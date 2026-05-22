  • Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов, но сел рядом с Ферраном. Видео с ее реакцией завирусилось в сети
Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов.

Футболисты «Барселоны» отпраздновали чемпионство в парке аттракционов PortAventura Park.

Каталонцы второй сезон подряд поехали в парк развлечений отмечать выигранные трофеи. Педри взял с собой девушку, но на одном из аттракционов сел рядом с Ферраном Торресом, а Алехандра Дорта оказалась позади – одна.

Отношения Педри и Алехандры стали публичными совсем недавно. После победы над «Реалом» в класико и празднования чемпионства на «Камп Ноу» футболист впервые официально представил девушку: она вышла на поле в футболке «Барселоны», а Педри встретил ее поцелуем.

Комментарии

Феррану как обычно нужна поддержка впереди
ОтветБогдан Архипов
Комментарий скрыт
Да не, нормальные мужики за Барсу играют, мужики прям! Настоящие! А множество слухов это от завистников же)
За то не каблук, а то меня как-то брат пересадил с переднего сиденья, когда за его новой пассией заехали между делом 🤡
Ну, это жестко. Я б на такси уехал
Ну да, пересаживать кого-то это кринж полный
Лучшие бро!
Педри Ло? Получается?
Нас не интересует твоя личная жизнь
Видимо ферран тоже инфлюэнсер :))
Ничего страшного, тем более там не было рядом с ней сиденья, ну а с учётом, что Ферран держался за руку Педри, ему было просто страшно одному и Педри помог товарищу по команде справиться с этим ужасом:)
Он сел вперед потому что это самое страшное место )хотел больше адреналина )
Она не одна, а с другой девушкой какой-то.
Там места так расположены.
Ничего тут такого.
Всё правильно.Девушки приходят и уходят,а друзья и братаны навсегда 😁
с одной стороны это конечно мило, но с другой я б на месте Торреса указал Педри что это немного странновато, если он сам не понял этого
Ферран мог бы сам предложить девушке местами поменяться, ибо рядом с ней нет второго места.
Короче Феран виноват 🙄
