Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил «Реал» в том, что клуб перекладывает свои неудачи на каталонцев.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«Все что связано с делом Негрейры, которого даже не существует, – это ложь. Я думаю, что они делают это, чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание от того факта, что они ничего не выигрывали два года. Они используют «Барсу», чтобы скрыть свои неудачи.
Клуб все еще изучает эти заявления [президента «Мадрида» Флорентино Переса], чтобы ответить на них в соответствующем порядке.
Они инвестировали много денег и ничего не выиграли, а мы продолжаем побеждать. Мы выиграли два чемпионских титула подряд, два Суперкубка и Кубок Испании. Они раздули пламя страданий, и мы этого не допустим. Когда они используют «Барсу» в своих целях, мы реагируем. И реагируем решительно», – сказал Лапорта.
Перес о суде по делу Негрейры: «Барса» платила более двух десятилетий, это системная коррупция. «Реал» единственным подал официальную жалобу – Ла Лига тоже вовлечена в это, но молчит»
Перес о деле Негрейры: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне»
Перес о судействе: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне»
Перес о «Барселоне»: «Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия. Хочу, чтобы правосудие восторжествовало»
При этом, свободными агентами с явно не маленькими подписными были подписаны Мбаппе и Трент (10 млн за него вы отдали только ради того, чтобы он сыграл на КЧМ за вас).
Если это не "вложили много денег", то я даже не знаю что сказать )
- Вы судей подкупали.
- А зато вы ничего два года не выиграли.
У Лапорты, кроме фразы "это всё ложь" ни одного аргумента против обвинений
Уже сотню раз говорили, что Негрейра не являлся главой судейского корпуса, он был заместителем, в такой же должности было помимо него еще три человека. Если «Барселона» через него столько лет влияла на судейские решения, что делали остальные замы, закрывали глаза, тоже были в доле, тогда почему они не под следствием? Почему до сих пор ни один судья не привлечен к ответственности или не находится под следствием? Ведь платили 17 лет, неужели ни одной зацепки следствие не смогло найти? Но вам же не интересно дойти до сути. Вы следуете за лжецом Пересом, который решил оправдывать слабость Мадрида на внутренней арене и последние неудачи клуба под своим руководством этой «ширмой». И вместо того, чтобы спрашивать с него за результаты, как «крысы за флейтистом» следуете за его ложью.
- А можно чуть подробней?
- Простите. Ничего не могу сказать. Альцгеймер...
)))