. Или вы считаете что эти средства потрачены на ослабление состава??
