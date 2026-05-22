  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
0

Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»

Лапорта о деле Негрейры: «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть свои неудачи.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил «Реал» в том, что клуб перекладывает свои неудачи на каталонцев.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Все что связано с делом Негрейры, которого даже не существует, – это ложь. Я думаю, что они делают это, чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание от того факта, что они ничего не выигрывали два года. Они используют «Барсу», чтобы скрыть свои неудачи.

Клуб все еще изучает эти заявления [президента «Мадрида» Флорентино Переса], чтобы ответить на них в соответствующем порядке.

Они инвестировали много денег и ничего не выиграли, а мы продолжаем побеждать. Мы выиграли два чемпионских титула подряд, два Суперкубка и Кубок Испании. Они раздули пламя страданий, и мы этого не допустим. Когда они используют «Барсу» в своих целях, мы реагируем. И реагируем решительно», – сказал Лапорта.

Перес о суде по делу Негрейры: «Барса» платила более двух десятилетий, это системная коррупция. «Реал» единственным подал официальную жалобу – Ла Лига тоже вовлечена в это, но молчит»

Перес о деле Негрейры: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне»

Перес о судействе: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне»

Перес о «Барселоне»: «Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия. Хочу, чтобы правосудие восторжествовало»

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46155 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoсудьи
logoЛа Лига
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoФлорентино Перес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Дело начали еще в 2023 году, когда барселонское шапито веселило всех вылетами в Лиге Европы, а Реал брал ЛЧ xD
ОтветVictorVallecano
Дело начали еще в 2023 году, когда барселонское шапито веселило всех вылетами в Лиге Европы, а Реал брал ЛЧ xD
Комментарий скрыт
ОтветVictorVallecano
Дело начали еще в 2023 году, когда барселонское шапито веселило всех вылетами в Лиге Европы, а Реал брал ЛЧ xD
Забавно, что шапито сменилось с пропиской в Мадриде и теперь «дело Негрейры» выглядит вдвойне смешнее.
Как "потратили много"??? Трансферное сальдо Реала самое стабильное за последние 10 лет в топ 5 лиг. Популист опять обманывает своих))
ОтветRaul14
Как "потратили много"??? Трансферное сальдо Реала самое стабильное за последние 10 лет в топ 5 лиг. Популист опять обманывает своих))
За последние 2 сезона, про которые говорит Лапорта, Реал вложил в трансферы 216.5 млн.
При этом, свободными агентами с явно не маленькими подписными были подписаны Мбаппе и Трент (10 млн за него вы отдали только ради того, чтобы он сыграл на КЧМ за вас).

