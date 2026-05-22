Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»

Лапорта о деле Негрейры: «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть свои неудачи.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил «Реал» в том, что клуб перекладывает свои неудачи на каталонцев.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Все что связано с делом Негрейры, которого даже не существует, – это ложь. Я думаю, что они делают это, чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание от того факта, что они ничего не выигрывали два года. Они используют «Барсу», чтобы скрыть свои неудачи.

Клуб все еще изучает эти заявления [президента «Мадрида » Флорентино Переса ], чтобы ответить на них в соответствующем порядке.

Они инвестировали много денег и ничего не выиграли, а мы продолжаем побеждать. Мы выиграли два чемпионских титула подряд, два Суперкубка и Кубок Испании. Они раздули пламя страданий, и мы этого не допустим. Когда они используют «Барсу» в своих целях, мы реагируем. И реагируем решительно», – сказал Лапорта.

