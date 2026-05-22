Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов, но сел рядом с Ферраном. Видео с ее реакцией завирусилось в сети

Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов.

Футболисты «Барселоны» отпраздновали чемпионство в парке аттракционов PortAventura Park.

Каталонцы второй сезон подряд поехали в парк развлечений отмечать выигранные трофеи. Педри взял с собой девушку, но на одном из аттракционов сел рядом с Ферраном Торресом, а Алехандра Дорта оказалась позади – одна.

Отношения Педри и Алехандры стали публичными совсем недавно. После победы над «Реалом» в класико и празднования чемпионства на «Камп Ноу» футболист впервые официально представил девушку: она вышла на поле в футболке «Барселоны», а Педри встретил ее поцелуем.