Если это не "вложили много денег", то я даже не знаю что сказать )
ОтветКирилл
За последние 2 сезона, про которые говорит Лапорта, Реал вложил в трансферы 216.5 млн. При этом, свободными агентами с явно не маленькими подписными были подписаны Мбаппе и Трент (10 млн за него вы отдали только ради того, чтобы он сыграл на КЧМ за вас). Если это не "вложили много денег", то я даже не знаю что сказать )
Комментарий скрыт
Это понятно, а платили за что?
Ответrozewood
Это понятно, а платили за что?
не помню, оцифровка турниров, алоэ вера)))
Ответrozewood
Это понятно, а платили за что?
Боролись с деменцией Негрейры. Как деньги закончились, он сразу отупел и все забыл
деменция Негрейры - вот это ложь
Как может не существовать "дела Негрейры", если предъявлены обвинения и идет судебный процесс?
Как однажды сказал Моур, Барса одержима Реалом
ОтветДанияр Жумабекович
Как однажды сказал Моур, Барса одержима Реалом
Поэтому Перес по несколько раз за сезон ныл о Барсе и Негрейре во время своих выступлений на Ассамблее меньше чем клуба
ОтветTristan...
Поэтому Перес по несколько раз за сезон ныл о Барсе и Негрейре во время своих выступлений на Ассамблее меньше чем клуба
несколько раз за сезон, в то время как бчк эту норму за неделю выполняет)
Пикировки Переса и Лапорты по своей сути:
- Вы судей подкупали.
- А зато вы ничего два года не выиграли.
У Лапорты, кроме фразы "это всё ложь" ни одного аргумента против обвинений
ОтветRed-White_Man
Пикировки Переса и Лапорты по своей сути: - Вы судей подкупали. - А зато вы ничего два года не выиграли. У Лапорты, кроме фразы "это всё ложь" ни одного аргумента против обвинений
А у Переса, много аргументов, кроме «украденных кубков»?) Ну может за три года есть хоть что-то, кроме слов?
Ладно Реал плохие, а деньги по итогу за что платили?
Ответingyshetia
Ладно Реал плохие, а деньги по итогу за что платили?
Реал хорошие. Особенно по ТВ😁
Все по делу Лапорта ответил. Будь я на месте фанатов Реала тоже бесился, о то как самый богатый клуб мира с составом почти без слабых мест, два года подряд проигрывает чемпионат Барсе, которая играет с минимальными тратами и делая ставку на воспитанников
ОтветИван Никулин_1116720319
Все по делу Лапорта ответил. Будь я на месте фанатов Реала тоже бесился, о то как самый богатый клуб мира с составом почти без слабых мест, два года подряд проигрывает чемпионат Барсе, которая играет с минимальными тратами и делая ставку на воспитанников
По какому делу он смог ответить? За всё время расследования дела Негрейры так никто и не смог нормально ответить за что ему платили. И здесь Лапорта не отвечает на обвинения, а просто с темы переводит на неудачи Реала
ОтветRed-White_Man
По какому делу он смог ответить? За всё время расследования дела Негрейры так никто и не смог нормально ответить за что ему платили. И здесь Лапорта не отвечает на обвинения, а просто с темы переводит на неудачи Реала
Вам сотню раз уже объясняли - за отчеты по судьям. Уже было озвучено, что у следствия нет ни одного доказательства или показания, в пользу подкупа судей или влияния на судей с целью получения выгоды для «Барселоны», но вы, как «собаки Павлова» прибегаете в любую новость на фамилию «Негрейра» с вопросом: а за шо платили то?
Уже сотню раз говорили, что Негрейра не являлся главой судейского корпуса, он был заместителем, в такой же должности было помимо него еще три человека. Если «Барселона» через него столько лет влияла на судейские решения, что делали остальные замы, закрывали глаза, тоже были в доле, тогда почему они не под следствием? Почему до сих пор ни один судья не привлечен к ответственности или не находится под следствием? Ведь платили 17 лет, неужели ни одной зацепки следствие не смогло найти? Но вам же не интересно дойти до сути. Вы следуете за лжецом Пересом, который решил оправдывать слабость Мадрида на внутренней арене и последние неудачи клуба под своим руководством этой «ширмой». И вместо того, чтобы спрашивать с него за результаты, как «крысы за флейтистом» следуете за его ложью.
- Всё ложь, всё ложь!
- А можно чуть подробней?
- Простите. Ничего не могу сказать. Альцгеймер...

)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа о деле Негрейры: «Оно запятнало испанский футбол, многие арбитры все еще в футболе – это ненормально. Игрок «Реала» истекает кровью, а судья получает в награду финал Кубка»
22 мая, 08:58
Рафа Юсте: «Барсе» победы над «Реалом» бывало достаточно, титул Ла Лиги не имел значения, но Кройфф изменил наш менталитет. У нас лучшая команда в мире»
11 мая, 10:47
Лапорта о «Реале»: «У них барселонит. Мы никогда не будем вассалами»
2 апреля, 19:50
Лапорта об отношениях «Барсы» и «Реала»: «Стали сильно хуже из-за дела Негрейры. Они хотят затянуть процесс, чтобы оправдать то, что говорит их телеканал о судействе в нашу пользу»
2 апреля, 18:53
Лапорта о выходе из Суперлиги: «В ней не было смысла, мы говорили об этом. Я не вел никаких дел на «Бернабеу» или в VIP-ложах «Барсы»
29 марта, 18:49
Рекомендуем
Главные новости
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
42 секунды назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
8 минут назадТесты и игры
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
9 минут назад
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
23 минуты назадLive
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»
28 минут назад
«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
29 минут назадВидео
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:02
Алаев о суперфинале Кубка: «Надо оставить все бойкоты позади и активным болельщикам возвращаться на стадион. Такие матчи – для них»
32 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
8 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
11 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:0 – Салемакерс забил на 2-й. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
15 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Влахович играет. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
42 минуты назад
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
44 минуты назадДрузья сайта
Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»
44 минуты назад
Рекомендуем