  Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера.

«При упоминании Сандро Шварца у всех динамовцев сразу всплывает в памяти яркая, самобытная, эмоциональная и дружная команда, которая впервые за долгое время завоевала медали и не добилась максимального успеха лишь из-за нефутбольных обстоятельств. За прошедшие годы Сандро и «Динамо» никогда не теряли связь, поддерживали и переживали друг за друга. 

Однако нашим болельщикам важно понимать: назначение Сандро – это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, «вернуть наш 2021-й», а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплоченным и целеустремленным коллективом. 

Шварц – опытный, адаптированный к РПЛ, компетентный и эмоционально вовлеченный специалист, который очень мотивирован именно работой в «Динамо». Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач. Мы желаем Сандро успехов!  

Отдельно хотелось бы сказать от имени клуба слова благодарности в адрес Ролана Гусева. В сложный для «Динамо» момент Ролан Александрович проявил себя действительно как лидер, способный вести команду за собой и сумевший в сжатые сроки улучшить и игру, и общую атмосферу. Уверен, что Ролана Александровича ждет хорошее тренерское будущее. В его лице в РПЛ появился еще по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя перспективный специалист», – сказал Ивлев.

Источник: телеграм-канал «Динамо»
Александр Ивлев
Прямо-таки "мотивирован именно работой в Динамо"?
Может просто нигде больше такие условия не предложили?

P.s. Ну в людом случае удачи! Чем больше хороших команд, тем интереснее чемпионат. :)
Интереснвй у нас спорт. Действительно настоящий народный. Только кто этот народ помнит и слышит. Ушёл не попрощался, пришёл как ни в чем ни бывало, с триумфом. Своих тренеров у нас отказывается дефицит. Там умнее и главное дороже намного, И полна за.... ца амбиций!
Когда вы пишете, что Шварц "ушел не попрощавшись", вы расписываетесь есть в полном непонимании того, о чем говорите)
Это простое волюнтаристское решение главы ВТБ Костина. Все остальные, включая и вышеназванного председателя совета директоров просто предпочли не спорить с начальником.
Люди, имеющие отношение к футболу и разбирающиеся в нем глубже главы ВТБ - тоже предпочли согласиться.
Угадал банкир или нет - увидим совсем скоро. А в футболе у нас по-прежнему как и во всех отраслях - рулят властные дилетанты.
Там даже не Костин, он не слишком вовлечён. Там его зам. Соловьёв. Тот самый, что продавил кандидатуру Карпина в прошлом году.
Интересно что скрывается за формулировкой "нефутбольные обстоятельства" Зачем темнить, дело прошлое, скажите прямо.
Глава Динамо Ивлев - рассчитываем на Гусева"( 11 апреля).
ВТБ банк. Этим всё сказано. Кто платит, тот музыку заказывает. Для них развлекуха. Хочется, как Миллер с Зенитом. А чем Костин хуже? Тоже есть своя команда, только советчики-руководители не те.! Динамо чемпионом не будет при таком руководстве никогда.
стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплоченным и целеустремленным коллективом.
вот это налил воды!
а сейчас не стабильные результаты, сейчас вы не сплочены?
Какое такое славное прошлое было со Шварцем? Что он такого выиграл чтоб можно было вспоминать?
Ну и оставили бы Гусева, раз сами говорите, что он лидер, способный повести команду за собой.
В какой .жопе.. был Динамо при Карпине уже забыли. Занимали 12 место и Валера обещал,что не вылетят в Ф Н Л .
Бувач похоже назначает тренеров, кроме Карпина конечно)
Нет
Народу кого не назначат, все будут плохие, то русских нужно, то иностранцев, то с опытом, то воспитывать нужно.
Пусть спокойно работает
Ошибка Ивлева! При упоминании фамилии Шварца болельщики вспоминают, как он кинул команду посреди сезона и уехал вместе со всем своим штабом! Только это и вспоминают! И ничего другого! Вот же болван, этот Ивлев! Там и ГД такой же у них. )) Спросите у болельщиков, что они вспоминают. Переживали они за Шварца, оказывается ...
