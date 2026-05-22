«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня

«Аталанта » официально представила новую эмблему клуба.

Теперь эмблема клуба из Бергамо будет круглой с единственным элементом – профилем Аталанты, героини древнегреческой мифологии и символа клуба.

Предыдущая версия была овальной и имела надписи «Аталанта» и «1907».

«Богиня в центре. Силуэт Богини впервые появился на логотипе «Аталанты» в 1960-х годах. С тех пор он стал символом «Аталанты», адаптируясь со временем к различным потребностям – как вышивка, печать, цифровые приложения и мерчандайзинг – вплоть до нынешней эволюции.

Новая эмблема вдохновлена ​​круглой формой 1980-х годов, она была обновлена, переработана с использованием точной геометрической конструкции. Основная логика – это вычитание, то есть удаление лишнего, чтобы освободить больше места для Богини, которая снова становится визуальным центром эмблемы без дополнительных элементов.

Волосы стали пятью прядями, число, которое напоминает об основателях клуба в 1907 году. Фон полностью синий, заключен в черный круг. В результате получился фирменный стиль, который идеально подходит всем и всегда узнаваем, подобно Богине, которую он представляет», – сообщает клуб.

