«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня

«Аталанта» официально представила новую эмблему клуба.

Теперь эмблема клуба из Бергамо будет круглой с единственным элементом – профилем Аталанты, героини древнегреческой мифологии и символа клуба.

Предыдущая версия была овальной и имела надписи «Аталанта» и «1907».

Изображение нового логотипа «Аталанты»: atalanta.it

«Богиня в центре. Силуэт Богини впервые появился на логотипе «Аталанты» в 1960-х годах. С тех пор он стал символом «Аталанты», адаптируясь со временем к различным потребностям – как вышивка, печать, цифровые приложения и мерчандайзинг – вплоть до нынешней эволюции.

Новая эмблема вдохновлена ​​круглой формой 1980-х годов, она была обновлена, переработана с использованием точной геометрической конструкции. Основная логика – это вычитание, то есть удаление лишнего, чтобы освободить больше места для Богини, которая снова становится визуальным центром эмблемы без дополнительных элементов.

Волосы стали пятью прядями, число, которое напоминает об основателях клуба в 1907 году. Фон полностью синий, заключен в черный круг. В результате получился фирменный стиль, который идеально подходит всем и всегда узнаваем, подобно Богине, которую он представляет», – сообщает клуб.

Изображение прежнего логотипа «Аталанты»: wikipedia.org

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Аталанты»
Аталанта - не Богиня, а обыкновенная смертная.
Была красивая и быстро бегала.
Всем, кто хотел на ней жениться, предлагала испытание:
ты безоружный убегаешь, а я с копьём догоняю; добежишь до финиша первым - выйду за тебя замуж, а если догоню - убью. Перебила, таким образом, кучу народа.
В общем, мифическая маньячелла.
Почему в её честь в Бергамо решили футбольный клуб назвать, большая загадка...
Но, для Аталанты сборки Гасперини, образ довольно удачный по характеру...
ОтветTimur_A
Назвали скорее всего потому что Аталанта со скоростью и ловкостью ассоциировалась
ОтветTimur_A
Так Аталанта же не хотела замуж. Это её отец вынуждал к браку (он ещё после её рождения приказал отвезти девочку в лес, так как хотел сына). Вот она и придумала такой способ избавления от нежеланных женихов. А так как быстрее неё никого не было, то план был надёжный.
Потом только хитростью её победили, молодожены накосячили с Афродитой и их превратили в львов. Но это уже совсем другая история...
Дайте скудетто этой Богине...
ОтветShadow1882
Федерико Феллини одобряет
ОтветShadow1882
Редкий случай, когда стало лучше
Лучше прошлой, но без надписей и конкретики идеальная эмблема для шампуня.
ОтветNeutral Сhaotic
Загуглите логотип немецкой компании Wella, очень напоминает Аталанту и появился даже на десятилетие раньше, чем похожий образ на эмблеме бергамасков)
ОтветКанал ВАнал
Есть еще японская "идемитсу". Из той же оперы.
Только вот Аталанта ни разу не богиня. Совсем. Вообще. Она легендарная сверхохотница, бегунья. Героиня разнообразных древнегреческих мифов и легенд.. Но не богиня. Матчасть учите.
Head & shoulders
Мужик с эмблемы "Борнмута" голову опустил
Интересно когда до треугольника доберутся
Ну это монетка теперь
Тот случай когда ребрендинг получился хуже оригинала...
